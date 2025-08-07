Việt Nam vào top điểm đến châu Á hút khách quay lại nhiều nhất

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố bảng xếp hạng "Điểm đến thu hút du khách quay lại" mới nhất. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ ba trong top 5 quốc gia châu Á có lượng khách quay lại cao nhất, chỉ xếp sau Nhật Bản và Thái Lan, và vượt qua Malaysia và Indonesia.

Đáng chú ý, Đà Nẵng lần đầu tiên góp mặt trong Top 10 thành phố châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất, đánh dấu bước tiến vượt bậc khi năm ngoái Việt Nam chưa có đại diện nào trong danh sách. Thành phố biển sôi động này đã chính thức ghi tên vào nhóm những điểm đến hấp dẫn bậc nhất châu Á, phản ánh sức hút ngày càng tăng của Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực.

Top 5 điểm đến được du khách quay lại nhiều nhất tại Việt Nam trong nửa đầu năm nay gồm có Đà Nẵng, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Phú Quốc. Nếu như ba thiên đường biển chinh phục du khách bằng bãi cát trắng mịn, làn nước trong xanh và những khu nghỉ dưỡng ngập tràn nắng ấm, thì Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội lại quyến rũ du khách bằng nhịp sống sôi động, chiều sâu văn hóa cùng bản đồ ẩm thực địa phương đầy màu sắc, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng và trải nghiệm bản địa.

Những điểm đến này sở hữu sức hút đặc biệt khiến một lần ghé thăm là chưa đủ. Nhiều du khách chọn quay lại để tiếp nối hành trình còn dang dở, tìm lại những trải nghiệm đáng nhớ, hoặc đơn giản chỉ để tận hưởng cảm giác thân quen nơi từng lưu dấu cảm xúc. Báo cáo cũng ghi nhận nhiều trường hợp du khách quay lại cùng một địa điểm nhiều lần chỉ trong nửa đầu năm, thể hiện rõ ràng sức hấp dẫn của những điểm đến mang dấu ấn riêng.

Theo chuyên gia, việc Việt Nam góp mặt trong nhóm những điểm đến được du khách quay lại nhiều nhất châu Á là tín hiệu tích cực phản ảnh sức hút đa dạng và ngày càng phát triển của đất nước. Từ nhịp sống hiện đại nơi đô thị đến vẻ đẹp tuyệt vời của những bãi biển nắng ấm, Việt Nam mang đến những trải nghiệm phong phú, đầy bản sắc, đủ sức níu chân du khách quay lại nhiều lần.

Bên cạnh Việt Nam, bảng xếp hạng còn tiết lộ các điểm đến hút khách quay lại nhiều lần như Bangkok (Thái Lan), Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Bali (Indonesia), Osaka (Nhật Bản), Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Kuala Lumpur và Johor Bahru (Malaysia)... Mỗi địa điểm mang một nét cuốn hút riêng, từ ẩm thực đặc sắc đến văn hóa sống động, khiến mỗi hành trình luôn có điều mới mẻ để khám phá.