Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vào danh sách “Các thành phố tuyệt vời nhất thế giới”

Những ai gắn bó với Hà Nội, đêm đêm ngắm nhìn thành phố từ muôn vàn ô cửa trên những tòa cao ốc, hẳn vẫn cảm nhận được những nét riêng không thể trộn lẫn của Hà Nội với bất kỳ đô thị nào. (Ảnh: VTV Times/Tuấn Nguyễn)

Đây là Giải thưởng Telegraph Travel Awards 2025, do báo Telegraph (Anh) tổ chức. Trong danh sách này, Hà Nội xếp ở vị trí 31/105, được đánh giá là thành phố năng động, có nét đẹp văn hóa giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, cùng với đó là những công trình kiến trúc giao thoa Đông - Tây.

Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh xếp vị trí thứ 77/105, là điểm đến sôi động với những tòa nhà chọc trời cùng các trung tâm thương mại hiện đại.

Năm nay, giải thưởng Telegraph Travel Awards 2025 thu hút sự tham gia bình chọn của khoảng 20.000 độc giả.

Trước đó, vào tháng 2 năm nay, Giải thưởng Traverler’s Choice Awards Best of the Best Destinations năm 2025 của nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor cũng đã vinh danh Thủ đô Hà Nội tại 3 hạng mục hàng đầu thế giới: Top 25 Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới (xếp thứ 2), Top 25 Điểm đến hàng đầu thế giới (xếp thứ 7) và hạng mục đặc biệt Top 25 Điểm đến được yêu thích nhất mọi thời đại.