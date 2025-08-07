Chai Ice+ khuấy đảo cả mùa hè: Hội bạn trẻ “vỡ òa” khi PS5, Nintendo chính thức về tay!

Chẳng ai ngờ rằng một mã QR nhỏ xinh trên chai nước giải khát lại mở ra mùa hè "rực rỡ không ngờ" cho Trung Nghĩa và Ngọc Lavy, hai gương mặt đầu tiên bứt phá về đích và rinh trọn giải thưởng đỉnh nhất từ chiến dịch "Săn PS5 cùng hội, Đón hè khó quên" của KIRIN Ice+.

Thử vận may đến chiến thắng nhớ đời cùng hội bạn

Trung Nghĩa - Trưởng nhóm "Khủng Long Săn Quà" tình cờ bước vào "đường đua" săn PS5 trong một lần đi siêu thị. Bị hút ngay bởi quầy KIRIN Ice+ với chiến dịch "Săn PS5 cùng hội, Đón hè khó quên" và sức hấp dẫn khó cưỡng của máy chơi game PS5, anh chàng lập tức rủ hội bạn nhập cuộc, ngày nào cũng khui Ice+ thử vận may.

"Mỗi ngày nhóm mình đều rủ nhau mua KIRIN Ice+ hương Đào 490ml để săn mã. Vừa giải khát, vừa vui mà lại có cơ hội trúng quà khủng nên không ai dừng lại được," Nghĩa cười thú nhận.

Kết quả cả nhóm giật luôn giải "Đỉnh nóc" là combo PS5 xịn đét kèm hai tay cầm, vật phẩm ao ước của nhiều anh em, hứa hẹn sẽ mang đến những giờ chiến game "vui banh nóc". Chưa kể anh chàng này còn may mắn trúng thêm vài hộp blindbox ở đường đua săn giải cá nhân. Đúng chuẩn "bàn tay vàng" trong làng trúng thưởng!

Với Trung Nghĩa, đây là một mùa hè đáng nhớ. "KIRIN Ice+ mang đến cho tụi mình một mùa hè không chỉ vui mà còn đong đầy kỷ niệm - hồi hộp từng lần xé nhãn, vỡ òa khi chiến thắng và quan trọng nhất là niềm vui được sẻ chia cùng bạn bè", Nghĩa bày tỏ.

Trung Nghĩa càng chơi càng… trúng nhiều quà

Với Ngọc Lavy - trưởng nhóm "Cute Săn Quà", hành trình chốt đơn Combo 5 máy Nintendo Switch Lite đầu tiên của KIRIN Ice+ bắt đầu cực kỳ đơn giản: "Mình được bạn bè rủ chơi chung, thấy hay hay thì chơi thôi. Mua vài chai Ice+ vị đào để giải khát mùa hè, tiện tay nhập mã thử vận may."

Càng chơi càng cuốn, cảm giác hồi hộp khi tìm được mảnh ghép khiến group chat của cả nhóm sáng đèn liên tục. Đến khi gom đủ, cả team gửi mã dự thi mà chẳng kỳ vọng nhiều vì chỉ "ham vui". Vậy mà… trúng thật!

"Mình run luôn, vì trước giờ giải lớn nhất trúng được chỉ là… cây kem. Vậy mà giờ nguyên nhóm ẵm combo 5 máy Nintendo Switch Lite chỉ với vỏn vẹn 9 chai KIRIN Ice+ vị Đào, xịn thật sự. Kinh nghiệm săn quà của bọn mình thì gói gọn trong hai từ: ‘chơi tới’ mà thôi," Lavy hào hứng chia sẻ.

Lavy vì vui mà đến, vì trúng quà mà "dính" Ice+ nhiều hơn

Đối với nhóm Lavy, niềm vui không chỉ nằm ở giải thưởng mà còn ở hành trình cùng nhau hồi hộp, hò reo và gom về những kỷ niệm khó quên của một mùa hè thật "cháy". "Chắc chắn nhóm mình sẽ còn nhiều buổi hẹn chiến game cực vui nữa!", trưởng nhóm "Cute Săn Quà" bày tỏ.

Không dừng lại ở giải thưởng, cuộc săn quà thú vị này còn gắn kết những nhóm bạn lâu ngày không gặp, hồi sinh các group chat "bỏ xó" và mang đến tiếng cười rộn rã từ một trò chơi nhỏ tưởng không vui mà hóa ra… vui không tưởng.

Vẫn còn hàng ngàn cơ hội để rinh quà cực đỉnh

Chiến dịch "Săn PS5 cùng hội, Đón hè khó quên" vẫn tiếp tục diễn ra đến hết ngày 15/09/2025 với hàng nghìn phần thưởng giá trị khác đang chờ đón người chơi, trong đó có PS5 và Nintendo Switch Lite - hai "siêu phẩm" đang khiến giới trẻ săn lùng không ngớt.

Dù bạn "solo" hay tham chiến cùng hội bạn, chỉ cần mua chai KIRIN Ice+ hương Đào 490ml có nhãn khuyến mại, quét mã QR và tham gia thử thách, cơ hội đổi quà luôn rộng mở. Ngoài ra, chương trình còn mang đến vô số giải thưởng thú vị như tai nghe Baseus, balo Ice+ phiên bản giới hạn, túi mù Popmart và hàng loạt voucher hấp dẫn.

Với hai cách thức tham gia linh hoạt cùng vô vàn giải thưởng hấp dẫn, cuộc đua săn PS5 "chạm" mọi cá tính, biến mùa hè thành sân chơi kết nối cực đã cho giới trẻ

Hơn cả một cuộc thi, đây còn là sân chơi vui nhộn để các bạn trẻ kết nối lại với nhau sau những giờ học tập và làm việc bận rộn. Những khoảnh khắc cùng chơi, cùng cười, cùng "lên dây cót" tinh thần tìm mảnh ghép mỗi ngày đã biến Ice+ thành chất xúc tác cho một mùa hè khó quên. Khám phá ngay tại: www.kirinvietnam-iceplus.com.