Bung xõa cuối hè với ngàn ưu đãi “liên hoàn” tại ShopeeFood 8.8 Vạn Deal Ngon Rẻ

Từ ngày 1.8 đến 8.8, các tín đồ ăn uống có cơ hội "quét sạch" vô vàn món ngon, giá siêu hời trên ứng dụng ShopeeFood với loạt ưu đãi: Deal chồng deal - Mua nhiều giảm nhiều, món ngon chỉ 15.000 đồng và vô vàn voucher giảm đến 50% từ những thương hiệu lớn.

ShopeeFood trình làng đại tiệc "8.8 Vạn Deal Ngon Rẻ", hội tụ nhiều món ngon giá chỉ từ 15.000 đồng và loạt deal độc quyền đến từ các thương hiệu lớn.

Săn deal chồng deal - Mua nhiều giảm nhiều

Có một sự thật không thể phủ nhận là ăn một mình thì nhanh, nhưng ăn đông thì vui, lại còn "hời" hơn hẳn. Thấu hiểu điều đó, ShopeeFood mang đến ưu đãi cực chất nhân dịp 8.8 - "Deal chồng deal - Mua nhiều giảm nhiều", với mức giảm tăng dần theo giá trị đơn nhân dịp 8.8, dành riêng cho những buổi tụ tập cùng hội bạn thân, đồng nghiệp hay cả gia đình mê đặt món ngon.

Đây chính là bất ngờ mới ShopeeFood dành tặng hội sành ăn, bởi không cần áp mã, hệ thống sẽ tự động giảm trực tiếp vào giá món. Chẳng hạn, đơn từ 150.000 đồng giảm 10.000 đồng, còn đơn hàng 200.000 đồng sẽ được giảm 15.000 đồng. Số lượng ưu đãi có hạn, hãy nhanh tay "săn" ngay tại bộ sưu tập "Deal chồng deal - Mua nhiều giảm nhiều" trên ShopeeFood!

Truy cập ngay bộ sưu tập "Deal chồng deal - Mua nhiều giảm nhiều" trên ShopeeFood để tận hưởng ngay loạt ưu đãi càng mua nhiều, càng giảm sâu

Từ bữa trưa tại văn phòng cho đến buổi tối rôm rả cùng hội bạn hay gia đình, ưu đãi nhóm từ ShopeeFood chính là "trợ thủ" không thể thiếu để "cuộc vui ẩm thực" thêm trọn vẹn.

Tận hưởng đại tiệc ăn uống no say chỉ từ 15.000 đồng

Dù chỉ mới ra mắt không lâu, tính năng Ăn Ngon Rẻ trên ShopeeFood đã nhanh chóng "lọt vào mắt xanh" của hội sành ăn nhờ loạt món ngon - bổ - rẻ. Danh mục món ăn của tính năng này vô cùng phong phú, từ cơm, bún, mì cho đến gà rán, xiên nướng hay trà sữa mát lạnh.

Thông thường, các món trong danh mục Ăn Ngon Rẻ chỉ dao động khoảng 30.000 đồng (đã bao gồm phí vận chuyển). Nhưng từ ngày 1.8 đến 8.8, ShopeeFood "chơi lớn" khi giảm giá hàng loạt món ngon xuống chỉ còn 15.000 đồng (chưa gồm phí dịch vụ). Đây chắc chắn là lựa chọn hợp khẩu vị lẫn túi tiền của học sinh, sinh viên, dân văn phòng hay cư dân chung cư trong những ngày cuối hè này.

Từ ngày 1.8 đến 8.8, loạt món ngon trong danh mục "Ăn Ngon Rẻ" trên ShopeeFood sẽ đồng loạt giảm giá còn 15.000 đồng

Bắt tay loạt thương hiệu hot, tung voucher giảm đến 50%

Chưa dừng lại ở đó, dịp 8.8 này ShopeeFood còn bắt tay cùng dàn thương hiệu ăn uống đình đám để mang đến loạt voucher giảm giá cực sâu. Những cái tên quen thuộc như Domino’s Pizza, KFC hay Katinat đều nhập hội, hứa hẹn mang đến đại tiệc món ngon bùng nổ cho các tín đồ ẩm thực.

Mở màn cho bữa tiệc 8.8 chính là Domino’s Pizza với combo giá chỉ 119.000 đồng, đi kèm là voucher giảm tới 80.000 đồng cho đơn từ 300.000 đồng. Góp mặt trong đường đua tung ưu đãi lần này còn có KFC với combo siêu chất lượng bao gồm Mì Migaxuxi, 2 miếng gà rán, khoai tây chiên và 2 lon Pepsi chỉ còn 145.000 đồng (giá gốc 183.000 đồng).

Hàng loạt deal hot 8.8 từ các thương hiệu lớn đang chờ hội "thực thần" khám phá.

Nếu bạn thuộc team ghiền trà sữa thì chắc chắn sẽ "đổ đứ đừ" trước combo từ nhà Katinat. Khi mua một ly Bơ Già Dừa Non sẽ được tặng thêm một ly Trà Oolong Nướng Sữa, combo hai ly chỉ với 55.000 đồng. Thêm vào đó, bạn còn được giảm thêm 50.000 đồng cho đơn hàng từ 200.000 đồng.

Dù bạn "chill" một mình hay quây quần bên bên những người thương, ShopeeFood luôn sẵn sàng với loạt ưu đãi cực hời cho mọi cuộc vui. Đặt món ít vẫn có deal, rủ rê thêm cạ cứng nhập hội lại càng siêu tiết kiệm, chưa kể bạn còn có cơ hội săn thêm loạt voucher khủng từ các thương hiệu đình đám. Deal hot dịp 8.8 đã lên sóng, hội mê ẩm thực còn chờ gì mà không mở app ShopeeFood ngay để thưởng thức món ngon giá hời, lại chuẩn gu, chuẩn vị.