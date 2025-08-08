Trend ấm lòng nhất hiện nay: Nhân viên hàng quán đồng loạt "lừa" chú bảo vệ để làm hành động này

Việc tổ chức sinh nhật bất ngờ cho các đồng nghiệp có thể một trong những hoạt động diễn ra bình thường trong môi trường làm việc. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây chính là đối tượng được chúc mừng sinh nhật khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng. Mới đây, mạng xã hội đang rầm rộ video các nhân viên tại các tiệm bánh tiệm cà phê tổ chức sinh nhật bất ngờ cho nhân viên bảo vệ. Khoảnh khắc ấm lòng này đã lan toả trên mạng xã hội và tạo thành một xu hướng, hàng loạt các video về khoảnh khắc này cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.

Xu hướng đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng

Các nhân viên trong tiệm thường sẽ “lừa” nhân viên bảo vệ vào tiệm xem giúp máy móc hoặc đồ vật gì đó trong tiệm bị hư hỏng, thường là các tủ đựng vật dụng hay tủ lạnh. Các chú bảo vệ sẽ đi vào bên trong để hỗ trợ kiểm tra tình hình. Ngay khi nhân viên bảo vệ mở của tủ ra sẽ nhìn thấy ngay bánh kem ở bên trong, lúc này, các nhân viên sẽ bắt đầu hát ca khúc chúc mừng sinh nhật. Khi đó, nhân viên bảo vệ nhận ra là mình đã bị “lừa”.

Chú bảo vệ hạnh phúc với bất ngờ này

Tuy nhiên, cú lừa này lại mang đến một trải nghiệm mới mẻ và có phần bất ngờ theo chiều hướng tích cực. Khoảnh khắc các nhân viên bảo vệ nhận ra bản thân bị lừa cũng là lúc mà cộng đồng mạng cảm thấy hạnh phúc thay các chú bảo vệ vì đã tìm ra được môi trường làm việc lành mạnh.

Đơn cử như quán buffet Poisedon có chi nhánh tại TP.HCM, đoạn video do các thực khách quay lại khoảnh khắc các nhân viên vui vẻ hát chúc mừng sinh nhật, cùng với đó là cầm biển hiệu có chữ Happy Birthday. Không khí hân hoan đến mức nhiều thực khách cũng vỗ tay chung vui.

Các bạn nhân hát chúc mừng sinh nhật của chú bảo vệ

Hay với tiệm bánh Tous les Jours, chú bảo vệ với chiếc áo ướt mồ hôi vẫn đi vào khu bếp để hỗ trợ khi nhân viên cần. Sau đó, là một chiếc bánh sinh nhật cùng với cốc cà phê bên trong tủ lạnh. Ngay khi mở tủ, nhân viên bảo vệ này đã nở nụ cười và nhận chiếc bánh.

Khoảnh khắc chú bảo vệ nhìn thấy phần quà mà các bạn nhân viên đã tặng

Trong một đoạn video khác tại tiệm bánh Bonpas Bakery and Cafe, một bạn nhân viên đã gọi nhân viên bảo vệ vào quán kiểm tra cái tủ. Ban đầu chú bảo vệ có vẻ hoài nghi nhưng vẫn đi vào tiệm để hỗ trợ. Ngay khi nhân viên bảo vệ mở cửa tủ thì thấy chiếc bánh kem màu trắng ở bên trong và các nhân viên đã hát mừng sinh nhật của chú. Nhân viên bảo vệ biết ngay mình đã bị “lừa” nhưng cú lừa này có thể đã khiến chú cảm thấy hạnh phúc.

Các bạn nhân viên đã "lừa" chú bảo vệ để tổ chức sinh nhật bất ngờ cho chú

Tuy nhiên, có một khoảnh khắc khiến cho cộng đồng mạng phải bật cười đó chính là câu hỏi hài hước của chú bảo vệ ở cuối video: “Cái này chú có phải chung tiền không?”. Có thể thấy, mối quan hệ của nhân viên tiệm và nhân viên bảo vệ tại Bonpas Bakery and Cafe rất gần gũi. Đoạn video này đã thu hút hơn 4,6 triệu lượt xem và đạt được hơn 560 nghìn lượt yêu thích video.

Câu hỏi đáng yêu của chú bảo vệ

Những đoạn video này đã thu hút sự quan tâm to lớn từ cộng đồng mạng cùng với nhiều bình luận dễ thương như:

- Dễ thương ghê. Mà chú nhận bánh xong vẫn hoang mang không biết có bị chia tiền không.

- Như này thì bình thường mấy người tầm tuổi chú sẽ nói mình bày vẽ phí tiền nhưng mà sẽ vui rất lâu.

- Đặt tâm thế là con cái của chú. Thấy chú lớn tuổi r đi làm đc đối xử thế này thấy an tâm hen.

- Nhìn lưng chú ướt đẫm mình mới thấy nghề nghiệp nào cũng cần được tôn trọng.

- Tui nghĩ trend này cần được lan toả nhiều hơn.

Đây có lẽ là khoảnh khắc khó quên của chú bảo vệ

Xu hướng chúc mừng sinh nhật bất ngờ cho các nhân viên bảo vệ đã lan toả khắp mạng xã hội. Với nhiều nhân viên bảo vệ, đây có thể là một khoảnh khắc đơn giản trong ngày làm việc, nhưng đủ để trở thành một kỷ niệm khó quên.

Nguồn: @touslesjours.ntt, @bonpas68hamnghi, @ngoch7n_

