Sự thật ở nơi bất cứ ai bước tới đều dẫm phải đá và để lại sẹo

Đến nay, Hòn Sẹo vẫn là ốc đảo hoang sơ, chỉ có cây dại, ghềnh đá. Du khách ra chơi đảo chủ yếu đều là tour trong ngày được cung cấp bởi người dân địa phương. "Chúng tôi chuẩn bị cho khách đầy đủ mọi thứ như áo phao, kính lặn và thuyền bơi. Điểm cần lưu ý với khách khi đến đây là cần tuân thủ theo sự chỉ dẫn an toàn của người dẫn đoàn bởi chúng tôi không muốn ai có sẹo", hướng dẫn viên tên Tuấn cho hay.