Miễn phí tham quan các bảo tàng, nhà hát và Làng Văn hóa dịp Quốc khánh 2/9

Mở cửa miễn phí đón khách tại nhiều điểm tham quan văn hóa trên cả nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (02/9/1945 - 02/9/2025), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ mở cửa miễn phí đón khách tại nhiều điểm tham quan văn hóa trọng điểm trên cả nước từ ngày 01 đến 03/9/2025.

Các địa điểm mở cửa miễn phí gồm: Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Hoạt động nhằm phục vụ cộng đồng, tạo cơ hội để người dân và du khách tiếp cận, trải nghiệm các giá trị văn hóa, lịch sử tiêu biểu, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam và kích cầu du lịch trong nước.

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động đặc biệt sẽ diễn ra, như: trưng bày chuyên đề "80 năm Công an nhân dân khắc ghi lời Bác" , "Mùa thu Độc lập - Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh" và trưng bày tranh sơn dầu khổ lớn "Mùa Xuân độc lập". Bảo tàng Lịch sử Quốc gia sẽ giới thiệu trưng bày chuyên đề "Bình dân học vụ - Thắp sáng tương lai" từ 22/8. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm "Những người con của Tổ quốc" và "Trí tuệ nhân tạo trong mỹ thuật ứng dụng" . Tại TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật sẽ có triển lãm "Hồ Chí Minh - Chân dung một con người".

Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, các đơn vị trực thuộc sẽ phối hợp đảm bảo công tác tổ chức, hướng dẫn và phục vụ khách tham quan chu đáo, an toàn, văn minh trong suốt thời gian mở cửa miễn phí, mang đến cho công chúng dịp nghỉ lễ nhiều trải nghiệm văn hóa - lịch sử ý nghĩa.