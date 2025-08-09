Tăng cường đảm bảo an toàn du lịch dịp lễ 2/9

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường công tác chuẩn bị, đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Các Sở quản lý ngành du lịch trên toàn quốc được yêu cầu triển khai nghiêm túc Chỉ thị 11/CT-TTg và Công điện 34/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tập trung đảm bảo an ninh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, nhất là tại các điểm du lịch đông khách. Đặc biệt, tuyệt đối không sử dụng phương tiện không đảm bảo an toàn, chưa đăng ký hoặc đăng kiểm để phục vụ khách du lịch.

Đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch.

Cục Du lịch nhấn mạnh việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như chèo kéo, nâng giá, gian lận, đồng thời công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh từ du khách. Các địa phương cũng được khuyến khích tổ chức các chương trình du lịch về nguồn, tour tri ân mang chủ đề lịch sử - cách mạng, kết hợp quảng bá hình ảnh địa phương nhân dịp lễ lớn.

Tại các địa điểm có lượng khách lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Sa Pa, Phú Quốc…, yêu cầu đặt ra là phải bố trí đầy đủ lực lượng cứu hộ tại các bãi biển, hồ bơi, khu vui chơi dưới nước. Việc phân luồng giao thông và bố trí các điểm gửi xe tạm thời cũng cần được thực hiện linh hoạt, tránh gây ùn tắc tại các tuyến đường dẫn vào khu du lịch.

Xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện,chuyên nghiệp và an toàn.

Bên cạnh đó, các cơ sở du lịch cần tuân thủ quy định về giá, nâng cao kỹ năng phục vụ và ý thức trách nhiệm của đội ngũ lao động, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp và an toàn.