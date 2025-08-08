Du lịch Hà Nội trở thành tâm điểm cả nước dịp Quốc khánh

Dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) , Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội cùng các bộ, ngành liên quan sẽ tổ chức chương trình diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình vào sáng 2/9.

Dịp này, Thủ đô đón lượng khách tăng đột biến, đẩy thị trường tour tuyến miền Bắc vào mùa sôi động nhất trong năm.

Nhiều đơn vị lữ hành cho biết, lượng khách đặt tour đến Hà Nội và các tuyến du lịch kết nối vùng như Hà Nội - Ninh Bình, Hà Nội - Hạ Long, Hà Nội - Mộc Châu… tăng đột biến từ đầu tháng 8, đặc biệt là trong giai đoạn từ 30/8 đến 2/9.

Các bảo tàng lớn như Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật và Làng Văn hoá - du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ mở cửa miễn phí từ ngày 1–3/9 để phục vụ người dân. Bên cạnh đó, Hà Nội còn tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm và giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch đêm mới lạ. Những yếu tố này khiến nhu cầu đến Hà Nội dịp lễ năm nay tăng mạnh.

Thống kê của Vietravel Hà Nội cho thấy đến ngày 5/8, gần 50% trong tổng số 1.200 chỗ tour dịp lễ đã được đặt trước, và số lượng khách hỏi thông tin tăng liên tục từng ngày. Dự báo lượng khách đổ về Hà Nội tăng đột biến, Vietravel đã chuẩn bị sớm 1.200 chỗ cho các tour khởi hành dịp lễ 2/9.

Nhân dịp đại lễ 2/9, đơn vị lữ hành đã xây dựng bộ sản phẩm “Hòa nhịp cùng Concert Quốc gia” gồm sáu hành trình đa dạng. Các tour này đều có điểm nhấn là tham dự concert, kết hợp tham quan thủ đô và các địa danh gắn với lịch sử cách mạng. Tất cả sản phẩm đều dành một ngày tự do tại Hà Nội để du khách xem lễ diễu binh, cảm nhận không khí “concert quốc gia”, trải nghiệm ẩm thực và văn hoá phố cổ.

Hồ Gươm, phố cổ Hà Nội là địa điểm được nhiều du khách quan tâm đặc biệt.

Đại diện Công ty lữ hành Xanh Việt Nam (chi nhánh tại Hà Nội) cho biết thêm, các tour liên quan đến Hà Nội, đặc biệt các hành trình kết hợp tham dự lễ diễu binh, diễu hành và khám phá các điểm đến lân cận đang chiếm khoảng 30-40% tổng số sản phẩm du lịch nội địa. Con số này cao hơn đáng kể so với cùng kỳ các năm 2024.

Đơn vị này cũng thông tin thêm về thống kê trên dịch vụ khách sạn trực tuyến Agoda, Hà Nội đang dẫn đầu xu hướng du lịch dịp lễ Quốc khánh với lượng tìm kiếm chỗ ở tăng hơn 44 lần so với năm 2024. Nhiều khách sạn ở trung tâm thành phố đã thông báo hết phòng từ ngày 30/8 đến hết ngày 3/9.

Đại diện Sở Du lịch Hà Nội cho biết, Hà Nội không chỉ đón lượng khách dịp Quốc khánh mà còn hướng tới mục tiêu dài hạn, tạo ra hệ sinh thái du lịch thông minh, đa dạng và chất lượng. Để du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm di sản theo những cách mới, doanh nghiệp có thể phát triển bền vững cùng địa phương, quảng bá hình ảnh Hà Nội an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn.