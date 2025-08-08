Hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 7

Tính chung 7 tháng năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,23 triệu lượt người, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Con số tăng trưởng khách ấn tượng này là kết quả của các chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh cùng các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, các thị trường khách quốc tế lớn nhất gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Liên Bang Nga, Ấn Độ, Australia, Campuchia, Philippines, Malaysia, Thái Lan.…

Các thị trường có lượng khách tăng so với tháng 06/2025 là: Bỉ (tăng 278%), Đan Mạch (tăng 249%), Hà Lan (tăng 207%), Thụy Sỹ (tăng 154%), Cộng Hòa Séc (tăng 98%), Lào (tăng 88%), Na Uy (tăng 88%), Trung Quốc (tăng 7%), Hàn Quốc (tăng 5%),…

Lượng khách du lịch nội địa tháng 7/2025 ước khoảng 15,5 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 10,3 triệu lượt khách có lưu trú. Tổng lượng khách du lịch nội địa 7 tháng đầu năm 2025 đạt 93,0 triệu lượt khách.

Tổng thu từ khách du lịch 7 tháng đầu năm 2025 ước khoảng 616.000 tỷ đồng.