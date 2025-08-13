Thỏa sức sáng tạo, phát triển tư duy tại Ngày hội thiếu nhi Việt Nam học tập sáng tạo

Thế giới sáng tạo – nơi ươm mầm trí tuệ và cảm xúc

Không đơn thuần là một sân chơi giải trí, ngày hội "Thiếu nhi Việt Nam học tập sáng tạo" còn là không gian học hỏi, rèn luyện, nơi mỗi bạn nhỏ được phát huy tiềm năng qua hoạt động trải nghiệm thực tế, sáng tạo nghệ thuật và kết nối cùng bạn bè đồng trang lứa.

Xuyên suốt hai ngày tại sự kiện, các em nhỏ được bước vào một "vùng đất kỳ diệu" với hàng loạt booth game đa dạng chủ đề. Từ trò chơi trí tuệ phát triển tư duy logic đến những hoạt động thể chất giúp rèn luyện và nâng cao sức khỏe bản thân.

Trong đó, booth game tương tác ảo là điểm thu hút đông đảo các bạn nhỏ và phụ huynh tham gia bởi công nghệ hình ảnh sống động và hoạt động tương tác linh hoạt, đưa người chơi bước vào một thế giới sắc màu đầy mới lạ. Booth STEM & AI cũng là một trong nơi được các bạn nhỏ thích thú khi được khám phá "vùng đất" mô phỏng công nghệ hiện đại và khoa học thú vị, giúp các bé vừa vui chơi, vừa kích thích trí tưởng tượng.

Sân khấu âm nhạc mang đến nhiều cung bậc cảm xúc

Điểm nhấn không thể thiếu tại ngày hội "Thiếu nhi Việt Nam học tập sáng tạo" chính là chuỗi Hành trình kỳ diệu trải dài trong suốt 2 ngày, nơi âm thanh và ánh sáng hòa quyện, tạo nên một không gian biểu diễn giàu cảm xúc. Các nghệ sĩ trẻ Maydays, Xệ Xệ, Hải Đăng cũng đã mang đến những phần trình diễn tươi mới với màu sắc riêng biệt, đáp ứng trọn vẹn gu âm nhạc đa dạng của các bạn nhỏ.

Đặc biệt, sự xuất hiện của những tiết mục văn nghệ từ đội thiếu nhi trên toàn quốc cũng tạo nên khoảnh khắc thật sự đáng nhớ. Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần tự tin tỏa sáng, các bạn nhỏ đã "chiếm trọn spotlight" và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Đây không chỉ là sân khấu ngày hội đơn thuần, mà còn là nơi để mỗi bạn nhỏ được thể hiện tài năng, vượt qua rụt rè, nuôi dưỡng lòng đam mê nghệ thuật.

Chắp cánh ước mơ, lan tỏa giá trị nhân văn

Một trong những hoạt động có ý nghĩa của chương trình chính là lễ trao học bổng dành cho những em nhỏ có thành tích học tập xuất sắc và ý chí vượt khó. Mỗi suất học bổng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn đại diện cho sự đồng hành từ nhãn hàng Heo Cao Bồi trên con đường phát triển tương lai của thế hệ trẻ.

Heo Cao Bồi: Từ món ăn vặt quen thuộc đến người bạn đồng hành cảm hứng

Ngày hội "Thiếu nhi Việt Nam học tập sáng tạo" là bước đi mới của Heo Cao Bồi – một thương hiệu snack dinh dưỡng vốn đã quen thuộc với trẻ em và phụ huynh Việt Nam. Với sự kiện lần này, Heo Cao Bồi đang từng bước chuyển mình để xây dựng thương hiệu gắn liền với giáo dục – phát triển trí tuệ – giải trí sáng tạo, giúp trẻ vừa học, vừa chơi và trưởng thành trong môi trường tích cực.

Sau thành công tại Đồng Nai và mới đây là Hà Nội, chuỗi chương trình "Thiếu nhi học tập sáng tạo" của Heo Cao Bồi sẽ tiếp tục đến các tỉnh thành khác trên cả nước trong thời gian tới, hứa hẹn mang nhiều điều bất ngờ, thú vị đến hàng nghìn trẻ em Việt Nam.

