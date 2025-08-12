Starbucks ra quy định CẤM gây bùng nổ MXH, xuất phát từ nguyên nhân sợ thua lỗ

Không thể phủ nhận rằng càng ngày, khung cảnh quán cà phê biến thành "văn phòng di động" hay "phòng học mở" đang ngày càng trở nên phổ biến. Nhiều người chọn quán cà phê làm nơi làm việc, học nhóm hoặc sáng tạo nội dung, mang theo đủ loại thiết bị và ngồi hàng giờ liền. Thế nhưng, đi kèm xu hướng tiện lợi này là những tình huống khiến chủ quán và khách khác phải đau đầu: bàn bị chiếm suốt buổi, dây sạc bủa vây ổ cắm, thậm chí xuất hiện những "set-up" như văn phòng thu nhỏ ngay giữa quán.

Và mới đây, tại Hàn Quốc, Starbucks đã chính thức "ra tay" với loạt quy định mới để đối phó tình trạng này, khiến mạng xã hội nước này bùng nổ tranh luận.

(Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, mới đây, Starbucks Hàn Quốc thông báo sẽ triển khai lệnh cấm trên toàn quốc đối với việc sử dụng máy tính để bàn, máy in, ổ cắm kéo dài và các loại vách ngăn trong cửa hàng. Nếu vi phạm, khách sẽ được nhân viên nhắc nhở lịch sự. Ngoài việc cấm các thiết bị trên, Starbucks còn yêu cầu khách rời chỗ trong thời gian dài phải mang theo đồ cá nhân, và sẽ nhắc nhở nếu một người chiếm bàn dành cho nhiều khách.

Theo đó, tại các cửa hàng Starbucks ở Hàn đều đã có bảng thông báo với nội dung:

- Tại những bàn có nhiều ghế, vui lòng nhường chỗ cho cả những khách hàng khác cùng ngồi.

- Không được sử dụng máy tính để bàn, máy in, ổ cắm điện, vách ngăn... trong cửa hàng.

- Khi bạn rời khỏi chỗ ngồi trong thười gian dài, vui lòng mang theo đồ đạc để đảo bảo việc sử dụng chỗ ngồi được thuận tiện.

Quyết định này xuất phát từ loạt phàn nàn của khách hàng về những hành vi gây khó chịu như một số vị khách gác chân lên bàn, dựng vách ngăn riêng tư hay mang thiết bị cồng kềnh vào quán. Không ít trường hợp chiếm bàn hàng giờ liền, để đồ đạc chiếm chỗ rồi rời quán đi ăn, khiến người khác phải chờ đợi mỏi mòn.

Các tấm bảng thông báo được đặt ở các cửa hàng Starbucks tại Hàn Quốc, quy định cấm sử dụng máy tính để bàn, máy in, ổ cắm điện, vách ngăn... trong cửa hàng. (Ảnh: economist.co.kr)

Tại Hàn Quốc, hiện tượng này được gọi là "cafe squatters", hiểu đơn giản là "ngồi lì ở quán cà phê". Nó không chỉ đơn thuần là ngồi học hoặc làm việc một lúc, mà có khi kéo dài hơn 5 tiếng. Một bức ảnh lan truyền trên mạng tháng trước đã "châm ngòi" tranh cãi khi ghi lại cảnh một bàn tại Starbucks được trang bị như góc làm việc tại nhà: vách ngăn, tai nghe, bàn phím, chuột và máy tính bảng. Người đăng ảnh cho biết chủ nhân của góc này rời đi 3 tiếng mà không quay lại, trong khi quán nhỏ và khách thì chờ chỗ.

Động thái mới của Starbucks diễn ra trong bối cảnh thị trường cà phê nhượng quyền Hàn Quốc bão hòa, cạnh tranh khốc liệt với hơn 100.000 cửa hàng vào cuối 2022. Dù con số tăng nhanh, các thương hiệu vẫn đối mặt áp lực giữ khách và tăng doanh thu, nhất là khi tình trạng "chiếm chỗ" làm giảm số lượt phục vụ trong ngày.

Trước Starbucks, một số thương hiệu như Ediya Coffee từng thử biện pháp riêng: yêu cầu khách ngồi quá 3 tiếng phải gọi thêm đồ, giới hạn mỗi bàn chỉ được dùng một laptop, thậm chí có quán tạm bịt ổ cắm để tránh lạm dụng. Tuy nhiên, đây chỉ là quy định cục bộ chứ chưa thành chính sách toàn hệ thống.

(Ảnh minh hoạ)

Đây là lần đầu tiên Starbucks Hàn Quốc ban hành quy định chính thức về vấn đề này, và dư luận đang chờ xem các chuỗi khác có làm theo hay không. Quyết định này do trụ sở nội địa ban hành, không phải là chính sách toàn cầu, và chỉ áp dụng tại các cửa hàng ở Hàn Quốc.

Về mặt pháp lý, vẫn chưa rõ liệu khách "ngồi lì" có thể bị xử phạt hay không. Trên lý thuyết, việc chiếm bàn quá lâu có thể bị coi là hành vi cản trở hoạt động kinh doanh, nhưng đến nay chưa có trường hợp nào bị xử lý.

(Nguồn: The Korea Times)