“129BPM” - Vở diễn hip hop đương đại của Việt Nam thắp sáng ngọn lửa trên bản đồ quốc tế

Với Việt Nam, ngọn lửa ấy được gìn giữ và tiếp sức qua từng thế hệ nghệ sĩ – những người mang tâm nguyện đưa câu chuyện dân tộc vượt khỏi biên giới, thắp sáng trên những sân khấu quốc tế.

Vào ngày 4/8 vừa qua, tại George Town Festival, Malaysia - đại lễ hội nghệ thuật đương đại châu Á - ngọn lửa ấy đã bùng lên rực rỡ trong vở diễn "129BPM", một tác phẩm hip hop đương đại mang âm hưởng văn hóa Việt Nam sâu sắc. Đứng sau sự kiện đó, không thể không nhắc tới AirAsia – người bạn đồng hành thầm lặng với vai trò là nhà tài trợ vận chuyển chính cho chuyến lưu diễn lần này của 129BPM.

Vở diễn "129BPM" do H2Q Dance Company và Goethe-Institut Thành phố Hồ Chí Minh đồng sản xuất năm 2024. Chuyến lưu diễn tại George Town Festival 2025 được sản xuất và vận hành bởi MORUA Co.Ltd, với sự đồng hành của Nhà tài trợ vận chuyển AirAsia.

Poster biểu diễn mang đậm nét dấu ấn nghệ thuật của các nghệ sĩ Nguồn ảnh:George Town Festival

129BPM – Khi nghệ sĩ Việt Nam mang ngọn lửa bản sắc ra thế giới

"129BPM" là một tác phẩm đậm chất nghệ thuật, nơi từng chuyển động cơ thể trở thành những đốm lửa sống động, soi chiếu những mâu thuẫn nội tại giữa cá nhân và cộng đồng, giữa truyền thống và hiện đại. Vở diễn là sự kết tinh của hip hop đường phố đầy phóng khoáng, âm nhạc dân gian đương đại đậm chất Việt và nghệ thuật sắp đặt "điêu khắc mềm" đầy mê hoặc.

Bùi Ngọc Quân, người nghệ sĩ gốc Việt đã có nhiều kinh nghiệm làm việc lâu năm trong môi trường nghệ thuật quốc tế, với sức sáng tạo không ngừng - đã "thắp sáng" ngọn lửa ấy bằng ngôn ngữ sân khấu rất riêng, để từ đó, câu chuyện Việt Nam được kể một cách toàn cầu mà vẫn giữ vẹn nguyên bản sắc.

Sánh vai cùng anh là những nghệ sĩ tài năng – những "người giữ lửa" trẻ tuổi: Nguyễn Duy Thành, Lâm Duy Phương, Lương Thái Sơn, Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, Nguyễn Đỗ Quốc Khánh, Bùi Quang Huy, Vũ Tiến Thọ, Chiêm Thị Thảo, bộ đôi nhạc sĩ Tiny Giant và tay trống Đan Dương, nhà thiết kế bối cảnh sân khấu kiêm thiết kế ánh sáng Mara – Madeleine Pieler (Đức) cùng đội ngũ kỹ thuật viên và sản xuất đến từ MORUA Co.Ltd. Mỗi vũ điệu, mỗi cú xoay người, mỗi ánh mắt đều là những đốm lửa nhỏ, kết tụ thành một dòng chảy sáng tạo mãnh liệt, lan tỏa khắp khán phòng Nhà hát Dewan Sri Pinang, George Town, Malaysia, và xa hơn nữa, đến những trái tim yêu nghệ thuật ở khắp châu Á.

Hình ảnh về màn trình diễn đầy nhiệt huyết của các nghệ sĩ Nguồn ảnh:George Town Festival

Sự hiện diện của 129BPM tại George Town Festival 2025 chính là minh chứng cho sự trưởng thành của nghệ thuật Việt Nam trong dòng chảy nghệ thuật đương đại khu vực. Lần đầu tiên, một vở diễn sân khấu do Việt Nam sản xuất được lựa chọn trình diễn tại một trong những lễ hội nghệ thuật uy tín – đó không chỉ là niềm tự hào của riêng ê-kíp nghệ sĩ, mà còn là dấu mốc khẳng định vị thế sáng tạo Việt Nam trên bản đồ văn hóa quốc tế.

Trên hành trình ấy, AirAsia – với vai trò nhà tài trợ vận chuyển chính – đã đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện để các nghệ sĩ Việt tiếp tục sáng tạo, duy trì và phát triển ý tưởng, vượt qua những khó khăn và thử thách từ môi trường nghệ thuật toàn cầu.



Sự nhiệt huyết và đam mê được thể hiện qua từng động tác Nguồn ảnh:George Town Festival

AirAsia – Đôi cánh bền bỉ chở tự hào Việt Nam bay xa

Với vai trò là Nhà tài trợ vận chuyển chính thức cho chuyến lưu diễn 129BPM, AirAsia không chỉ đơn thuần hỗ trợ về mặt vận chuyển, mà còn là cầu nối cho những câu chuyện Việt được kể ra thế giới một cách tự tin, vững vàng.

Không dừng lại ở những tuyên ngôn trên giấy, AirAsia hiện đang vận hành 188 chuyến bay mỗi tuần, khai thác 18 đường bay thẳng từ các thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt, Hải Phòng tới Thái Lan, Malaysia, Campuchia và kết nối đến hơn 130 điểm đến trên toàn châu Á, châu Úc. Mỗi đường bay không chỉ là sự kết nối về địa lý, mà là hành lang để những giá trị văn hóa, nghệ thuật, sáng tạo Việt Nam có cơ hội vươn ra và lan tỏa mạnh mẽ trên thị trường quốc tế.



AirAsia 20 năm Cùng Việt Nam Cất Cánh Tự Hào - thông điệp chủ đạo của năm 2025

Tròn 20 năm đồng hành cùng Việt Nam, AirAsia hiểu rằng, mỗi chuyến bay không chỉ là một hành trình di chuyển, mà là một sứ mệnh gắn kết, trao quyền và lan tỏa. Hãng không chỉ tự hào là cầu nối du lịch – thương mại – dịch vụ, mà còn là người bạn tri kỷ, luôn sẵn sàng đồng hành cùng các tài năng Việt trên hành trình hội nhập, chinh phục và toả sáng.

Sau thành công của 129BPM - AirAsia vẫn tiếp tục duy trì những thành tựu nhằm thể hiện tầm nhìn bền vững của hãng hàng không trong tương lai: Đưa tinh thần Việt Nam, con người Việt Nam và nghệ thuật Việt Nam bay xa hơn, cao hơn – không chỉ trên bầu trời mà còn trong tâm thức toàn cầu.

Xứng danh với sứ mệnh sâu sắc, không chỉ chở những chuyến bay thương mại, AirAsia chở cả một nền văn hóa, chở những giá trị Việt Nam đi xa hơn mọi biên giới. Ngọn lửa sáng tạo Việt Nam sẽ không tắt, sẽ tiếp tục cháy sáng trên những sân khấu quốc tế, và AirAsia sẽ luôn ở đó, sải cánh cùng Việt Nam, cùng những giấc mơ bay cao.

