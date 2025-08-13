Khách Việt choáng khi du lịch thành phố Trung Quốc, nhận xét: "Thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng!"

Nhắc tới những điểm đến du lịch nước ngoài hấp dẫn đối với riêng du khách Việt, không thể bỏ qua Trung Quốc. "Quốc gia tỷ dân" sở hữu diện tích lãnh thổ rộng lớn với nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, sự đa dạng phong phú trong văn hóa, và đặc biệt là sự hiện đại, tiên tiến, thể hiện qua nhiều yếu tố, khiến du khách phải trầm trồ.

Câu chuyện được du khách sau, chủ kênh Blog của Rọt chia sẻ là một ví dụ. Cụ thể, khi tới du lịch Trùng Khánh, thành phố phía Tây Nam Trung Quốc, anh chàng đã phải trầm trồ, thậm chí là sốc bởi thiết kế cơ sở hạ tầng ở đây. "Tưởng chừng đâu thành phố này là do AI vẽ, hóa ra là thật, thật với những điều điên rồ", nam du khách nói.

Anh kể thêm, mỗi ngày thức dậy và bước chân ra khỏi cửa khách sạn, anh lại thấy hoa mắt, chóng mặt bởi kết cấu hạ tầng tại thành phố này. Dù đã nghe qua nhiều nhưng phải khi được trực tiếp trải nghiệm, du khách Việt mới thấy hết sự "điên rồ" của nó.

Du khách trong câu chuyện (Ảnh Blog của Rọt)

"Mình phải công nhận mức độ đô thị hóa ở Trùng Khánh là ngoài sức tưởng tượng của mình. Ở đây bản đồ gần như vô tác dụng, người sống 10 năm chưa chắc đã biết hết đường đi. Như khi bạn đang đứng ở tầng 1, nhưng lại không phải tầng 1. Nhiều lúc mình thật sự không biết đang đứng ở tầng mấy", blogger cảm thán.

Nhiều du khách khác khi du lịch Trùng Khánh cũng có chung cảm nhận với chủ kênh Blog của Rọt không. Bên cạnh đó, các du khách còn bất ngờ trước những cây cầu như đan xen vào nhau, tàu điện ngầm chạy qua tòa chung cư hay nhiều thứ khác tưởng như không thể ở thành phố đặc biệt này. Nhờ những điều đó, họ nhận xét Trùng Khánh là thành phố "độc - lạ" nhất trên thế giới.

Trùng Khánh - Khi mặt đất có thể là tầng...10

Thực tế, việc quy hoạch cấu trúc hạ tầng theo dạng nhiều tầng độc đáo ở Trùng Khánh có nguyên nhân sâu xa đằng sau. Cụ thể, trước hết đến từ địa hình đặc biệt: Thành phố nằm ở nơi hợp lưu của sông Dương Tử và sông Gia Lăng, phần lớn diện tích là đồi núi, vách dốc, độ chênh cao giữa các khu vực có thể lên tới hàng trăm mét. “Ở đây, không tồn tại một ‘mặt đất’ duy nhất, nhiều khi tầng 1 của tòa nhà này lại ngang với tầng 10 của tòa bên cạnh”, tờ The Guardian mô tả.

Để kết nối các cao độ khác nhau, Trùng Khánh buộc phải phát triển hệ thống cầu, đường cao tốc, thang cuốn, đường hầm và tàu điện chạy xuyên qua các khối nhà hay đan xen vào nhau. Tiêu biểu là ga Liziba trên tuyến monorail Line 2, nơi tàu chạy xuyên tầng 6 của một tòa chung cư, được Architectural Digest gọi là “biểu tượng tận dụng không gian đô thị”.

Địa hình đặc biệt của thành phố Trùng Khánh (Ảnh Du lịch Dế Mèn)

Tàu chạy qua tòa chung cư độc đáo chỉ có ở Trùng Khánh (Ảnh China Journey)

Ngoài yếu tố địa hình, tốc độ đô thị hóa và nhu cầu giao thông khổng lồ cũng góp phần hình thành cấu trúc đa tầng này. Ở trung tâm đông đúc, đất bằng hiếm, nên các nhà quy hoạch áp dụng mô hình “đa tầng – đa chức năng”: Tầng trên cho khu dân cư, thương mại; tầng giữa bố trí tuyến đường, ga tàu; tầng dưới là bãi đỗ xe hoặc đường hầm. Truyền thông địa phương nhận định, cách tổ chức này vừa tiết kiệm quỹ đất, vừa giảm phá rừng, bảo tồn cảnh quan núi – sông.

Vì sự đặc biệt có thể nói không đâu có được, với du khách, việc khám phá Trùng Khánh không chỉ là tham quan danh thắng mà còn là trải nghiệm “đi lên – xuống” liên tục giữa các tầng đô thị. Tờ El Paris khẳng định rằng, Trùng Khánh là “thành phố điên rồ nhất hành tinh”, nổi bật với tàu điện xuyên nhà, quảng trường trên mái, hệ thống thang cuốn chồng chéo, và mạng lưới cầu vượt - giải pháp sáng tạo để vượt qua núi chèo và sông ngòi.

Nhiều người nói vui rằng, nếu đi du lịch Trùng Khánh, cần chuẩn bị một đôi giày thật thoải mái để sẵn sàng di chuyển theo nhiều cách khác nhau. Từ đi bộ giữa các tầng thang, đi thang cuốn, cáp treo, tàu điện. Ở mỗi khu vực, mỗi tầng cao lại mở ra một góc nhìn hoàn toàn về thành phố khiến du khách không khỏi trầm trồ.

Hệ thống đường cao tốc ở Trùng Khánh (Ảnh China Journey)

Những công trình cao tầng được xây dọc theo triền núi ở Trùng Khánh (Ảnh SMCP)

Du khách chia sẻ sự kỳ lạ ở Trùng Khánh khi tưởng đang đứng ở tầng cao nhưng lại chính là mặt đất (Ảnh Du lịch Trung Quốc)

Trải nghiệm gì, đi đâu ở Trùng Khánh?

Hành trình khám phá Trùng Khánh có thể bắt đầu từ ga Liziba, nơi có tuyến tàu điện chạy xuyên tòa nhà cao tầng. Như đã nói ở trên, hình ảnh này đã trở thành một trong những biểu tượng độc đáo hàng đầu cho thành phố.

Tiếp đó, hãy thử cáp treo sông Dương Tử dài 1.166 m – từng xuất hiện trong nhiều bộ phim và clip du lịch, cho tầm nhìn toàn cảnh hợp lưu hai dòng sông cùng những cây cầu nhiều tầng vắt ngang trời. The Guardian mô tả đây là “một trong những cách ấn tượng nhất để cảm nhận quy mô và địa hình đặc biệt của Trùng Khánh”.

Giữa trung tâm, cầu Chaotianmen – cây cầu vòm thép dài nhất thế giới – là nơi lý tưởng để ngắm hoàng hôn. Trong khi tổ hợp Raffles City Chongqing với “cầu không trung” The Crystal dài 300m cho phép du khách quan sát trọn vẹn đường chân trời và hai dòng sông giao nhau.

Cáp treo sông Dương Tử (Ảnh Thái An Travel)

Cầu Chaotianmen, nơi lý tưởng để ngắm cảnh hoàng hôn hay đêm xuống ở Trùng Khánh (Ảnh China Tripedia)

Nếu muốn tìm chút hoài cổ, phố cổ Ciqikou sẽ dẫn du khách qua những con hẻm lát đá, trà quán và hàng ăn vặt nổi tiếng như mì cay, kẹo mè. Trong khi Hongyadong lại gây ấn tượng bởi kiến trúc bám vách núi, 11 tầng sáng rực khi đêm về, được trang Thrillist ví như “phim trường kết hợp giữa cổ trang và cyberpunk”. Còn với những du khách yêu thích đến gần hơn với thiên nhiên, có thể tham khảo núi Nanshan. Đây là nơi ngắm nhìn được toàn cảnh thành phố trong ánh đèn rực rỡ, đặc biệt khi về chiều tà hoặc gần tối.

Về yếu tố ẩm thực, nổi tiếng nhất là món lẩu mang tên thành phố. Nước dùng đỏ au kết hợp cùng nhiều gia vị đặc trưng, vị cay tê lưỡi được xem như món ăn "quốc dân" tại đây. Điểm chung của ẩm thực địa phương là nhiều vị cay tê, vì vậy những món ăn khác cũng nên thử trong chuyến đi du khách có thể tham khảo xiên que cay hay miến cua cay.

Ẩm thực Trùng Khánh với đặc trưng cay tê hấp dẫn du khách (Ảnh ST)