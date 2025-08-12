Món ăn Việt Nam đang được khách Tây thi nhau săn lùng: Không phải vì ngon hay đẹp mắt mà vì lý do này

Những năm gần đây, Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến yêu thích của khách du lịch quốc tế. Không chỉ mê mẩn cảnh đẹp, văn hóa đặc sắc, nhiều du khách còn sẵn sàng lên lịch trình ẩm thực riêng để thưởng thức từ phở, bún chả cho tới cà phê trứng. Tuy nhiên, giữa "rừng" món ngon ấy, có một món ăn bất ngờ lọt vào tầm ngắm của khách Tây và đang gây sốt trên mạng xã hội.

Thật khó tin khi "nhân vật chính" lần này lại là… bánh bao - món ăn quen thuộc với mọi người Việt, thường được mua ăn sáng vì tiện lợi, nhanh gọn và dễ ăn. Từ trước tới nay, bánh bao vốn không mấy khi xuất hiện trong các danh sách "must-try" của du khách nước ngoài khi tới Việt Nam. Nhưng thời gian gần đây, nó lại được khách Tây săn lùng, thậm chí biến thành một "trào lưu" mới. Và lý do đằng sau thì… ai cũng phải bật cười.

Hóa ra, điều khiến món ăn này được lan truyền và làm cho du khách tò mò không phải là lời khen về hương vị hay vẻ ngoài của chiếc bánh, mà là tiếng rao đặc trưng vang lên từ những chiếc xe bán bánh bao trên đường phố:

"Bánh bao! Bánh bao nóng đây!"

Ban đầu, một vài khách Tây nghe thấy tiếng rao ấy trên phố nhưng không hiểu là bán gì. Sự tò mò khiến họ tìm tới chiếc xe, mua thử và nhận ra rằng bánh bao Việt Nam không chỉ ngon mà còn rẻ và tiện. Từ đó, nhiều người bắt đầu "truy lùng" những chiếc xe bán bánh bao để vừa được nghe tiếng rao, vừa được cắn thử chiếc bánh nóng hổi.

Hiệu ứng lan truyền nhanh chóng trên TikTok và các nền tảng mạng xã hội. Hàng loạt video ghi lại cảnh khách Tây chạy theo xe bánh bao, mua vài chiếc rồi vừa ăn vừa cười thích thú. Chỉ trong thời gian ngắn, việc "ăn bánh bao vì tiếng rao" đã trở thành một trải nghiệm mà nhiều du khách coi là "phải thử một lần" khi tới Việt Nam.

Với người Việt, bánh bao là món ăn bình dị, giá chỉ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng, có thể mua ở mọi ngóc ngách từ cổng trường, chợ nhỏ tới các con phố tấp nập. Nhân bánh đa dạng, từ thịt trứng cút, thịt xá xíu tới đậu xanh, trứng muối... Dù không được liệt vào danh sách đặc sản nổi tiếng, nhưng món ăn. này cũng rất ngon, rẻ, lại tiện lợi. Và việc món ăn này bỗng được du khách quốc tế yêu thích và săn lùng lại khiến nhiều người cảm thấy tự hào.

Ai mà ngờ, giữa vô vàn món ăn cầu kỳ, chính tiếng rao giản dị "Bánh bao nóng đây!" lại là "chiêu marketing" tự nhiên và đáng yêu nhất, giúp món bánh bao Việt Nam ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng du khách năm châu.