Huế quảng bá du lịch trên CNN với loạt cảnh sắc "ảo diệu", ai yêu Huế tự hào nức mũi!

Không chỉ nằm trong trang sách hay ký ức của những lữ khách, hình ảnh Huế nay vươn ra toàn cầu qua chiến dịch quảng bá trên kênh truyền hình quốc tế CNN.

Đoạn clip dài 30 giây, phát trong nhiều khung giờ vàng và trên các nền tảng kỹ thuật số của CNN, giới thiệu Huế - đô thị di sản, điểm đến xanh, hấp dẫn và đẳng cấp cùng lời mời gọi tinh tế: Hãy đến Huế để sống chậm, để cảm và để chạm vào chiều sâu của di sản phương Đông.

Lăng Tự Đức

Khởi đầu hành trình, clip đưa người xem đến lăng Tự Đức (Khiêm Lăng) - một trong những lăng tẩm đẹp nhất triều Nguyễn. Diện tích hơn 12ha với gần 50 công trình lớn nhỏ, không gian yên bình giữa rừng thông, non xanh nước biếc, khung cảnh hữu tình. Lăng được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới và là một trong những di tích Việt Nam xuất hiện trong bảo tàng số hóa 3D Google Arts & Culture.

Khu lăng gồm 2 phần chính trên 2 trục song song, lấy núi Giáng Khiêm làm tiền án, núi Dương Xuân làm hậu chẩm, hồ Lưu Khiêm làm minh đường. Chất liệu gạch, đá, gỗ lim, ngói lưu ly, khảm sành sứ tinh xảo, phối màu cam, vàng, đỏ tía hài hòa tone lạnh tạo nên hiệu ứng thị giác trang nhã, tinh tế. Gần 50 công trình đều có chữ 'Khiêm' trong tên gọi, phản ánh sự khiêm nhường của vị vua thi sĩ tài hoa. Minh Khiêm Đường - nơi nhà vua xem hát - là một trong những nhà hát cổ nhất Việt Nam còn lại đến ngày nay.

Lăng Khải Định

Hình ảnh lăng Khải Định trong clip giới thiệu trên CNN thực sự là một kiệt tác giao thoa văn hóa. Cách trung tâm Huế 10km, với núi Chóp Vung, Kim Sơn chầu phía trước, khe Châu Ê chảy qua tạo minh đường, núi Châu Chữ - hậu chẩm - được đổi tên thành Ứng Sơn và gọi tên lăng theo tên núi là Ứng Lăng.

Diện tích lăng Khải Định khiêm tốn hơn nhưng kiến trúc cầu kỳ, xa hoa. Mặt bằng lăng chữ nhật (117m x 48,5m), hàng rào cao 3m, bố trí trên 7 tầng sân với 127 bậc. Cung Thiên Định ở vị trí cao nhất, nội thất khảm sành sứ và thủy tinh tinh xảo, với bộ tranh tứ quý, bát bửu, ngũ phúc… Nghệ nhân Phan Văn Tánh là người tạo nên những tuyệt tác nghệ thuật trong lăng Khải Định, tác giả của 3 bức bích họa 'Cửu long ẩn vân' lớn bậc nhất Việt Nam trên trần cung.

Điện Kiến Trung

Máy quay đưa người xem đến với Điện Kiến Trung - nằm ở cực bắc trục thần đạo xuyên qua trung tâm Tử Cấm thành. Điện Kiến Trung mang phong cách Đông Dương, kết hợp kiến trúc Pháp, Phục hưng Ý và nghệ thuật khảm sành sứ đặc trưng tạo nên diện mạo tiêu biểu cho kiến trúc cung đình triều Nguyễn.

Toàn bộ công trình điện Kiến Trung mới được vua Khải Định cho xây dựng bằng kĩ thuật tân thời với các loại vật liệu bền vững như xi măng, sắt thép, sành, sứ, thủy tinh... có đèn điện, nước máy, vòi phun nước, cột thu lôi, cửa sắt... Sau hơn 70 năm hoang phế, mùa xuân Giáp Thìn 2024, công trình được phục dựng bề thế, tiếp tục kể những câu chuyện về nội cung nhà Nguyễn và các sự kiện mang dấu ấn lịch sử của nước nhà.

Sông Hương

Hình ảnh tiếp theo xuất hiện trong clip quảng bá du lịch trên CNN là sông Hương mềm mại như dải lụa xanh vắt ngang thành phố. Dòng chính bắt nguồn từ dãy Trường Sơn Đông, qua 55 thác, hợp lưu với dòng Hữu Trạch tại ngã ba Bằng Lăng.

Bờ Nam sông Hương là vẻ đẹp của những khu phố sầm uất, hiện đại, lung linh sắc màu. Đối lập ở bờ Bắc với danh thắng lịch sử trầm mặc, cổ kính, mang vẻ đẹp trầm lặng của những di tích cổ xưa. Vẻ đẹp rất đỗi bình dị khiến bao lữ khách như 'thiêu thiếu một thứ gì' nếu không được một lần ngồi thuyền xuôi dòng Hương Giang mà ngắm cảnh Huế mộng Huế thơ.

Tranh làng Sình

Hình ảnh tiếp theo đưa khán giả đến với tranh dân gian làng Sình - dòng tranh mộc bản được sử dụng phổ biến ở cố đô Huế với mục đích cúng lễ. Giấy dó cổ truyền khổ 25cmx70cm, xén thành cỡ pha đôi (25x35), pha ba (25x23) hay pha tư (25x17); bản khắc bằng gỗ mít; giấy quét điệp, màu sắc từ nguyên liệu tự nhiên: đỏ (lá bàng), đen (tro rơm), tím (mồng tơi), vàng (lá đung giã với búp hoa hòe)…

Khác với tranh Đông Hồ (Bắc Ninh), tranh Hàng Trống (Hà Nội), trang Làng Sình chuyên phục vụ thờ cúng, cúng xong là đốt. Hiện nay chỉ còn những bản khắc gỗ là hiện vật quý giá, được lưu giữ tại nhà ông Kỳ Hữu Phước - một nghệ nhân làm tranh lâu năm ở làng Sình.

Đầm Chuồn

Nối tiếp hình ảnh sông Hương, clip chầm chậm đưa người xem khám phá Đầm Chuồn thuộc hệ thống phá Tam Giang rộng khoảng 100ha, cách Huế 12km. Nơi đây là khu du lịch sinh thái cộng đồng với hệ thống chắn sáo nuôi hải sản và nhà chồ từ tre lồ ô, rộng khoảng 5m², vừa là nơi sinh hoạt của ngư dân, vừa là điểm nghỉ ngơi, thưởng thức ẩm thực của du khách.

Khung cảnh thiên nhiên tại Đầm Chuồn lúc bình minh đẹp như tranh vẽ với mặt trời hồng rực, thuyền chở đầy tôm cá... Nhịp sống yên bình ở đầm thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in, đồng thời là điểm đến ưa thích của những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Đỉnh Bạch Mã

Từ phá Tam Giang, hành trình đưa khán giả vượt lên độ cao 1.450m của đỉnh Bạch Mã, cách Huế hơn 40km, như lướt qua tiên cảnh được tạo nên bởi núi rừng, suối thác và mây trời.

Từ đỉnh có thể ngắm đèo Hải Vân, núi Túy Vân, đầm Cầu Hai, TP Huế về đêm. Hải Vọng Đài là điểm săn mây lý tưởng, nhìn thấy rõ cửa biển Tư Hiền - nơi dẫn nguồn nước đổ vào phá Tam Giang, vịnh Lăng Cô hay hồ Truồi.

Vào tháng 3-4, bạn sẽ thấy những cây phong lá ba thùy chuyển sang màu đỏ rực, tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp cho vườn quốc gia Bạch Mã. Những cây phong hương mọc tự nhiên này có tuổi đời trên dưới 100 năm, nằm trong khuôn viên các biệt thự cổ kiến trúc Pháp.

Thác Đỗ Quyên

Ẩn sâu trong rừng Bạch Mã là thác Đỗ Quyên cao 300m. Khoảng tháng 3, tháng 4, hoa đỗ quyên dọc hai bên thác sẽ đồng loạt khoe sắc, tạo nên khung cảnh đẹp mê hồn. Thác Đỗ Quyên luôn được các tín đồ phượt ưa xê dịch, đam mê trekking yêu thích bởi vẻ đẹp ấn tượng, màn nước tung bọt trắng xóa, chảy dài tựa như một tấm lụa giữa núi rừng rực rỡ.

Hành trình chinh phục thác 2 ngày 1 đêm, tham gia tour mạo hiểm với Via Ferrata (cầu thang treo 130m), leo núi 301 bậc cao 150m, zipline băng thác 85m, đu dây canyoning 200m... hứa hẹn mang đến cho bạn những trải nghiệm không thể nào quên!

Đại Nội

Kết thúc hành trình là Đại Nội - trái tim của kinh thành Huế, nơi đặt cơ quan cao nhất của chế độ quân chủ và thờ các vua chúa. Hoàng Thành gần vuông (600m mỗi bề), cao 4m, dày 1m, có 4 cửa, Ngọ Môn dành riêng cho vua.

Ðại Nội gồm có hơn 100 công trình kiến trúc được chia ra nhiều khu vực. Tử Cấm Thành xây năm 1804, cao 3,72m, chu vi khoảng 1.230m, dài 324m (trước-sau), hơn 290m (trái-phải), gần 50 công trình, 7 cửa ra vào, Đại Cung Môn là cửa chính chỉ dành cho vua.

Thành phố Huế quảng bá du lịch trên kênh truyền hình CNN

Với sức lan tỏa của CNN - kênh truyền hình uy tín hàng đầu thế giới, chiến dịch này được kỳ vọng đưa Huế đến gần hơn với du khách quốc tế, trở thành nơi để sống, để cảm và để tìm lại sự an yên giữa dòng đời hối hả. Huế không chỉ là di sản, mà còn là dòng chảy bất tận của văn hóa, con người và thời gian - sẵn sàng chào đón bước chân của du khách từ khắp năm châu.