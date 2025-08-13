Từ thương vụ F&B “triệu đô” đến bước chuyển sang ngành nghỉ dưỡng: Ông Lâm Bội Minh và hành trình tạo trải nghiệm trọn vẹn mới

Từ một tách trà đến hành trình tái định nghĩa trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn

Bước chuyển từ F&B sang ngành khách sạn nghe có vẻ táo bạo, nhất là trong bối cảnh thị trường đã có quá nhiều "ông lớn". Nhưng với một người suốt đời gắn bó cùng hai chữ trải nghiệm, đây lại là một nước đi hợp lý, đã được chuẩn bị dài hơi. Khách sạn đầu tiên trong chuỗi PHUC LONG HOSPITALITY, PHUC LONG LUXURY không chạy theo trào lưu, mà tạo một không gian nghỉ dưỡng chạm đúng nhu cầu sâu nhất của khách: Được sống chậm lại và tận hưởng trọn vẹn.

PHUC LONG LUXURY nhìn từ trên cao

Không gian nghỉ dưỡng chạm vào cảm xúc

Giữa nhiều sự lựa chọn, PHUC LONG LUXURY tạo nên khác biệt: Vẫn giữ tinh thần "trọn vị" quen thuộc mà ông Lâm Bội Minh đã gây dựng suốt hơn 50 năm qua, nhưng nâng tầm bằng trải nghiệm trọn vẹn hơn với đủ đầy "vui" và "ngon.

Tất cả phòng nghỉ tại PHUC LONG LUXURY đều sở hữu tầm nhìn hướng biển, mang lại không gian nghỉ ngơi rộng thoáng và riêng tư. Hồ bơi muối khoáng vô cực nằm trên tầng cao, là điểm thư giãn được nhiều du khách yêu thích. Bên cạnh đó, khách sạn còn có khu vui chơi cho trẻ em, spa, phòng gym, chill cafe trên tầng cao ngắm trọn thành phố và biển, góp phần hoàn thiện hệ tiện ích, phù hợp với nhu cầu đa dạng của các nhóm khách từ gia đình, bạn bè đến khách công tác.

Ẩm thực là một điểm nhấn đáng chú ý tại PHUC LONG LUXURY. Nhà hàng phục vụ đa dạng món ăn từ đặc sản địa phương đến ẩm thực Á – Âu, được chế biến bởi đội ngũ đầu bếp tâm huyết, chú trọng cả hương vị lẫn hình thức trình bày để mỗi món ăn mang lại trải nghiệm trọn vẹn về vị giác và thị giác.

Trong mỗi phòng, phần bánh trái cây cùng bức thư cảm ơn từ Nhà sáng lập được chuẩn bị sẵn như một lời chào mừng tinh tế, thể hiện sự chỉn chu và quan tâm đến từng chi tiết trong hành trình đón tiếp khách.

Các tiện ích đi kèm luôn được đầu tư chỉn chu nhất

Trọn vẹn từng khoảnh khắc, chỉn chu trong từng trải nghiệm

Tại PHUC LONG LUXURY, mỗi trải nghiệm của khách hàng đều được chăm chút kỹ lưỡng, từ tổng thể cho đến từng chi tiết nhỏ. Không chỉ dừng lại ở không gian phòng nghỉ hay hệ thống tiện ích, khách sạn chú trọng đến cảm xúc người dùng qua cách bài trí, chất lượng món ăn, thức uống và sự thoải mái trong từng điểm chạm dịch vụ.

Không đơn thuần là cung cấp nơi lưu trú, PHUC LONG LUXURY hướng đến việc kiến tạo một hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn và chỉn chu, nơi mỗi khoảnh khắc đều mang đến sự hài lòng và thoải mái tối đa cho du khách.

Một góc không gian nghỉ dưỡng tại PHUC LONG LUXURY

Bước đi mới, nhưng không rời xa giá trị cốt lõi

Nếu trước đây, một ly trà "tròn vị" nơi quán quen làm bạn nhớ mãi, thì nay, bạn sẽ ấn tượng hơn nữa bởi một kỳ nghỉ "trọn vẹn". Không ồn ào, ông Lâm Bội Minh trở lại, lặng lẽ nhưng kiên định, tiếp tục gìn giữ giá trị hơn 50 năm: chất lượng là cốt lõi. PHUC LONG LUXURY – dự án vừa là bước ngoặt, vừa là sự tiếp nối tự nhiên của triết lý đã làm nên thương hiệu.

THÔNG TIN KHÁCH SẠN:

PHUC LONG LUXURY HOTEL

Địa chỉ: 244 Võ Nguyên Giáp, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Website: www.phuclonghospitality.com