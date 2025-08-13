Nữ đại gia đi xem show của “huyền thoại” Jimmii Nguyễn ở rừng thông được ví như “Đà Lạt thu nhỏ” của tỉnh Phú Thọ

Khi nhắc đến du lịch tỉnh Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ), hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí nhiều người có lẽ là thị trấn Tam Đảo mờ sương, một điểm đến quen thuộc với khí hậu mát mẻ quanh năm và những công trình kiến trúc cổ kính như nhà thờ đá hay Thác Bạc. Về ẩm thực, người ta sẽ nghĩ ngay đến ngọn su su xanh non mơn mởn, món gà đồi trứ danh hay những xiên thịt lợn mán thơm lừng được bày bán khắp Tam Đảo. Tất cả những điều đó đã tạo nên một định danh quen thuộc và rõ nét trên bản đồ du lịch phía Bắc.

Tuy nhiên, tại đây cũng có một rừng thông xanh mướt và lãng mạn không kém gì Đà Lạt, đó chính là rừng thông nằm trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải. Nơi đây vẽ nên một bức tranh thiên nhiên hoàn toàn khác biệt, yên bình và khoáng đạt bên hồ Đại Lải thơ mộng. Được biết, khu nghỉ dưỡng này đã nhận được hơn 60 giải thưởng trong và ngoài nước, đây là một địa điểm du lịch được nhiều người ghé thăm mỗi khi có kỳ nghỉ.

Rừng Thông tại Flamingo Đại Lải

Rừng thông này không chỉ là địa điểm lý tưởng để dạo bộ, đạp xe hay cắm trại, mà còn là một không gian nghệ thuật độc đáo với các tác phẩm điêu khắc ấn tượng được sắp đặt xen kẽ. Đây chính là một nét chấm phá đầy hiện đại và tươi mới, mang đến một lựa chọn trải nghiệm khác biệt cho những ai tìm về với Phú Thọ.

Nhiều hoạt động vui chơi giải trí và sống ảo tại rừng thông

Bên cạnh đó, rừng thông tại Flamingo Đại Lải còn là một khu vực chụp ảnh sống ảo lý tưởng cho hội "đi chơi là phải có hình đẹp". Đặc biệt nhất là rừng thông này vừa qua đã là nơi tổ chức đêm âm nhạc Du Ca của nam ca sĩ là tuổi thơ của biết bao thế hệ - Jimmii Nguyễn. Trong video của nữ đại gia Linh Remy, cô đã đến xem show ca nhạc của danh ca Jimmii Nguyễn và tiết lộ đây chính là thần tượng từ tấm bé của cô và cô có mặt ở Rừng thông Đại Lải để có thể sống lại thanh xuân.

Linh Remy đi xem show của Jimmii Nguyễn tại rừng thông

Nơi tổ chức sự kiện nhìn ra rừng thông bạt ngàn của Flamingo Đại Lải Resort. Nam danh ca Jimmii Nguyễn đã thể hiện những ca khúc như "Khói thuốc đợi chờ", "Tình như lá bay xa", "Hoa bằng lăng"… và trong toàn bộ show thì có 40% số lượng ca khúc lần đầu tiên được trình diễn trước công chúng.

Chương trình còn có sự góp mặt của nữ ca sĩ Vy Oanh với những màn trình diễn ngọt ngào và tiết mục đặc biệt của chính gia đình Jimmii Nguyễn, tạo nên những khoảnh khắc ấm cúng và gần gũi. Nam ca sĩ chia sẻ, chính không gian bạt ngàn và đầy tính chữa lành của rừng thông Đại Lải đã thôi thúc anh đem các sáng tác mới đến người hâm mộ.

Jimmii Nguyễn song ca cùng Vy Oanh

Việc thưởng thức giọng hát đầy tự sự của người nghệ sĩ tài hoa giữa không gian thiên nhiên hùng vĩ của rừng thông Đại Lải thực sự là một trải nghiệm khó quên, khẳng định sức hút mới mẻ và đa dạng của điểm đến này.