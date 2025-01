Du lịch Phú Thọ "nóng" trước thềm chung kết ASEAN Cup 2024

Theo số liệu của UBND TP. Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), trong những ngày đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu ASEAN Cup 2024, công suất các khách sạn tại trung tâm thành phố và khu vực gần sân vân động Việt Trì đạt từ 70 - 90%, trong đó những nơi đông khách lưu trú là khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ, Mường Thanh, SOJO, Việt Trì Garden...

Bà Nguyễn Vi Hồng Thanh - Quản lý khách sạn SOJO Hotel Việt Trì cho biết dịp cuối tuần vừa qua (28-29/12) khi đội tuyển Việt Nam thi đấu trận bán kết lượt về tại Việt Trì, khách sạn ghi nhận công suất phòng đạt khoảng 90%. "Trận chung kết lượt đi vào ngày 2/1/2025 sẽ thu hút lượng lớn du khách đến Việt Trì, dự kiến công suất phòng tại khách sạn sẽ đạt từ 90% trở lên. SOJO Hotel Việt Trì đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho du khách, cả về trang thiết bị, đội ngũ nhân viên... Chúng tôi cũng tạo thêm không gian cộng đồng là một khu vực xem bóng đá tại sảnh khách sạn, nơi mọi người có thể cổ vũ cùng nhau, tạo không khí sôi động và gắn kết".

SOJO Hotel Việt Trì bố trí không gian chung để mọi người xem bóng đá tại sảnh khách sạn. Ảnh: Hồng Thanh

Theo bà Nguyễn Vi Hồng Thanh, nếu các sự kiện thể thao, văn hóa được tổ chức thường xuyên, Việt Trì sẽ trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của khu vực, góp phần phát triển du lịch bền vững tại địa phương.

"Các sự kiện lớn như bóng đá hoặc lễ hội văn hóa không chỉ thúc đẩy ngành du lịch mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Về gia tăng sức hút điểm đến, Việt Trì sẽ được biết đến nhiều hơn như một nơi lý tưởng cho các sự kiện quốc gia và quốc tế. Về phát triển kinh tế, các sự kiện tăng doanh thu cho các ngành dịch vụ như lưu trú, ăn uống, và vận tải, đồng thời tạo cơ hội việc làm cho người dân. Ngoài ra cũng thúc đẩy đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch và tổ chức sự kiện, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ tổng thể".

Sân vận động Việt Trì đảm bảo yêu cầu tổ chức các trận đấu ASEAN Cup 2024. Ảnh: Tô Công

Chia sẻ với phóng viên VOV.VN, ông Nguyễn Đắc Thủy - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết bên cạnh thực hiện tốt các công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, điều kiện thi đấu tại sân vận động Việt Trì theo tiêu chuẩn châu Á; địa phương cũng tích cực chỉnh trang hình ảnh du lịch Phú Thọ và cũng là hình ảnh quốc gia.

"Dịp này Phú Thọ thu hút đông đảo quan tâm từ trong nước và quốc tế, vì vậy chúng tôi thành lập Ban chỉ đạo và các đoàn kiểm tra nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ lưu trú, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông. Các nhà hàng, cơ sở dịch vụ du lịch cam kết không nâng giá "chặt chém".

Ngoài ra, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Phú Thọ cũng đẩy mạnh giới thiệu, tư vấn các tuyến điểm du lịch trên website và tại các cơ sở lưu trú; kết nối du khách với những điểm đến nổi tiếng như Đền Hùng, trải nghiệm hát Xoan đình Hùng Lô, khám phá vườn quốc gia Xuân Sơn hay suối khoáng nóng Thanh Thủy... Chúng tôi sẵn sàng phục vụ du khách đến xem bóng đá cũng như lưu lại Phú Thọ để tham quan, nghỉ dưỡng".

Những ngày gần đây, khách sạn Sài Gòn Phú Thọ tại TP. Việt Trì đón đông đảo du khách. Ảnh: Thanh Sơn

Theo ông Trần Thanh Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Phú Thọ, những năm gần đây thành phố Việt Trì và tỉnh Phú Thọ nói chung đã quen phục vụ các sự kiện lớn, trong đó có những hoạt động thể dục thể thao. Các cơ sở hạ tầng được nâng cấp, nhiều tuyến điểm du lịch được phát triển đã giúp giữ chân du khách phương xa ở lại Phú Thọ.

"Hiệp hội Du lịch Phú Thọ hướng dẫn thêm các đơn vị, địa phương như khu vực Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Long Cốc... quảng bá thông tin và sản phẩm để du khách có thêm nhiều lựa chọn. Chúng tôi từng bước mở rộng không gian du lịch tại Phú Thọ, hình thành trải nghiệm mới trong đó có du lịch thể thao, du lịch golf... để đa dạng sản phẩm, giảm tính mùa vụ thay vì chỉ tập trung cho mùa cao điểm du xuân - lễ hội Đền Hùng mỗi năm", ông Trần Thanh Sơn cho biết.