Từ “bà dì” bất ngờ ghé thăm đến bụng đói lúc nửa đêm: Những pha “cứu nguy” thần tốc của hội Gen Z

"Bà dì" bất thình lình và pha xử lý ngượng chín mặt

Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, đôi khi những tình huống éo le vẫn có thể ập đến bất ngờ. Yến Nhi (23 tuổi, TP.HCM) vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc ngượng chín người trong buổi hẹn hò đầu tiên.

Hôm đó, Nhi đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng từ trang phục đến lớp trang điểm. Mọi thứ dường như hoàn hảo cho buổi gặp gỡ đầu tiên đầy mong đợi với người thương. Thế nhưng, khi hai bạn trẻ đang dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng thì bất chợt, Nhi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô bạn tá hỏa nhận ra "bà dì" đã ghé thăm mà không báo trước. Tình huống quả thật căng như dây đàn, vì bản thân Nhi không thể chạy ra ngoài mua băng vệ sinh vào lúc đó được.

Cuối cùng, trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, cô nàng đành "muối mặt" nhờ anh bạn trai khi ấy còn là "crush" đi mua hộ. Đến tận bây giờ, khi đã yêu nhau được ba năm, mỗi khi nhắc lại, anh vẫn không quên trêu chọc Nhi về kỷ niệm đáng nhớ ấy.

Sau trải nghiệm nhớ đời, Nhi đã thủ sẵn "vũ khí" mới: "Giờ chỉ cần vào GrabMart là mình có thể đặt ngay các sản phẩm chăm sóc cá nhân hay đồ dùng thiết yếu. Có lần đang ở công ty mà "bà dì" ghé, mình chỉ mất vài phút đặt hàng và nhận trong vòng chưa tới 30 phút. Cảm giác như có 'trợ lý’ luôn bên cạnh vậy!".

Quên "mồi nhắm" - tụt hứng đêm xem bóng

Chẳng riêng hội con gái, các anh trai cũng không tránh khỏi những tình huống "chông gai" phát sinh ngoài dự tính. Hoàng Long (25 tuổi, Hà Nội) từng bị hội bạn thân "tổng xỉ vả" vì quên chuẩn bị mồi nhắm khi tụ tập xem bóng đá. "Hôm đó tụi mình chuẩn bị cực kỳ kỹ: màn chiếu, loa kéo, laptop đầy pin, thậm chí còn có cả bảng dự đoán tỉ số. Ai cũng hồi hộp đợi trận đấu bắt đầu thì mình mới sực nhớ… quên mất phần mồi nhắm được giao từ trước. Tủ lạnh thì trống trơn, mà lúc đó siêu thị lẫn tạp hóa quanh nhà đều đóng cửa hết rồi," Long kể lại.

Cả nhóm lúc đó có phần "tụt mood" thấy rõ, ai cũng tiếc vì thiếu đi "gia vị" quen thuộc của những buổi xem bóng đêm. Nhưng may mắn thay, sau "cú hụt hơi" lần đó, Long đã rút kinh nghiệm và luôn thủ sẵn một "chiêu cuối".

"Thật sự bất ngờ luôn. Mình vào phần ‘Cửa hàng tiện lợi’ trên GrabMart, thấy đủ thứ: từ khô gà, snack, đậu phộng tỏi ớt, đến xúc xích và bia lon các loại. Còn có cả gỏi khô bò với chả cá miếng đóng gói sẵn nữa. Lướt một hồi là đầy cả giỏ. Đặt xong tầm 25 phút là shipper giao tới tận nơi. Cảm giác như cứu được nguyên team đúng phút 90+ luôn!", Long hào hứng cho hay.

Bệnh vặt "đánh úp" nửa đêm

Là một freelancer nên Hồng Nhung (26 tuổi, TP.HCM) thường xuyên làm việc tới khuya. Có lần, vì để điều hòa quá lạnh, cô bị đau rát cổ họng đến mức không thể tập trung làm việc. Nhà lại chẳng còn kẹo ngậm hay nước muối sinh lý, Nhung đành uống nước ấm cầm cự đến sáng. Hậu quả, sáng hôm sau cô không dậy nổi vì quá mệt, trễ cả lịch gửi bài cho khách hàng.

Sau lần đó, cô mới "tỉnh ra" là trong nhà lúc nào cũng nên có sẵn vài món thiết yếu. Nhưng với lịch làm việc thất thường, Nhung chẳng có thời gian chạy ra tiệm, nhất là buổi tối. Cũng nhờ lần tình cờ mở GrabMart để tìm đồ ăn đêm, cô phát hiện có thể mua cả kẹo ngậm, nước súc miệng, viên bổ họng, thậm chí là máy xông họng giao đến tận nhà, kể cả lúc gần 23 giờ đêm.

Nhớ lại ngày hôm đó, Nhung chia sẻ: "Cứ tưởng mấy món đó phải ra tiệm thuốc mới có, ai ngờ GrabMart cũng có đủ, mà giao lẹ nữa. Mình hay chọn đặt ở Pharmacity vì thấy nhiều mặt hàng, giá cũng rất phải chăng."

Từ đó, Nhung có thói quen mỗi khi thấy cổ họng hơi khó chịu là mở app đặt ngay kẹo ngậm, nước muối sinh lý hoặc trà gừng. "Giờ thì mình đỡ stress hẳn, vừa yên tâm làm việc, vừa không còn lo cảnh nửa đêm không biết kiếm đâu ra thuốc nữa.", cô nói thêm.

Với lối sống năng động, linh hoạt và luôn ưu tiên sự tiện lợi, Gen Z ngày càng ưa chuộng những giải pháp "cấp tốc mà chất lượng". Dù là khi "bà dì" ghé bất ngờ, hết mồi nhắm lúc nửa đêm hay bị bệnh vặt "đánh úp", họ không còn loay hoay tìm cách xoay xở như trước. Nhờ sự hỗ trợ từ các dịch vụ như GrabMart, mọi thứ cần thiết – từ đồ ăn, thức uống đến sản phẩm chăm sóc sức khỏe – đều có thể được đặt nhanh chóng chỉ qua vài cú chạm. Không cần chuẩn bị rườm rà, cũng chẳng phải tất bật chạy ra tiệm, Gen Z giờ đã có cách ứng phó chủ động và thông minh hơn bao giờ hết.