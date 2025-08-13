Chùa Bái Đính được vinh danh là điểm đến nổi bật nhất thế giới

(Ảnh: Báo Chính phủ)

Chùa Bái Đính là điểm đến duy nhất trong danh sách đạt được chứng nhận này, kèm theo "tích xanh" đặc biệt, khẳng định uy tín và sự đáng tin cậy vượt trội trong mắt du khách quốc tế. Đây là sự ghi nhận từ hàng triệu đánh giá tích cực của du khách khắp thế giới, minh chứng cho vẻ đẹp, giá trị văn hóa, tâm linh và dịch vụ mà chùa Bái Đính mang lại.

Không dừng lại ở đó, Chùa Bái Đính tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi đạt số lượng lớn đánh giá và ý kiến vượt xa mong đợi trong số 8 triệu hồ sơ đề cử. Chùa Bái Đính đã và đang phấn đấu để đạt Top 1% vàng – Best of the Best của Traveller's Choice là giải thưởng danh giá nhất của TripAdvisor, cột mốc danh giá mà bất kỳ điểm đến nào cũng ao ước.

Nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An – Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, Chùa Bái Đính nổi tiếng với quy mô hoành tráng, kiến trúc độc đáo, ấn tượng, với bề dày lịch sử văn hóa, điểm đến tâm linh nổi tiếng. Đây là nơi hội tụ nhiều kỷ lục Châu Á và Việt Nam như: Chùa có tượng Phật dát vàng lớn nhất Châu Á, Hành lang La Hán dài nhất Châu Á, Tháp xá lợi Phật cao nhất Châu Á, tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á…

Ngoài giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh, Chùa Bái Đính còn là điểm nhấn quan trọng trong quần thể danh thắng Tràng An – Di sản Văn hoá và Thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Mỗi năm, nơi đây đón hàng triệu lượt khách tham quan, đặc biệt vào mùa lễ hội đầu xuân, hàng vạn du khách đến để hành hương, cầu may và trải nghiệm văn hóa và không khí lễ hội truyền thống.

Ninh Bình là tỉnh hội tụ hệ thống tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng và độc đáo: Chùa Tam Chúc, chùa Bái Đính - trung tâm Phật giáo lớn nhất Đông Nam Á; Phủ Giầy, Đền Trần - các trung tâm văn hóa tâm linh nổi tiếng. Đặc biệt, Quần thể danh thắng Tràng An với những giá trị nổi bật toàn cầu về địa chất, địa mạo, thẩm mỹ và văn hóa đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, cũng là di sản hỗn hợp duy nhất tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á; hệ sinh thái đa dạng từ rừng nguyên sinh, sông hồ, đồng bằng đến biển; Vườn quốc gia Cúc Phương, Khu Ramsar Vân Long và Vườn quốc gia Xuân Thủy - những vùng sinh thái tiêu biểu mang tầm khu vực và toàn cầu.

Toàn tỉnh Ninh Bình hiện có hơn 5.000 di tích đã được kiểm kê, trong đó có 8 di tích quốc gia đặc biệt, cùng 33 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nổi bật là Di sản hỗn hợp văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An và Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ được UNESCO công nhận.