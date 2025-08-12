Chuyển bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành: Xa gấp 4 lần nhưng đi nhanh hơn?

Theo báo cáo phương án phân chia khai thác giữa Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Long Thành sẽ đảm nhận phần lớn các chuyến bay quốc tế, còn Tân Sơn Nhất chủ yếu phục vụ các chuyến bay nội địa. Tuy nhiên, phương án này đang gây nên nhiều luồng ý kiến khác nhau.

Thông tin về phương án phân chia, ACV cho rằng việc điều phối mạng bay giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành là vô cùng cấp thiết, để phân bố sản lượng hành khách một cách hợp lý giữa hai cảng, tránh quá tải cục bộ.

Nguyên nhân mà ACV đưa ra là do sân bay Tân Sơn Nhất đã quá tải nhiều năm. Trong khi đó, Long Thành có công suất thiết kế đạt 100 triệu hành khách/năm, giai đoạn 1 sau khi hoàn thành vào giữa năm 2026 sẽ phục vụ được hơn 25 triệu hành khách/năm. Long Thành có hạ tầng đồng bộ, hiện đại có thể tiếp nhận nhiều loại siêu máy bay, có thể mở rộng năng lực khai thác các đường bay quốc tế mới và cho phép khai thác 24/7.

Sân bay Long Thành hiện tại. Ảnh: ACV.

Đối với vấn đề khoảng cách và giao thông kết nối giữa sân bay Long Thành và TPHCM mà nhiều người quan tâm, ACV cho hay quãng đường từ Long Thành tới trung tâm TPHCM (40km) dài gấp 4 lần so với quãng đường từ Tân Sơn Nhất tới trung tâm TPHCM (10km). Tuy nhiên, do Long Thành ở vị trí thuận lợi, kết nối trực tiếp với hàng loạt cao tốc và tuyến đường kết nối đang được triển khai, nên quãng đường sẽ di chuyển khá nhanh chóng và thuận tiện, đặc biệt là đường đi không bị ùn tắc như ở Tân Sơn Nhất.

Theo ACV, trong số các tuyến đường nối sân bay Long Thành với trung tâm TPHCM, hành khách có thể lựa chọn tuyến Vành đai 3 TPHCM kết nối Bình Dương, Đồng Nai, Long An với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Nếu đi theo tuyến này, hành khách sẽ không cần qua trung tâm TPHCM.

Hiện nay, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đang được nâng cấp từ 4 làn lên 8-10 làn, bổ sung làn dừng khẩn cấp, cải thiện nút giao và thoát nước. Vì thế khi hoàn thành, thời gian di chuyển từ Long Thành đến trung tâm TPHCM dự kiến chỉ mất 40-45 phút, tương đương thời gian đi từ Tân Sơn Nhất vào trung tâm thành phố giờ cao điểm (có thể mất gần 1 giờ - PV).

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây nối sân bay Long Thành với trung tâm TPHCM. Ảnh: VEC.

Đối với hành khách ở các tỉnh lân cận TPHCM, muốn di chuyển đến sân bay Long Thành có thể sử dụng tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nếu đi từ Bà Rịa - Vũng Tàu, cảng Cái Mép - Thị Vải. Khu vực Nam Trung Bộ có thể lựa chọn cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Đối với hành khách ở khu vực miền Tây Nam Bộ, có thể đi cao tốc Bến Lức - Long Thành để đến Long Thành mà không cần đi vòng qua trung tâm TPHCM như trước đây.

Ngoài đường bộ, hành khách có thể lựa chọn di chuyển giữa Long Thành và trung tâm TPHCM thông qua tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành (kết nối với hệ thống metro). Sau khi tuyến đường sắt này hoàn thành, thời gian di chuyển giữa hai địa điểm mất khoảng 20 - 25km.

Hành khách quốc tế từ ga metro trung tâm có thể đến thẳng sân bay Long Thành mà không cần phương tiện cá nhân. Hệ thống xe buýt nhanh và shuttle bus chất lượng cao từ các quận trung tâm, bến xe và các tỉnh lân cận sẽ hoạt động với tần suất cao, chi phí hợp lý để phục vụ việc di chuyển của hành khách.

Theo ACV, toàn bộ các dự án cao tốc dự kiến cơ bản hoàn thiện vào cuối năm 2026, đồng bộ với thời điểm sân bay Long Thành đưa vào khai thác. Vì thế, hành khách sẽ có nhiều lựa chọn di chuyển, giảm rủi ro tắc đường và giúp người dân ở nhiều địa phương xung quanh TPHCM đến sân bay dễ hơn.

"Khi toàn bộ chuyến bay quốc tế tập trung tại sân bay Long Thành, lượng khách nối chuyến quốc tế sẽ tăng mạnh, mở cơ hội khai thác thêm các đường bay thẳng từ Việt Nam đến châu Âu, châu Mỹ, Úc, Trung Đông; giúp hành khách tiếp cận nhiều điểm đến mà không phải quá cảnh tại Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur, Hong Kong hay Incheon. Đây là cơ hội thu hút các hãng hàng không quốc tế để tăng sự cạnh tranh về giá vé máy bay và dịch vụ", báo cáo của ACV nêu rõ.