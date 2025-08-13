Khi khách nước ngoài và người Việt cùng nhau kể chuyện về du lịch Việt Nam theo cách đầy sáng tạo

Những năm gần đây, Việt Nam trở thành điểm đến "trong mơ" của nhiều du khách quốc tế. Không ít người sau một chuyến đi ngắn ngày đã quyết định quay lại, thậm chí chọn sống lâu dài ở đây. Và họ, bên cạnh những người Việt yêu du lịch, đang góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam thân thiện, hấp dẫn đến bạn bè khắp thế giới.

Mới đây, cuộc thi "Ấn tượng du lịch Việt Nam" được phát động nhằm quảng bá, định vị hình ảnh đất nước là điểm đến du lịch chất lượng, bền vững, với thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa độc đáo và dịch vụ ngày càng hoàn thiện. Cuộc thi do Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động, hướng tới đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và khẳng định thương hiệu du lịch quốc gia.

(Ảnh: Châu Anh)

Theo ban tổ chức, cuộc thi mở rộng đối tượng tham gia cho tất cả công dân Việt Nam (trong và ngoài nước), người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, và các tổ chức đang hoạt động tại Việt Nam.

Trong bối cảnh chỉ riêng 7 tháng đầu năm 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt kỷ lục 12,2 triệu lượt, bên cạnh 93 triệu lượt khách nội địa, tổng doanh thu ước đạt 616.000 tỉ đồng, việc huy động cộng đồng quốc tế cùng tham gia quảng bá sẽ tạo thêm sức lan tỏa mạnh mẽ.

Các tác phẩm dự thi có thể là những video, clip ghi lại khoảnh khắc thiên nhiên hùng vĩ, nét văn hóa đặc sắc hay trải nghiệm du lịch độc đáo tại Việt Nam. Ban tổ chức nhấn mạnh: Không chấp nhận hình ảnh do AI tạo ra, nhằm đảm bảo mọi khoảnh khắc đều là trải nghiệm chân thật.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan (Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL - Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi) cho biết: "Trong cuộc thi video/clip ấn tượng du lịch Việt Nam, chúng tôi muốn tôn vinh những khoảnh khắc chân thực của đất nước, con người và văn hóa Việt Nam qua góc nhìn, cảm xúc gắn với trải nghiệm thật".

Bà Lan bày tỏ hy vọng rằng với sức sáng tạo của cộng đồng, cuộc thi sẽ tạo ra một kho tàng video đặc sắc, phản ánh trọn vẹn vẻ đẹp của Việt Nam - từ những góc nhìn quen thuộc của người bản xứ cho đến sự ngỡ ngàng, mới mẻ qua ống kính của những "người bạn phương xa".

Không chỉ đơn thuần là một sân chơi nghệ thuật, "Ấn tượng du lịch Việt Nam" còn là dịp để mỗi người - dù là người Việt hay du khách nước ngoài - kể câu chuyện của riêng mình về đất nước hình chữ S, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam an toàn, thân thiện và đầy sức hút.