Ba đòn bẩy bứt phá du lịch

Không riêng khách quốc tế, khách nội địa cũng đạt tới 93 triệu lượt, mang lại tổng thu 616.000 tỷ đồng. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam khẳng định, đây là kết quả của chính sách thị thực thuận lợi, các chiến dịch quảng bá mạnh mẽ và chuỗi hoạt động gắn với lễ kỷ niệm lớn của đất nước.

Các chuyên gia gần như thống nhất cho rằng, có tới 3 đòn bẩy để du lịch Việt bứt tốc, vượt mức kế hoạch, tranh thủ kéo về lượng khách đông hơn bao gồm: đa dạng hóa sản phẩm du lịch đặc thù, tận dụng sức mạnh của văn hóa sự kiện, và đẩy mạnh chuyển đổi số trong tiếp thị.

“Việt Nam vẫn tập trung khai thác một số điểm đến quen thuộc như Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, Hội An… nhưng để tạo sức bật, cần mở rộng sản phẩm gắn với lợi thế đặc trưng của từng vùng. Du lịch di sản có thể kết hợp trải nghiệm nghề thủ công như gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, đờn ca tài tử Nam Bộ. Du lịch ẩm thực có thể tổ chức tua chế biến và thưởng thức món đặc sản. Ngoài ra, các sản phẩm thể thao mạo hiểm và du lịch y tế - sức khỏe đang là xu hướng hút khách, đặc biệt với thị trường có nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày”, chuyên gia kinh tế du lịch, TS. Trần Văn Mạnh gợi ý.

PGS.TS Phạm Trung Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch cho rằng, một điểm đến chỉ thực sự sống lâu trong lòng du khách khi gắn với trải nghiệm không thể tìm thấy ở nơi khác.

Các sự kiện văn hóa, thể thao, âm nhạc tầm quốc gia có khả năng tạo đột biến về lượng khách. Ảnh: Như Ý

Gần đây, các sự kiện văn hóa, thể thao, âm nhạc tầm quốc gia có khả năng tạo đột biến về lượng khách. Ông Lê Đình Minh, chuyên gia tư vấn phát triển điểm đến du lịch chia sẻ, Hàn Quốc rất thành công khi biến Kpop và phim truyền hình thành “đòn bẩy” quảng bá du lịch toàn cầu. Việt Nam có thể học hỏi, đưa hình ảnh điểm đến vào các MV ca nhạc, bộ phim; đồng thời tổ chức những concert quy mô lớn như Anh trai vượt ngàn chông gai , lễ hội pháo hoa Đà Nẵng hay giải đua xe công thức tại Hà Nội thành sản phẩm du lịch trọn gói, kết hợp lưu trú, tham quan, mua sắm. Ở tầm địa phương, lễ hội truyền thống như Festival Huế, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột, Lễ hội hoa Đà Lạt… nếu được quảng bá đồng bộ và nâng cấp chất lượng sẽ trở thành “mùa cao điểm” riêng, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của khách”.

Với những thị trường xa như Bắc Âu, Mỹ, Australia khó tiếp cận bằng phương thức quảng bá truyền thống, thay vào đó, cần triển khai các chiến dịch số hóa: video ngắn, tua ảo 360 độ, ứng dụng thực tế ảo (VR) để khách có thể “trải nghiệm trước” chuyến đi. Theo chuyên gia marketing du lịch Nguyễn Hoàng Việt, người trẻ hiện tìm kiếm điểm đến qua mạng xã hội nhiều hơn gấp đôi so với qua website truyền thống.

Gần đây nhất, chiến dịch Vietnam is calling với những video ngắn lan tỏa trên TikTok, Instagram đã thu hút hàng triệu lượt xem từ khách quốc tế. Công nghệ cũng giúp cá nhân hóa dịch vụ nhờ khả năng phân tích dữ liệu hành vi để gợi ý sản phẩm phù hợp từng nhóm khách, từ đó gia tăng khả năng quay lại và tiêu dùng.

Giữ chân khách và gia tăng chi tiêu

Nếu như tăng trưởng lượng khách mới chỉ là bước đầu, thì giữ chân khách và gia tăng chi tiêu là bước tiếp theo bắt buộc để ngành du lịch Việt Nam thật sự bứt phá.

Chính phủ mở rộng diện miễn thị thực cho công dân 12 quốc gia châu Âu để hút thêm dòng khách quốc tế. Ảnh: Như Ý

Khảo sát của Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam (TAB) cho thấy, khách châu Âu thường lưu trú từ 12-14 ngày, nhưng mức chi tiêu vẫn thấp hơn tiềm năng. Nguyên nhân chính nằm ở việc thiếu các sản phẩm trải nghiệm cao cấp, hoạt động mua sắm hàng hiệu và dịch vụ giải trí về đêm an toàn, hấp dẫn. Điều này khiến thời gian lưu trú chưa được tận dụng tối đa để mang lại giá trị kinh tế.

Từ góc nhìn của doanh nghiệp, các tua liên vùng được xem là một hướng đi hiệu quả. Nhà thiết kế tua Hải Anh (Flamingo Redtours) cho rằng, với khách châu Âu, hành trình Hà Nội - Sa Pa - Điện Biên vừa khai thác văn hóa, vừa kết hợp thiên nhiên và lịch sử; trong khi đó, với khách Đông Bắc Á, tuyến TPHCM - Phú Quốc - Cà Mau có thể đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng biển và khám phá sinh thái. Khi đi kèm các gói ưu đãi vé máy bay, khách sạn và dịch vụ giải trí, những hành trình này sẽ tạo động lực để du khách ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Tuy nhiên, ngành du lịch không thể một mình tạo ra đột phá nếu thiếu sự phối hợp đồng bộ từ hàng không, giao thông, lưu trú, lữ hành và cộng đồng địa phương. “Cần một cơ chế chia sẻ dữ liệu du lịch quốc gia, cho phép doanh nghiệp nắm bắt xu hướng, nhu cầu của khách theo thời gian thực, từ đó xây dựng sản phẩm đúng gu từng nhóm thị trường. Chẳng hạn, nếu dữ liệu cho thấy khách Hàn Quốc có xu hướng chi nhiều cho golf và spa, hay khách Australia ưa chuộng trekking và ẩm thực đường phố, các nhà tổ chức tua sẽ có cơ sở để điều chỉnh và thiết kế gói sản phẩm phù hợp”, ông Lê Đình Minh chia sẻ.

Ngoài ra, yếu tố con người đóng vai trò quyết định trong việc tạo ấn tượng để khách muốn quay lại. “Mỗi tương tác, từ nụ cười của lễ tân, thái độ phục vụ của tài xế, đến sự linh hoạt của nhân viên nhà hàng, đều có thể trở thành điểm cộng hoặc điểm trừ trong trải nghiệm của du khách”, ông Võ Quang Liên Kha, Phó TGĐ Viettravel khẳng định.

“Khi du khách rời Việt Nam trong tâm trạng hài lòng, họ không chỉ chi tiêu nhiều hơn trong chuyến đi hiện tại, mà còn trở thành “đại sứ truyền miệng”, giới thiệu điểm đến cho bạn bè, người thân. Đây mới chính là con đường dài hạn để nâng giá trị du lịch”, PGS.TS Phạm Trung Lương nêu.

Cú hích từ chính sách miễn thị thực Ngày 8/8, Nghị quyết số 229/NQ-CP được ban hành, mở rộng diện miễn thị thực cho công dân 12 quốc gia châu Âu gồm Bỉ, Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Hungary, Luxembourg, Hà Lan, Ba Lan, Romania, Slovakia, Slovenia và Thụy Sỹ. Họ được miễn lên tới 45 ngày kể từ khi nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, áp dụng cho mục đích du lịch và đáp ứng đủ điều kiện pháp luật Việt Nam, áp dụng từ 15/8/2025 đến 14/8/2028. Cùng ngày, Nghị định số 221/2025/NĐ-CP được ban hành, quy định ưu đãi thị thực có thời hạn cho các đối tượng đặc biệt cần thu hút phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, gồm khách mời của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc; học giả, chuyên gia, nhà khoa học, giáo sư, tổng công trình sư, nhân lực công nghệ số chất lượng cao; nhà đầu tư, lãnh đạo tập đoàn, doanh nghiệp lớn toàn cầu; cùng các nhân vật hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch có ảnh hưởng tích cực. Đạt Nhi