Hàng loạt món ăn chân ái chỉ 15k cho tân sinh viên đang hot dạo gần đây có ngon như lời đồn?

Mới bước chân vào giảng đường đại học, ngoài việc làm quen với môi trường sinh hoạt và học tập mới, các tân sinh viên còn bỡ ngỡ trước việc tìm được quán ăn vừa hợp khẩu vị, vừađảm bảo no bụng quanh trường học hay nơi ở. Một điều quan trọng nhất đó chính là các món ăn này phải hợptúi tiền với các sinh viên năm nhất. Vậy thì hôm nay, hãy cùng Có Như Lời Đồn thử các món ăn chỉ với 15k mà còn được freeship tận nhà nhé!

Có Như Lời Đồn đã chọn 3 món ăn có trong danh sách của các món 15k bao gồm: Cơm Hến Huế - Bánh Bèo Nậm Lộc 3 Mẹt, Mỳ Ý sốt bò bằm beno - Benno Bento và Cơm Tấm Bì Trứng - Thế Giới Cơm Tấm. Đây là những lựa chọn vừa no bụng vừa rẻ, nhưng hương vị thực sự ra sao thì hãy cùng khám phá.

Cơm Hến Huế - Bánh Bèo Nậm Lộc 3 Mẹt

Cơm Hến Huế là một món ăn đặc sản của miền Trung, Có Như Lời Đồn nghĩ đây sẽ là một món phù hợp dành cho các tân sinh viên miền Trung phải xa nhà. Từng thành phần trong hộp cơm hến đều được kết hợp một cách khéo léo. Hến được xào rất thấm, giữ được vị ngọt đặc trưng và hoà quyện trọn vẹn trong từng muỗng cơm.

Điểm nhấn không thể thiếu là phần da heo giòn rụm và đậu phộng rang bùi béo, mang đến cảm giác vui miệng khi nhai. Phần cơm này đặc biệt hợp với những ai yêu thích sự đậm đà của ẩm thực miền Trung.

Cơm Hến Huế - Bánh Bèo Nậm Lộc 3 Mẹt

Mỳ Ý sốt bò bằm beno - Benno Bento

Mì Ý cũng là một trong những món ăn được nhiều bạn trẻ lựa chọn khi ăn trưa. Có Như Lời Đồn nghĩ đây là một lựa chọn nhanh, gọn mà vẫn "đủ đô" cho buổi trưa bận rộn của tân sinh viên. Nhìn chung, khẩu phần mỳ ý tại đây vừa đủ cho một buổi ăn no căng bụng.

Phần sốt bò bằm của món mì này khá "béo ngậy", khi trộn đều, sợi mì được áo đều trong lớp sốt sánh mịn, ăn một miếng là cảm nhận được ngay vị béo "tan chảy" trong miệng. Nếu bạn nào là fan của đồ béo thì chắc chắn sẽ "ghiền" món này.

Mỳ Ý sốt bò bằm beno - Benno Bento

Cơm Bì Trứng - Thế Giới Cơm Tấm

Với mức giá chỉ 15k, Cơm Bì Trứng của Thế Giới Cơm Tấm là một lựa chọn "cứu đói" khá hiệu quả cho những ngày cuối tháng. Tuy có phần đơn giản nhưng khẩu phần ăn lại rất đầy đặn, đủ sức giúp bạn no bụng cả một buổi.

Điểm cộng là phần bì được chế biến khá ngon, nêm nếm vừa miệng và có mùi thính thơm nhẹ đặc trưng, ăn cùng cơm rất bắt vị. Trứng chiên kèm theo tuy không quá đặc biệt nhưng lại là một mảnh ghép quen thuộc, giúp bữa ăn thêm phần tròn vị và chắc bụng hơn. Nhìn chung, đây là một bữa ăn đáp ứng tốt tiêu chí nhanh, gọn, hợp ví tiền và chất lượng ổn áp.

Cơm Bì Trứng - Thế Giới Cơm Tấm

Được biết, tất cả những món trên đều nằm trong tính năng “Ăn Ngon Rẻ, ShopeeFood bao”. Tính năng này trên ShopeeFood giúp khách hàng dễ dàng tìm những món vừa ngon lại vừa hợp ví, chỉ từ 30k đổ xuống đã bao gồm phí vận chuyển. Đặc biệt vào những ngày đôi hay ngày 15 hàng tháng, các món ăn sẽ về lại giá 15k (miễn phí vận chuyển, chưa bao gồm các chi phí khác).

Tính năng “Ăn Ngon Rẻ, ShopeeFood bao”

Chương trình này đặc biệt phù hợp với các tân sinh viên khi mới “chân ướt chân ráo” đến giảng đường đại học mà không biết phải ăn món gì cho vừa túi tiền mà lại chắc bụng. Bên cạnh đó, bộ sưu tập món “Ăn Ngon Rẻ, ShopeeFood bao” còn chiều lòng hội bạn 9 người 10 ý với đa dạng lựa chọn món ngon mỗi ngày. Tính năng này còn lọc sẵn các quán ăn trong phạm vi bán kính 3-4 km quanh vị trí người đặt, giúp người dùng nhận được món ăn khi còn nóng hổi, giữ nguyên được hương vị. Chính vì thế, team tân sinh viên hãy lưu lại bí kíp “Ăn Ngon Rẻ, ShopeeFood bao” để không lo cháy ví nhé!

*Bài viết dựa trên cảm nhận của cá nhân người viết. Hãy thử thưởng thức và đưa ra cảm nhận của riêng mình nhé!



