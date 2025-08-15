Khách Tây nhận xét: Việt Nam có 1 món "thơm ngon tuyệt vời", nước khác cũng có song ở đây đặc biệt hơn

Là những người có cùng đam mê du lịch và ẩm thực, anh Daryl và chị Mindi Hirsch đã đến với nhau và cùng nhau khám phá khắp thế giới. Tới nay, họ đã đặt chân đến hơn 50 quốc gia, chiêm ngưỡng nhiều cảnh đẹp và thưởng thức những món đặc sản tuyệt vời ở khắp nơi. Trong số những điểm đến ấy, Việt Nam là một cái tên đặc biệt, nơi đã níu chân cặp đôi khách Tây này tới 3 năm.

Tự nhận mình là "người hâm mộ ẩm thực Việt Nam", anh chị Hirsch - những cây bút chuyên nghiệp đã dành ra rất nhiều "mảnh đất" trong blog ẩm thực 2foodtrippers để viết về dải đất hình chữ S này cũng những món đặc sản nổi bật nhất của nơi đây.

Trong danh sách các món ngon nổi tiếng của Việt Nam mà 2 vị khách Tây này từng thử qua, có một món ăn, nghe qua thì không có gì quá đặc biệt, nhưng thưởng thức rồi thì lại không thể nào quên.

Món ăn ngon mà lại chắc dạ khiến 2 vị khách Tây "mê như điếu đổ"

Khi khám phá ẩm thực của Đà Nẵng, anh Daryl và chị Mindi yêu thích rất nhiều món, từ mỳ Quảng, cho đến bún chả cá, bánh mỳ kẹp, lẩu hải sản, bánh xèo. v.v.

Tuy nhiên, nếu như mỳ Quảng hay bánh mỳ kẹp hợp để làm món ăn sáng thì có một món ăn không chỉ ngon mà còn hợp làm món ăn trưa hoặc ăn tối vì nó sẽ giúp thực khách no lâu hơn. Hai vị khách Tây cho biết, sau một thời gian ghé thăm Đà Nẵng, họ nhận ra giữa vô vàn những món ăn chơi, ăn sáng, thì có một món ăn mà vừa nhìn thấy đã khiến họ phải reo lên vui sướng, đó chính là món cơm gà. Và họ đã tìm ra một quán cơm gà cực ngon ở đây, mang tên "Cơm Gà A Hải".

"Nếu bạn nghĩ cơm gà là món ăn nhàm chán thì hãy nghĩ lại", 2 blogger viết về món cơm gà của quán Cơm Gà A Hải - một địa chỉ không còn xa lạ gì với những người sành ăn ở Đà Nẵng.

Nếu bạn nghĩ cơm gà là món ăn nhàm chán thì hãy nghĩ lại. (Nguồn ảnh: 2foodtrippers)

"Anh đã gọi đây là 'điểm đến hạnh phúc' của anh đúng không? Vậy thì chúng ta đến rồi đây", chị Mindi âu yếm hỏi người bạn đời của mình khi họ vừa đặt chân đến quán Cơm Gà A Hải.

Được biết, Cơm Gà A Hải là một quán cơm gà lớn ở thành phố Đà Nẵng, chuyên về món cơm gà. Với món cơm gà này, có 2 lựa chọn cho bạn. Thứ nhất là gà luộc, xé phay, và thứ hai là gà quay, thường sẽ là một miếng đùi lớn.

Cả 2 vợ chồng anh chị Daryl và Mindi đều rất yêu thích món ăn này. (Nguồn ảnh: 2foodtrippers)

Vì là những người yêu thích đồ chiên rán nên 2 vị khách Tây đã chọn món cơm gà quay. Theo họ, gà được quay trong chảo dầu lớn, không tẩm bột chiên giòn, còn cơm có màu vàng cam vô cùng hấp dẫn. Ăn kèm với đó là dưa chuột muối chua, cà chua và một bát canh để chống ngán.

Theo anh Daryl và chị Mindi, địa chỉ này quả không làm họ thất vọng. "Món cơm gà vô cùng thơm ngon, riêng thịt gà thì có độ giòn nhẹ - lý tưởng cho một bữa trưa tuyệt vời ở Đà Nẵng.

Bạn có thể gọi gà nguyên con, gà xé hoặc gà xé sợi. Nhưng chúng tôi khuyên bạn nên gọi gà nguyên miếng vì nó có lớp da cực giòn và hấp dẫn", 2 blogger nhận xét.

Những phần gà được chiên vàng vô cùng hấp dẫn của quán Cơm Gà A Hải. (Nguồn ảnh: 2foodtrippers)

Chị Mindi cho biết cơm gà quay là món phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới. Chị từng ăn gà ở Mỹ (quê hương chị), Trung Quốc, Thái Lan... nhưng ở Việt Nam, chị cảm giác món gà này có một chút khác biệt, đó là phần da gà giòn và đặc biệt hơn.

"Tôi nghĩ có lẽ đó cũng là lý do mà ở đây, món gà quay được yêu thích đến như vậy", chị Mindi tâm sự.

Món cơm gà ở Đà Nẵng có gì đặc biệt?

Cơm gà Đà Nẵng có lẽ đã trở thành món ngon quá đỗi quen thuộc không chỉ với người dân Đà Thành mà còn ở khắp nơi trên mọi miền đất nước. Tuy rằng cơm gà ở vùng nào cũng có nhưng hương vị cơm gà ở đây lại mang một nét đặc trưng kỳ lạ, đủ khiến khách du lịch gần xa đều không khỏi luyến lưu sau lần đầu thưởng thức.

Cơm gà Đà Nẵng có cả gà chiên lẫn gà luộc, nhưng loại nào cũng đều được thực khách đánh giá cao. (Ảnh: ST)

Cơm gà Đà Nẵng được bình chọn là một trong những món ăn đặc trưng vùng đất này. Sở dĩ món ăn nổi tiếng như vậy là bởi sự kết hợp hài hòa giữa cơm dẻo thơm, gà ta dai ngon và các loại gia vị đặc trưng. Nước chấm chua ngọt, đậm đà, cùng với các loại rau sống tươi xanh, tạo nên một món ăn hấp dẫn, khó quên.

Cơm gà Đà Nẵng là món ngon mà du khách thưởng thức một lần sẽ nhớ mãi. (Ảnh ST)

Nói đến cơm gà Đà Nẵng, thường sẽ có 2 loại cơm gà được phục vụ trong các quán cơm ở đây. Thứ nhất, đó là cơm gà luộc và thứ hai là cơm gà chiên giòn (hoặc cơm gà xối mỡ). Điểm đặc biệt nhất của cơm gà Đà Nẵng có lẽ là phần cơm có màu vàng ươm đẹp mắt cùng hương thơm nức mũi kết hợp cùng miếng thịt gà với lớp da được chiên giòn tan.

