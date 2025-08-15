Tất tần tật lịch trình vui chơi – nghỉ dưỡng – ngắm pháo hoa tại Quảng Ninh dịp 2/9

Ngày 1: Check -in cờ đỏ sao vàng rực rỡ, vui chơi Sun World Ha Long, ngắm pháo hoa về đêm

Rời Hà Nội từ khoảng 6h sáng, du khách sẽ chỉ mất hơn 2 tiếng để đến với miền di sản. Giữa không khí tưng bừng của kỳ nghỉ Quốc khánh, Hạ Long sẽ chào đón du khách bằng một diện mạo rực rỡ sắc cờ hoa. Và nếu muốn bắt trọn nhịp vui này ngay từ đầu, Sun World Ha Long chính là điểm dừng hoàn hảo để khởi động hành trình.

Du khách mua combo 3 công viên Sun World Ha Long được tặng kèm voucher ẩm thực 100.000 đồng

Dịp lễ 2/9 năm nay, khu du lịch tung ưu đãi "hời" với combo 3 công viên gồm Công viên Rồng, Công viên Nước và Cáp treo Nữ Hoàng – Đồi Mặt Trời, giá chỉ 600.000 đồng/người lớn, 500.000 đồng/trẻ em, tặng kèm voucher ẩm thực trị giá 100.000 đồng. Với quy mô trải dài ở cả dưới và trên đồi, combo này đủ để du khách lên kế hoạch chơi trọn 2 ngày mà vẫn không hết trò. Để tránh mất thời gian xếp hàng dịp cao điểm, du khách nên đặt vé trước qua website hoặc các ứng dụng, vừa chủ động thời gian vừa đảm bảo nhận trọn ưu đãi.

Khu du lịch sẽ trang hoàng không gian theo chủ đề "Beloved Vietnam - Tổ quốc ta cờ hoa rạng rỡ"

Không chỉ "chiều" khách bằng combo vé, Sun World Ha Long còn khoác lên mình diện mạo đặc biệt cho mùa lễ lớn. Toàn bộ khu du lịch được trang hoàng theo chủ đề "BELOVED VIETNAM – Tổ quốc ta cờ hoa rạng rỡ". Ngay từ cổng vào, hàng dài cờ Tổ quốc tung bay dẫn lối, đưa du khách bước vào không gian lễ hội với những tiểu cảnh và đại cảnh ấn tượng: đại kỳ khổng lồ nổi bật giữa nền trời xanh, con đường cờ rợp bóng, cụm pano "Tôi yêu Việt Nam" nổi bật ở nhiều góc. Khắp các phân khu, giai điệu hào hùng của "Tổ quốc gọi tên mình", "Màu hoa đỏ" vang lên, vừa khơi gợi niềm tự hào, vừa tiếp thêm năng lượng cho hành trình khám phá.

Buổi sáng, hãy khởi động bằng loạt trò chơi "đinh" ở Công viên Rồng như Phi Long Thần Tốc, Theo Dấu Chân Rồng hay Tàu Hải Tặc. Buổi trưa, du khách không cần ra ngoài khu vui chơi mà vẫn có thể thưởng thức ẩm thực đa dạng với voucher kèm combo vé 3 công viên tại Phiên chợ Độc lập khu nhà hàng Fuji & Foodcourt Taste of Vietnam, nơi các gian hàng ẩm thực và lưu niệm được trang trí theo chủ đề "Độc lập – Tự do – Hạnh phúc".

Trải nghiệm các trò chơi cảm giác mạnh tại Công viên Rồng

Buổi chiều, nếu muốn "giải nhiệt" du khách có thể chơi tại Công viên Nước với 11 hạng mục trò chơi dưới nước lớn nhỏ, đáp ứng mọi nhu cầu từ thư giãn nhẹ nhàng đến chinh phục cảm giác mạnh. Nếu muốn trải nghiệm toàn bộ các phân khu, du khách nên dành trọn buổi sáng hôm sau cho các trò dưới nước. Sau đó, bắt Cáp treo Nữ Hoàng lên Đồi Mặt Trời, ngắm cảnh Vịnh Hạ Long từ Cầu Koi, dạo Vườn Nhật, khám phá Làng Rèn Thần Kiếm hay check-in với cây kem được tạo hình những biểu tượng du lịch nổi tiếng của Hạ Long. Khi hoàng hôn buông xuống, trải nghiệm một vòng Vòng quay Mặt trời - Sun Wheel sẽ mang đến cho du khách khoảnh khắc ngắm vịnh đẹp nhất trong ngày, khi ánh chiều nhuộm vàng mặt nước và phố biển bắt đầu lên đèn.

Ngắm pháo hoa rực rỡ 3 tối mỗi tuần (thứ Ba, Năm, Bảy) tại Vịnh Pháo Hoa

Buổi tối, du khách có thể thưởng thức hải sản tại các nhà hàng ven biển, rồi thong thả dạo chợ đêm Vui-Fest khu Quảng trường Sun Carnival để mua sắm và hòa mình vào nhịp sống náo nhiệt. Đến khoảng 21h–21h15, hãy tìm cho mình một vị trí đẹp ở bãi biển trục Quảng trường để ngắm pháo hoa nghệ thuật bừng sáng trên nền trời mừng Quốc khánh. Kết thúc ngày đầu tiên, nghỉ đêm tại Oakwood Ha Long là lựa chọn lý tưởng, vừa tiện di chuyển tới các điểm vui chơi, vừa tận hưởng không gian lưu trú tiện nghi "như ngôi nhà thứ hai" với tầm nhìn bao quát vịnh biển.

Ngày 2: Tận hưởng onsen cuối hè tại Yoko Onsen Quang Hanh

Sau bữa sáng tại Oakwood Ha Long, du khách có thể khởi hành đi trải nghiệm onsen cuối hè đúng điệu tại Yoko Onsen Quang Hanh - khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng phong cách Nhật Bản nổi tiếng của Quảng Ninh, với thời gian di chuyển chỉ 30 - 40 phút. Tắm khoáng nóng mùa hè – nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng lại là xu hướng du lịch mà nhiều gia đình đang lựa chọn. Sau khi tắm, bạn sẽ cảm thấy chút nhiệt cuối hè trở nên dễ chịu hơn. Việc này giống với tác dụng của việc làm mát cơ thể sau khi uống trà nóng, hoặc bạn luôn cảm thấy dễ chịu hơn khi bước ra từ một phòng xông hơi khô.

Du khách trải nghiệm dòng khoáng quý giá tại Yoko Onsen Quang Hanh

Đến đây, du khách còn có thể khoác yukata dạo bước giữa những lối đi lát đá, vườn cây bonsai hay hồ cá Koi, hoặc chọn trải nghiệm tắm khoáng ngoài trời giữa khung cảnh núi non. Khu ẩm thực phục vụ các món ăn chuẩn xứ Phù tang như sashimi, tempura, mì udon… để du khách tiếp thêm năng lượng. Nếu muốn kéo dài cảm giác thư giãn, có thể đặt thêm dịch vụ spa trị liệu hoặc nghỉ qua đêm ngay tại các căn Washitsu hay khu Yama Villa với những trải nghiệm từ dòng khoáng riêng tư quý giá dẫn tới từng phòng. Bữa tối kiểu Nhật trong khuôn viên, một vòng dạo bước trong ánh đèn vàng vườn đá, và một giấc ngủ êm giữa vùng núi tĩnh lặng – đó là cách để ngày nghỉ lễ khép lại bằng sự cân bằng đúng nghĩa.