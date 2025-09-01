Chi tiết sơ đồ triển lãm hot nhất dịp 2/9: Chỉ với 3 phân khu cũng đủ khiến du khách "lạc lối" nếu không check kỹ

Không thể phủ nhận, Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) đang là một trong những điểm đến hot nhất dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay. Tại đây đang diễn ra triển lãm chuyên đề "80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc", một sự kiện văn hóa - chính trị trọng điểm, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Ngay từ ngày đầu mở cửa, triển lãm đã nhanh chóng trở thành tâm điểm. Không chỉ thu hút bởi độ hoành tráng, đặc sắc, cuốn hút, triển lãm này còn gây ấn tượng hơn cả bởi sự rộng lớn và quá nhiều trải nghiệm, khiến ai đến cũng thích thú. Nhưng chính vì quá nhiều điều để xem, để khám phá, không ít người thừa nhận… "bị lạc lối" giữa hàng loạt khu vực mà không biết nên bắt đầu từ đâu.

Để chuyến tham quan được trọn vẹn hơn, hãy cùng điểm qua sơ đồ chi tiết 3 phân khu chính của triển lãm:

Sơ đồ tổng thể 3 phân khu chính của triển lãm gồm: (1) Phân khu trưng bày khái quát (Nhà triển lãm Kim Quy); Phân khu triển lãm ngoài trời (Các sân: Đông, Tây, Nam, Bắc); Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa (Nhà triển lãm Khối A)

1. Phân khu trưng bày khái quát (Nhà triển lãm Kim Quy)

Phân khu này có chủ đề là "Việt Nam - Hành trình đến kỷ nguyên mới", toàn bộ nằm bên trong toà nhà triển lãm Kim Quy, với sảnh chính có hình đầu rùa hướng ra hồ nước lớn. Quanh đó là 8 mái sảnh phụ mô phỏng chân Rùa, được đánh số từ H1 đến H8 để du khách dễ xác định vị trí.

Đây là nơi tái hiện "bức tranh lớn" về lịch sử, với những lát cắt ngang và dọc đan xen: từ chặng đường dựng nước - giữ nước, đến các giá trị cốt lõi và thành tựu phát triển của Việt Nam.

Phân khu này có 6 không gian trưng bày gồm: Việt Nam - Đất nước - Con người; 95 năm Cờ Đảng soi đường; Kiến tạo phát triển; Tỉnh giàu nước mạnh; Đầu tàu kinh tế; Khởi nghiệp kiến quốc.

Dưới đây là chi tiết sơ đồ các không gian trưng bày bên trong toà nhà Kim Quy, du khách có thể xem kỹ để xác định vị trí mình muốn đến:

2. Phân khu triển lãm ngoài trời (Các sân: Đông, Tây, Nam, Bắc)

Phân khu này có chủ đề là "Hội nhập và phát triển". Toàn bộ được đặt ở không gian mở, nhộn nhịp với nhiều hoạt động trực quan, hấp dẫn. Tại đây, khách tham quan có thể trải nghiệm từ công nghệ, khí tài, đến các hoạt động nghệ thuật.

Phân khu này bao gồm 5 không gian nổi bật: Vì tương lai xanh; Khát vọng bầu trời; Thanh gươm và lá chắn; Ngày hội non sông; Khu vực biểu diễn nghệ thuật ngoài trời.

3. Phân khu triển lãm quốc tế & 12 ngành công nghiệp văn hóa (Nhà triển lãm Khối A)

Phân khu này có chủ đề "Hội nhập và sáng tạo".

Đây là nơi thể hiện tinh thần kết nối, sáng tạo trong kỷ nguyên mới. Không chỉ có sự góp mặt của các đối tác quốc tế, mà còn là "sân khấu" để 12 ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam phô diễn tiềm năng.

Phân khu bao gồm 2 không gian: Không gian Sáng tạo để kiến thiết; Không gian Việt Nam và thế giới.

Triển lãm đã chính thức mở cửa từ chiều ngày 28/8 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Đặc biệt, hoàn toàn miễn phí, mở cửa liên tục từ 9h đến 22h mỗi ngày (từ 29/8 đến hết 5/9/2025, riêng ngày 28/8 mở cửa từ 13h).

Với quy mô lớn và nhiều hoạt động đặc sắc, chắc chắn nơi đây sẽ tiếp tục là điểm hẹn "must visit" của mọi du khách trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay.