Dụi mắt cũng không tin nổi đây chính là sân bay Nội Bài vào dịp lễ 2/9

Dịp lễ là thời điểm mà các sân bay nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi dòng người tấp nập đi du lịch hoặc về quê cho kỳ nghỉ này. Mới đây, một điều tại sân bay Nội Bài đã thu hút ánh nhìn của nhiều hành khách đi ngang, thậm chí có nhiều hành khách còn lầm tưởng mình đang ở sân bay Changi ở Singapore chứ không phải ở Việt Nam.

Khu vực thang máy của sân bay Nội Bài trước và sau khi thi công màn hình Led. Nguồn: Threads @toonie.ng

Đây là một màn hình led được thi công ngay tại thang máy của nhà ga nội địa Nội Bài. Màn hình này trình chiếu một đoạn video thác nước chảy vô cùng sống động, tạo ra ảo ảnh thị giác như một dòng nước mát lành đang đổ xuống ngay trước cửa thang máy. Hiệu ứng này mang đến một cảm giác vừa hùng vĩ, vừa thư thái cho hành khách trong lúc chờ đợi.

Nguồn: Threads @toonie.ng

Chủ bài đăng cho biết, màn hình led khu nhà ga nội địa mới vừa được thi công tầm 1 tháng trở lại đây và mô hình này sẽ tiếp tục được triển khai tại nhà ga T3 của sân bay Tân Sơn Nhất trong thời gian tới.

Nhiều hành khách khi đi ngang khu vực này còn tưởng mình đang ở sân bay Changi ở Singapore, vì Changi cũng có một khu vực màn hình led thác nước vô cùng hoành tráng. Được biết, màn hình led của sân bay Changi được lắp đặt ngay khu vực đi vào sảnh thang máy.

Sân bay Changi

Video sau khi được đăng tải, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận khen ngợi:

- Này chỗ thang máy khu nội địa cổng ra cổng máy bay đúng ko? Chỗ soát đồ, giữa khu Vietnam Airlines và Bamboo, Vietjet thì phải. Đợt tui đi còn chưa có nữa mà bây giờ đã nâng cấp như thế này rồi nhìn thích thế.

- Đoạn bên hông chỗ mấy tán cây "có vẻ" vươn ra ngoài làm khá khéo, mình mới đi tháng trước thấy cũng quay gửi bạn bè xem.

- Tuần trước tôi bay tôi thấy rồi, thấy vui mắt mà cũng đẹp nữa, nhưng do ít bay nên tôi nghĩ cái này chắc lâu rồi nên không quay video lại.

- Nhìn mát cả người. Đẹp quá.

- Tưởng Changi luôn đó.

Có thể thấy, các sân bay tại Việt Nam đang dần nâng cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ để mang lại trải nghiệm mới mẻ, hiện đại hơn cho hành khách. Từ việc check-in vé máy bay online, quét sinh trắc học để làm các thủ tục tại sân bay. Đây có thể coi là bước đi nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn trong việc đưa trải nghiệm tại các sân bay trong nước tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế.