Du khách đổ về Bãi Cháy ngắm pháo hoa, ‘săn’ khoảnh khắc rực rỡ cờ hoa dịp lễ 2/9

Không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đang lan tỏa khắp mọi miền đất nước. Là điểm đến chỉ cách Hà Nội khoảng 2 tiếng di chuyển, Bãi Cháy – trung tâm du lịch sôi động của Quảng Ninh – đang trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách phía Bắc cho kỳ nghỉ ngắn ngày dịp 2/9.

Vừa đủ gần để trở lại Thủ đô kịp xem lễ diễu binh vào sáng mùng 2/9, lại hội tụ đầy đủ trải nghiệm lễ rộn ràng cờ hoa, vui chơi giải trí, Bãi Cháy mùa lễ lớn rực rỡ hơn bao giờ hết.

Tại Sun World Ha Long - trái tim giải trí của Bãi Cháy, dọc từ cổng công viên Rồng đến đồi Mặt Trời, hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời, nổi bật là đại kỳ khổng lồ kết từ hàng ngàn đóa hoa đỏ và vàng, nơi gần như không lúc nào vắng bóng du khách tới check-in.

Ngay trong buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, hàng nghìn du khách đã cùng hòa mình vào không khí rộn ràng của màn Flashmob "Tự hào tiếp bước tương lai".

Sun World Ha Long còn "chiêu đãi" du khách bằng chuỗi sự kiện biểu diễn bởi những nghệ sỹ quốc tế và hoạt động trải nghiệm đa dạng, trải dài từ sáng tới tối tại ba phân khu chính: Đài phun nước Rồng Vàng, Công viên Rồng và Đồi Mặt Trời.

Chỉ cách Sun World Ha Long hơn 1km, Quảng trường Sun Carnival cũng là tâm điểm tại Bãi Cháy với hàng loạt sự kiện đặc biệt nhân dịp 2/9. Tối ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/8, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về đây để chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ kéo dài 10 phút, thắp sáng bầu trời đêm vịnh di sản.

Đêm pháo hoa không chỉ mang đến một bữa tiệc thị giác mãn nhãn mà còn thực sự trở thành nơi gắn kết cộng đồng – nơi mỗi người đều cảm thấy mình thuộc về một điều gì đó thật lớn lao và đáng tự hào: tổ quốc.

Trước giờ pháo hoa, du khách còn tấp nập đổ về khu chợ đêm Vui-Fest ngay liền kề khu vực bắn pháo hoa, vừa thưởng thức đặc sản địa phương, vừa hòa mình vào âm nhạc đường phố và hoạt động tương tác sôi động. Không khí lễ hội lan tỏa khắp từng gian hàng, từng bước chân khiến nơi đây trở thành điểm hẹn lý tưởng cho cả gia đình trước thời khắc bầu trời rực sáng.

Vào sáng 2/9, sẽ diễn ra Lễ thượng cờ & Khánh thành Cột cờ tại Quảng trường Sun Carnival. Quốc kỳ tung bay trên nền trời xanh, hòa cùng tiếng Quốc ca giữa sự chứng kiến của đông đảo người dân, cán bộ và du khách. Đây là hoạt động hoà chung không khí rộn rã kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nhằm tôn vinh tinh thần dân tộc và khơi dậy niềm tự hào đất nước.

Cũng trong sáng 2/9, du khách khi đến Quảng trường Sun Carnival còn có cơ hội chiêm ngưỡng màn trình diễn khinh khí cầu khổng lồ in hình cờ đỏ sao vàng bay trên nền trời di sản - một hình ảnh hứa hẹn nhiều cảm xúc trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Khinh khí cầu đặc biệt này dự kiến chiều cao lên tới 31m, đường kính 26m, với sức nâng tối đa 1.550kg và khả năng chuyên chở từ 18–20 người mỗi chuyến, mang đến cho du khách trải nghiệm ngắm toàn cảnh vịnh Hạ Long từ độ cao ấn tượng – nơi quốc kỳ Việt Nam tung bay đầy kiêu hãnh giữa trời xanh.

Không chỉ xuất hiện trong dịp Quốc khánh, khinh khí cầu dự kiến tiếp tục được vận hành định kỳ đến hết tháng 12/2025, mang tới trải nghiệm độc đáo cho du khách khi ghé thăm Bãi Cháy vào bất kỳ thời điểm nào trong những tháng cuối năm. Hình ảnh lá quốc kỳ tung bay trên không trung giữa khung cảnh biển trời Vịnh Hạ Long vì thế không chỉ là biểu tượng tự hào, mà còn trở thành điểm nhấn check-in mới tại Quảng Ninh dịp cuối năm.

Dù đã đến Quảng Ninh nhiều lần, chị Thu Hà (Hà Nội) vẫn chọn Bãi Cháy là điểm dừng chân trong kỳ nghỉ lễ năm nay. "Nghĩ đến 2/9 là nghĩ đến Tổ quốc, nên khi thấy thông tin nơi đây có dựng đại kỳ, rồi tổ chức thượng cờ, bắn pháo hoa, cả nhà tôi quyết định đi ngay. Không khí rất rộn ràng, tinh thần tự hào được lan tỏa mạnh mẽ ", chị chia sẻ.