Cảnh tượng lúc nửa đêm tại biển Vũng Tàu khiến du khách có mặt phải thốt lên: Có chuyện như vậy sao!

Biển luôn là một trong những địa điểm du lịch được nhiều du khách lựa chọn để tránh nóng khi mùa hè đến. Các du khách tham gia nhiều hoạt động trên bãi biển nhưng đa số là vào buổi sáng như tập thể dục, chơi thể thao, tắm cát hay tắm biển,... Tuy nhiên, mới đây một cảnh tượng lạ tại bãi biển Vũng Tàu lúc nửa đêm khiến nhiều du khách có mặt phải bất ngờ.

Theo chia sẻ của chị V. (TP.HCM) có mặt tại bãi biển Vũng Tàu lúc nửa đêm, chị nhìn thấy nhiều nhóm du khách ở bãi biển dù trời tối mịt mù. Trong đó có nhiều bạn trẻ và thậm chí là có sự xuất hiện của hiều em nhỏ do gia đình dẫn đến.

Cảnh tượng ở biển Vũng Tàu khiến du khách này cảm thấy bất ngờ

Những du khách này tụ tập thành từng nhóm nhỏ, trải dài khắp bãi biển. Có nhóm chọn ngồi trên những chiếc ghế nhựa thấp, vừa nhâm nhi đồ ăn vặt vừa trò chuyện rôm rả, tận hưởng làn gió mát từ biển khơi thổi vào. Có nhóm lại thích thú đi dọc mép biển, để sóng vỗ vào chân, hoặc bày trò chơi cho trẻ nhỏ nghịch cát và nước biển.

Điều đặc biệt là dù đã gần nửa đêm, bãi biển vẫn sáng rực bởi những cột đèn dọc đường biển, các tòa nhà khách sạn, quán xá xung quanh và cả ánh đèn được chính du khách mang theo. Không khí náo nhiệt không kém gì ban ngày: trẻ em cười vang khi nô đùa dưới nước, thanh niên rủ nhau chụp hình check-in, người lớn thì tận hưởng không gian thư giãn.

Nhiều bạn trẻ và thậm chí là gia đình có con nhỏ cũng đến bãi biển Vũng Tàu vào nửa đêm

Ngoài ra, dưới bãi biển còn có một số hàng quán di động, bày bán nước giải khát và chuẩn bị sẵn những chiếc ghế nhựa thấp để du khách ngồi thư giãn, vừa thưởng thức đồ uống vừa tận hưởng gió biển.

Lúc nửa đêm mà vẫn có nhiều hàng quán nhỏ trải ghế dọc bờ biển

Nhiều người cho rằng cảm giác đi biển ban đêm mang lại sự mới mẻ và thú vị hơn hẳn so với ban ngày. Tiếng sóng vỗ rì rào trong bóng tối, bãi cát trải dài lấp lánh ánh đèn, cùng những cuộc chuyện trò kéo dài bất tận khiến không gian trở nên vừa bình yên, vừa sôi động.

Chính vì cảnh tượng độc đáo lúc nửa đêm này mà nhiều du khách lần đầu ghé biển Vũng Tàu vào ban đêm đã vô cùng bất ngờ. Ai cũng có hoạt động thú vị riêng trên bãi biển, mỗi người, mỗi nhóm đều tìm cho mình một cách tận hưởng riêng, tạo nên một bức tranh sinh động và đầy thú vị.