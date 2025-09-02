Du khách mê đắm check-in ở Cát Bà

Nguyễn Hoàn, Theo Tiền Phong 09:43 02/09/2025
Đến Cát Bà, TP. Hải Phòng dịp nghỉ lễ 2/9, nhiều khách du lịch thích đi bộ, chụp ảnh check-in trên núi đá nối giữa 2 bãi tắm tự nhiên đẹp nhất đảo Cát Bà bởi nắng đẹp và được ngắm biển xanh.

Du khách mê đắm check-in ở Cát Bà- Ảnh 1.

Kỳ nghỉ lễ dịp Quốc khánh﻿ (2/9), hàng nghìn khách du lịch đến các bãi biển trên đảo Cát Bà﻿ (Đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng) vui chơi, tắm biển.

Du khách mê đắm check-in ở Cát Bà- Ảnh 2.

Du khách mê đắm check-in ở Cát Bà- Ảnh 3.

Du khách mê đắm check-in ở Cát Bà- Ảnh 4.

Mặc dù không đông như những dịp nghỉ lễ trước đó, song các bãi tắm tự nhiên ở Cát Bà vẫn thu hút lượng lớn khách du lịch đến vui chơi, tắm mát.

Du khách mê đắm check-in ở Cát Bà- Ảnh 5.

Du khách mê đắm check-in ở Cát Bà- Ảnh 6.

Thời tiết ở Cát Bà nắng dịu, gió mát dễ chịu. Do đó, từ đầu giờ chiều, hàng nghìn du khách xuống biển sớm.

Du khách mê đắm check-in ở Cát Bà- Ảnh 7.

Trong khi đó, hàng trăm du khách thích thú đi bộ vãn cảnh, chụp ảnh ở đường ven núi. Đây là khu vực núi đá vôi nhô ra biển, nối giữa 2 bãi tắm tự nhiên đẹp nhất Cát Bà.

Du khách mê đắm check-in ở Cát Bà- Ảnh 8.

Du khách mê đắm check-in ở Cát Bà- Ảnh 9.

Du khách mê đắm check-in ở Cát Bà- Ảnh 10.

Dọc đường trên núi đá vôi, du khách thỏa thích ngắm biển, ngắm vịnh, hưởng thụ không khí trong lành và gió biển. Trời xanh, mây trắng, nắng dịu nên các bạn trẻ và du khách thích thú chụp ảnh check-in, lưu lại khoảnh khắc đẹp.

Du khách mê đắm check-in ở Cát Bà- Ảnh 11.

Du khách mê đắm check-in ở Cát Bà- Ảnh 12.

Nhiều đoàn khách du lịch mang quốc tịch Trung Quốc tranh thủ chụp ảnh lưu niệm với biển Cát Bà. Còn khách châu Âu thích thú đi bộ, ngắm biển, đón nắng.

Du khách mê đắm check-in ở Cát Bà- Ảnh 13.

Du khách mê đắm check-in ở Cát Bà- Ảnh 14.

Du khách mê đắm check-in ở Cát Bà- Ảnh 15.

Trong khi đó, trong ba ngày nghỉ lễ, bãi tắm nhân tạo và công viên nước Thủy Tinh ở Đồ Sơn (Hải Phòng) thu hút hàng vạn khách du lịch.

Du khách mê đắm check-in ở Cát Bà- Ảnh 16.

Du khách mê đắm check-in ở Cát Bà- Ảnh 17.

Du khách mê đắm check-in ở Cát Bà- Ảnh 18.

Du khách mê đắm check-in ở Cát Bà- Ảnh 19.

Đa số khách đi theo nhóm, gia đình gồm các em nhỏ. Các bạn trẻ, thiếu nhi thích thú nô đùa, vui chơi trong công viên nước lớn nhất Hải Phòng.

