Mùa hè tới, loạt điểm đến du lịch mang yếu tố biển được các du khách yêu thích hơn cả. Xét riêng ở khu vực miền Bắc, không thể không kể tới cái tên nổi bật là quần đảo Cát Bà với nhiều hòn đảo lớn nhỏ, xa bờ, mang vẻ đẹp hoang sơ, thiên nhiên và không khí trong lành.

Đặc biệt, trên các hội nhóm, diễn đàn về du lịch gần đây, có một hòn đảo nhỏ được nhiều người quan tâm bởi tầm nhìn "triệu đô". Cụ thể, khi đứng tại đây, du khách có thể nhìn thẳng ra đảo lớn Cát Bà, ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ trong những chương trình nghệ thuật tại đảo lớn.

Đó chính là đảo Cát Ông, nằm ở phía Nam đảo Cát Bà lớn. Đây được xem là một trong những hòn đảo còn giữ được vẻ nguyên sơ đặc trưng của vùng vịnh Lan Hạ. "Lần đầu tôi nghe tên đảo Cát Ông. Xem những hình ảnh ở đây, tôi quyết định chắc chắn sẽ tới đây du lịch", du khách có tài khoản Duyên Ng. nhận xét.

Ảnh Cát Bà Du Ký

Ngắm toàn cảnh pháo hoa Cát Bà từ đảo Cát Ông

Ẩn mình giữa vịnh Lan Hạ – một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, đảo Cát Ông thuộc quần đảo Cát Bà (Hải Phòng) là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng thiên nhiên nguyên sơ, không gian tĩnh lặng và trải nghiệm du lịch khác biệt. Cách đảo lớn Cát Bà chỉ khoảng gần 2km đường biển, du khách muốn tới đây có thể đi ca nô, thời gian mất khoảng 15 - 30 phút, tùy vào điều kiện thời tiết.

Theo thông tin từ báo VnEpress, diện tích đảo Cát Ông chỉ vào khoảng 0,5km2. Tuy nhỏ bé nhưng nơi đây hội tụ đầy đủ những yếu tố tạo nên một kỳ nghỉ hoàn hảo vào mùa hè cho du khách. Do nằm xa bờ cũng như chưa thực sự được đông đảo du khách biết tới, nước biển ở Cát Ông màu xanh trong bên bãi cát trắng mịn. Cảnh quan xung quanh còn là những vách núi đá vôi phủ cây xanh.

Tất cả tạo nên khung cảnh hữu tình, hoang sơ, du khách tới đây du lịch như được tách biệt hoàn toàn khỏi cuộc sống xô bồ thường ngày. Một số hoạt động lý tưởng được gợi ý bởi các hướng dẫn viên khi tới đảo Cát Ông bao gồm bơi lội, lặn biển, chèo kayak, trekking hay cắm trại, picnic tự túc bên bờ biển để ngắm hoàng hôn hay bình minh.

Đặc biệt hơn nữa, nhiều du khách chia sẻ trải nghiệm của bản thân, đó là từ đảo Cát Ông, có thể ngắm trọn vẹn toàn cảnh pháo hoa rực rỡ từ đảo Cát Bà lớn. Cụ thể, mới đây, đảo Cát Bà lớn bắt đầu tổ chức chương trình “Symphony of the Green Island” do Tập đoàn Sun Group tổ chức. Chương trình kết hợp pháo hoa, jetski, flyboard, ánh sáng laser và âm thanh sống động, diễn ra vào nhiều buổi tối trong tuần.

Nhờ vị trí nằm ngay đối diện đảo Cát Bà lớn, du khách có thể tận hưởng trọn vẹn những màn trình diễn từ chương trình này bao gồm cả pháo hoa một cách trọn vẹn và không hề bị che khuất tầm nhìn.

Du khách từ đảo Cát Ông có thể ngắm nhìn trực diện pháo hoa từ đảo Cát Bà lớn (Ảnh T.H.Nguyen)

Lưu trú thân thiện với thiên nhiên ở đảo Cát Ông

Hiện nay trên đảo Cát Ông có một số cơ sở lưu trú với số lượng các phòng không quá nhiều. Du khách tốt nhất nên đặt trước sớm để chọn được chỗ ở như mong muốn. Các cơ sở lưu trú tại đây chủ yếu hoạt động theo hướng thân thiện với thiên nhiên. Có thể kể tới như Ocean Beach Cat Ong Resort hoặc Skyrest Cat Ong.

Những bungalow bằng gỗ ven biển, phòng dorm hoặc phòng riêng hướng biển tại đây mang đến không gian gần gũi, yên tĩnh nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi cơ bản. Combo nghỉ dưỡng (2 ngày 1 đêm) thường bao gồm phương tiện di chuyển, các bữa ăn, trải nghiệm kayak, thể thao, tắm biển với mức giá dao động từ 1,6 – 1,9 triệu đồng/người.

Nếu muốn lựa chọn đa dạng và tiện nghi hơn, du khách cũng có thể lưu trú tại đảo Cát Bà lớn, rồi tham quan Cát Ông theo dạng tour trong ngày.

Những khu lưu trú thân thiện với thiên nhiên ở đảo Cát Ông (Ảnh IViVu)

Có thể thấy, với vị trí lý tưởng, vẻ đẹp hoang sơ và khả năng kết hợp nghỉ dưỡng – ngắm pháo hoa một cách độc đáo, Cát Ông đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước. Giữa muôn trùng sóng nước vịnh Lan Hạ, hòn đảo nhỏ này chính là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một không gian thư giãn, mới lạ nhưng vẫn kết nối được với nhịp sống sôi động của du lịch biển đảo hiện đại.