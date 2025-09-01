CLIP: Trực tiếp thử bắn súng, nhiều bạn trẻ bày tỏ sự thích thú khi trải nghiệm tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia

Những ngày này, Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) đang trở thành điểm hẹn hot bậc nhất trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Tại đây, triển lãm chuyên đề "80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" đang diễn ra, thu hút rất nhiều lượt khách đổ về mỗi ngày. Sự kiện không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô hoành tráng, các phân khu trưng bày đặc sắc mà còn bởi hàng loạt hoạt động trải nghiệm hấp dẫn. Trong đó, khu trải nghiệm bắn súng mô phỏng hiện đại của Bộ Quốc phòng đang trở thành "tọa độ check-in" được nhiều người trẻ đặc biệt yêu thích.

Clip: Giới trẻ trải nghiệm bắn súng tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia

Liên tiếp những ngày qua kể từ khi chính thức mở cửa cho du khách, khu vực này luôn trong tình trạng đông kín, khách tham quan xếp hàng dài chờ đến lượt. Nhiều bạn trẻ hào hứng vì lần đầu tiên được tận tay cầm khẩu súng, thực hiện toàn bộ thao tác từ lên nòng, ngắm bắn cho tới siết cò. Hệ thống bắn súng mô phỏng không chỉ an toàn tuyệt đối mà còn có khả năng phân tích, đánh giá kết quả nhanh chóng và chính xác, khiến trải nghiệm càng thêm chân thực và hấp dẫn. Tại đây luôn có người hướng dẫn nên khách tham quan càng tự tin trải nghiệm.

Rất đông người xếp hàng chờ tới lượt thử trải nghiệm bắn súng

Ai cũng hào hứng trước trải nghiệm thú vị này

Bạn Tuấn Anh đến từ TP.HCM cùng gia đình ra Hà Nội du lịch dịp lễ A80 đã ghé thăm triển lãm và ngay lập tức đăng ký trải nghiệm bắn súng. Tuấn Anh chia sẻ: "Trải nghiệm bắn súng thử ở triển lãm thật sự rất thú vị. Mình xếp hàng khoảng 15-20 phút nhưng cảm thấy hoàn toàn xứng đáng. Cảm giác cầm súng rất "thật tay" và khác hẳn so với khi chỉ nhìn trên phim ảnh. Không gian triển lãm thì quá hoành tráng, đi một vòng mà thấy tự hào lắm. Đường xuống có hơi đông và kẹt xe chút, nhưng mình vẫn quyết tâm đi vì xứng đáng để dành thời gian. Là người Việt Nam, mình nghĩ mọi người nên một lần tới tham gia triển lãm này."

Bạn Tuấn Anh đến từ TP.HCM

Trong khi đó, nhóm bạn trẻ Thủy Tiên, Thu Phương, Hà Giang (đến từ Thanh Hóa) cũng tranh thủ kỳ nghỉ lễ để lên Hà Nội, vừa "đu concert quốc gia" vừa tham quan triển lãm. Các bạn hồ hởi kể: "Lần đầu tiên được cầm súng, tụi mình kiểu wow luôn. Ban đầu không quen nên thấy hơi nặng tay, lúc bóp cò thì run lắm, bắn thử thì toàn… trượt. Nhưng mà vui cực kỳ! Trước khi đi có nghe nói đường đông, dễ tắc vì quá nhiều người đổ về, nhưng cả nhóm vẫn quyết tâm đi. Vì mấy dịp đặc biệt thế này chắc rất lâu mới có lại, không thể bỏ lỡ."

Các bạn trẻ Thủy Tiên, Thu Phương, Hà Giang

Bạn Trung Lê, một trong những khách tham gia trải nghiệm khác, cũng hào hứng chia sẻ cảm xúc sau khi thử bắn súng mô phỏng: "Lúc đầu mình run tay nên hơi lóng ngóng, nhưng sau vài phát thì quen dần và thấy thích thú lắm. Cảm giác cầm súng khá nặng và rất thật. Dù mọi người xếp hàng khá dài nhưng cũng nhanh đến lượt. Thật sự là một trải nghiệm đủ 'wow', đáng nhớ trong dịp lễ này".

Bạn trẻ Trung Lê

Không chỉ mang lại sự hứng khởi, trải nghiệm bắn súng mô phỏng còn giúp người tham quan hiểu thêm về công nghệ huấn luyện hiện đại, vừa trực quan, vừa an toàn, lại tiết kiệm chi phí so với bắn đạn thật. Đây cũng là một trong những điểm nhấn thu hút đông đảo khách tham quan nhất tại triển lãm.

Triển lãm "80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" đã chính thức mở cửa từ chiều 28/8 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Sự kiện hoàn toàn miễn phí vé vào cửa, mở cửa liên tục từ 9h đến 22h mỗi ngày (từ 29/8 đến hết 5/9/2025; riêng ngày 28/8 mở cửa từ 13h).

Với những trải nghiệm sống động như bắn súng mô phỏng cùng vô số hoạt động hấp dẫn khác, triển lãm đang mang lại cho người dân và du khách một kỳ nghỉ lễ Quốc khánh thật sự ý nghĩa, vừa vui chơi, vừa tự hào.

Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước - "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Triển lãm 95 Năm Cờ Đảng Soi Đường do báo Nhân Dân thực hiện, diễn ra từ ngày 28/8/2025 đến ngày 5/9/2025 sẽ mang đến một cái nhìn toàn cảnh về lịch sử đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng thông qua ngôn ngữ của thực cảnh, công nghệ và trải nghiệm đa giác quan. Lấy cảm hứng từ kết cấu của thành Cổ Loa xa xưa, không gian triển lãm được thiết kế như một hành lang xoắn ốc, đi qua 8 phân khu trưng bày, chia theo từng giai đoạn lịch sử, tái hiện sống động các dấu mốc trong hành trình đầy vẻ vang của 95 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, sự góp sức của các đơn vị: VCcorp,Viettel High Tech, VinMotion, VTT, Plus Studio... đã mang đến triển lãm chuyên đề về Đảng được số hóa toàn diện đầu tiên tại Việt Nam, tích hợp cả không gian thực và không gian số, áp dụng hàng loạt công nghệ tiên tiến: sách tương tác mapping; tường "Triệu cánh tay – Một niềm tin; công nghệ thực tế tăng cường AR và công nghệ thực tế ảo VR. Chỉ với một chiếc điện thoại kết nối internet, hệ thống triển lãm trực tuyến 3D kết hợp không gian thực giúp người dân khắp mọi miền Tổ quốc và kiều bào ở nước ngoài có thể "dạo bước" qua từng phân khu, tương tác với hình ảnh chân thực, sống động chẳng khác nào đứng ngay tại triển lãm. Bên cạnh đó, hệ thống Chat AI và robot hỗ trợ chỉ dẫn, giải đáp thắc mắcvà gợi mở thêm những lát cắt lịch sử một cách gần gũi, thân thiện.



