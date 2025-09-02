Những điểm đến nhộn nhịp khách du lịch dịp 2-9

Ngày 2-9, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết trong ngày, dự kiến khai thác 725 chuyến bay đi – đến, trong đó có 693 chuyến bay chở khách. Tổng lượng khách qua sân bay xấp xỉ 110.000 lượt, gồm gần 27.000 khách quốc nội đi và hơn 37.000 khách quốc nội đến.

Ghi nhận tại ga quốc nội T1, T3 trong buổi sáng, nhiều quầy làm thủ tục của Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways khá thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Ngày 2-9, dự kiến có 219 chuyến bay quốc nội qua sân bay Tân Sơn Nhất với hàng chục ngàn hành khách

Điểm vui chơi ở TP HCM nhộn nhịp khách

Ngoài sân bay, nhiều khu du lịch và điểm vui chơi tại TP HCM như Suối Tiên, Đầm Sen, địa đạo Củ Chi, chợ Bến Thành, Bưu điện TP HCM hay các bảo tàng đều tấp nập khách tham quan trong ngày lễ. Riêng Công viên văn hóa Đầm Sen cho biết dự kiến đón khoảng 10.000 lượt khách trong 4 ngày nghỉ.

Khu du lịch Suối Tiên tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật, diễu hành lễ hội, không gian check-in rực rỡ, thu hút đông đảo du khách không đi xa dịp này. Khu di tích địa đạo Củ Chi cũng ghi nhận lượng khách tăng, nhiều gia đình chọn tham quan gắn với trải nghiệm lịch sử.

Không khí rộn ràng khắp nơi ở TP HCM trong dịp đại lễ.

Tour trong và ngoài nước hút khách

Các công ty du lịch cho biết kỳ nghỉ lễ 4 ngày, trùng thời điểm chuyển mùa, tạo thuận lợi cho các tour ngắn ngày trong nước và hành trình quốc tế gần. Vietravel dự kiến phục vụ khoảng 70.000 lượt khách toàn hệ thống, trong đó nhóm khách gia đình và bạn bè chuộng tour 2-4 ngày, di chuyển thuận tiện và dịch vụ trọn gói.

Ở thị trường quốc tế, không ít đoàn khách Việt đi du lịch châu Âu, Đông Bắc Á trong dịp này, rực rỡ với khăn, áo cờ đỏ sao vàng mừng 80 năm Quốc khánh.

Công ty Vietluxtour ghi nhận khách lẻ ghép đoàn và khách quốc tế tại TP HCM tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài tour dài ngày, nhiều du khách chọn dịch vụ vé máy bay, thuê xe, đặt phòng đến các điểm gần TP HCM như miền Tây, Đà Lạt, Vũng Tàu, Phan Thiết.

Khu du lịch văn hóa Suối Tiên là một trong những điểm đến được người dân và du khách ở TP HCM lựa chọn trong những ngày nghỉ lễ 2-9, nếu không đi chơi xa. Điểm đến này có các chương trình nghệ thuật hoành tráng, diễu hành lễ hội, đến những không gian check-in rực rỡ và hoạt động văn hóa truyền thống...

Công viên văn hóa Đầm Sen thông tin đón khoảng 10.000 lượt khách trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ.

Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi cho biết trong ngày 2-9 tiếp tục đón thêm nhiều người dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm, hòa vào không khí lễ hội...

Một điểm đặc biệt của kỳ nghỉ lễ năm nay, là rất nhiều đoàn khách Việt đi du lịch nước ngoài cũng rực rỡ với khăn, áo cờ đỏ sao vàng mừng 80 năm Quốc khánh 2-9. Trong ảnh: Đoàn khách của Vietravel đi du lịch châu Âu







