Tiệm vịt quay ở TP.HCM 'hốt bạc' dịp 2/9, doanh thu cả trăm triệu đồng

Anh Trần Thắng (ngụ đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Bàn Cờ) cho biết, dịp lễ 2/9, gia đình anh thường tổ chức tiệc mừng Quốc khánh. Món ăn ưa thích của cả nhà chính là vịt quay. Không chỉ có gia đình anh mà nhiều người dân sống xung quanh và bạn bè anh cũng có thói quen mua vịt quay để ăn mừng trong những ngày lễ lớn.

Các tiệm bán vịt quay lớn ở TP.HCM luôn đông khách trong dịp lễ 2/9. (Ảnh: Đại Việt)

Bà Nguyễn Thị Kim Hồng, đại diện một tiệm vịt quay trên đường Phan Văn Trị, phường An Đông cho biết, 3 ngày qua, tiệm vịt quay của gia đình bà luôn đông khách. Cao điểm nhất vẫn là ngày 1/9 và 2/9.

“Dịp lễ 2/9 được nghỉ dài ngày nên người dân tổ chức ăn uống nhiều. Một số gia đình đông người mua đến 4-5 con về ăn. Các gia đình ít người thì chỉ mua nửa con hoặc 1 con”, bà Hồng nói.

Theo bà Hồng, giá vịt quay vẫn như ngày thường là 350.000 đồng/con. Cửa hàng của bà cũng bán nhiều sản phẩm khác như heo quay giá 350.000 đồng/kg, gà quay ngũ vị 260.000 đồng/con, gà hấp muối 380.000 đồng/con.

Cũng theo bà Hồng, doanh thu bán vịt quay, heo quay trong dịp lễ 2/9 có thể tăng gấp 5 lần so với ngày bình thường. Chính vì vậy, toàn bộ nhân viên của tiệm phải làm việc hết công suất. Gia đình bà cũng huy động thêm 3 người để hỗ trợ nhân viên bán hàng.

Người dân chờ lấy vịt quay nóng hổi tại các cửa tiệm. (Ảnh: Đại Việt)

Ông Lý Văn Hào, chủ một tiệm vịt quay trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường An Đông chia sẻ, gia đình ông đang bán vịt quay với giá từ 340.000 – 360.000 đồng/con, tùy kích thước. Ngoài khách mua trực tiếp thì số lượng người đặt hàng online cũng rất nhiều.

“Dịp lễ 2/9, cửa tiệm của chúng tôi bán khoảng 400 - 500 con vịt/ngày, lượng khách tăng gấp 4-5 lần so với ngày bình thường", ông Hào nói.

Mỗi con vịt quay có giá dao động từ 340.000 - 360.000 đồng/con. (Ảnh: Đại Việt)

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, các tiệm bán vịt quay lâu năm trên đường Phan Văn Trị, Bùi Hữu Nghĩa (phường An Đông), đường Âu Cơ (phường Tân Hòa), đường Tạ Uyên (phường Minh Phụng) đều có lượng khách đông đúc. Người dân phải xếp hàng theo thứ tự để chờ lấy hàng.

Đại diện một số tiệm vịt quay lớn tại TP.HCM cho biết, doanh thu trong dịp lễ 2/9 có thể đạt từ 100 - 200 triệu đồng/ngày. Đây là dịp “hốt bạc” của các tiệm vịt quay nên ai cũng tranh thủ mở cửa từ sáng đến tối muộn để phục vụ khách.