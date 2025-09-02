Khách du lịch miền Tây tăng mạnh

Sở Du lịch An Giang cho biết, dịp Quốc khánh năm nay tổng số khách du lịch đến địa phương đạt hơn ước đón hơn 385.000 lượt khách, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu du lịch đạt khoảng 511 tỷ đồng, tăng hơn 44%. Trong đó có hơn 18.000 lượt khách quốc tế, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Khách lưu trú đạt 59.157 lượt, công suất phòng đạt 57,8%, tăng 18,3%.

Lượng khách quốc tế đến Phú Quốc tăng cao trong dịp lễ.

Riêng đặc khu Phú Quốc (An Giang) đón hơn 81.000 lượt khách, tăng 7,8%; trong đó có gần 18.000 lượt khách quốc tế, tăng 15,7%.

Tại Cà Mau , Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, tổng lượt khách tham quan tại các khu điểm và lưu trú tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, trong 4 ngày nghỉ lễ, Cà Mau đón hơn 120.700 lượt khách, tăng hơn 19,6% so với kỳ lễ năm trước. Tổng thu du lịch trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh ước đạt 126 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ.

Khách đến các khu, điểm tham quan du lịch nhiều nhất với khu du lịch Mũi Cà Mau, khu Quán âm Phật đài, nhà thờ Tắc Sậy, các hộ du lịch cộng đồng tại Đất Mũi, khu du lịch Hòn Đá Bạc, quảng trường Hùng Vương…

Du khách hứng thú trải nghiệm du lịch ở xứ rừng U Minh Hạ (Cà Mau).

Tại Vĩnh Long, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho hay, qua 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, tổng lượng khách du lịch đến tỉnh ước đạt hơn 176.400 lượt, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế ước đạt khoảng 11.900 lượt, tăng hơn 38% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 173 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ.



Tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị kinh doanh du lịch tổ chức nhiều chương trình, hoạt động phong phú, sôi nổi nhằm phục vụ và thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, vui chơi, giải trí, như: Các hoạt động văn hoá, nghệ thuật chào mừng 80 năm Quốc khánh, biểu diễn cải lương.

Tại các khu, điểm du lịch cũng tổ chức các chương trình tham quan, vui chơi, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm những dịch vụ, đặc sản miệt vườn đậm hương vị miền Tây.

Một trong các điểm du lịch tiêu biểu, đạt chứng nhận OCOP 4 sao tại Vĩnh Long.

Trước lễ, ngành du lịch và các địa phương đã tăng cường kiểm tra bến tàu, bến xe, điểm tham quan, cơ sở lưu trú; yêu cầu niêm yết giá công khai, nâng cao chất lượng dịch vụ, không chèo kéo khách. Công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy được đảm bảo.

Một số đơn vị còn triển khai chương trình khuyến mãi, kích cầu nhằm thu hút khách. Các đường dây nóng hỗ trợ du khách được duy trì xuyên suốt kỳ nghỉ.

Tuy nhiên, thời tiết mưa, giông do bão số 5 và áp thấp nhiệt đới đã ảnh hưởng đến các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời, du lịch biển đảo. Ngoài ra, kỳ nghỉ trùng với lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại nhiều địa phương cũng khiến lượng khách phân tán.

Thời tiết xấu ảnh hưởng đến hoạt động vui chơi tại Phú Quốc. Ảnh: Nhật Huy.

Ngành du lịch các địa phương đánh giá, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, các điểm cung cấp dịch vụ văn hóa, thể thao và nhất là du lịch đã tổ chức tốt các hoạt động phục vụ khách, bán đúng giá niêm yết, sản phẩm đa dạng, chất lượng… Qua đó tạo sự an tâm đối với du khách khi đến tham quan, trải nghiệm, mua sắm tại các khu, điểm, ngày hội, hội chợ tại các xã, phường trên địa bàn các tỉnh.