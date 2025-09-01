Du khách thích thú trải nghiệm tàu 5 sao Hà Nội - Hải Phòng

Sáng 1/9, người dân và du khách khắp các tỉnh thành tới Trung tâm Triển lãm quốc gia (Hà Nội) để tham quan, xem triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Tại khu trưng bày thành tựu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội TP Hải Phòng cũng thu hút hàng nghìn lượt người dân, du khách tới tham quan. Khu trưng bày ngoài trời của TP Hải Phòng rộng hơn 9.000m2, được thành phố bố trí, giới thiệu toàn diện những thành tựu nổi bật về kinh tế - văn hóa - xã hội qua các thời kỳ. Trong đó, có khu vực trình chiếu ứng dụng công nghệ hiện đại, nhiều gian trưng bày giới thiệu đặc sản, sản phẩm nổi bật.