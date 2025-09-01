Từ Giao thừa Tết 2026, một ngôi chợ sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn

UBND tỉnh Đồng Nai vừa chính thức thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của chợ đêm Biên Hùng, một trong những địa điểm quen thuộc tại phường Trấn Biên.

Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 16/2/2026 (29 Tết Bính Ngọ 2026), nhằm phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị của khu vực, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Quyết định trên dựa trên đề xuất của UBND phường Trấn Biên và Sở Tài Chính.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc chấm dứt hoạt động chợ đêm Biên Hùng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và phù hợp định hướng phát triển đô thị tại khu vực Công viên Biên Hùng.

Chợ đêm Biên Hùng chính thức đi vào hoạt động vào tháng 12/2005 dưới sự quản lý của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi.

Chợ đêm hoạt động với tổng số sạp hiện nay là 156 sạp, trong đó các ngành hàng kinh doanh gồm: Lưu niệm 16 sạp, ăn uống 44 sạp, quần áo may sẵn 96 sạp hoạt động kinh doanh trong phạm vi 650m trên tuyến đường Trịnh Hoài Đức dọc đường ven Công viên Biên Hùng.

Vừa qua, tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Công viên Biên Hùng được mở rộng quy mô diện tích từ 4 ha lên gần 9 ha.

Công viên Biên Hùng hiện có quy mô diện tích khoảng 4ha nằm trên địa bàn phường Trấn Biên. Đây là công viên có diện tích lớn nhất nằm ở trung tâm tỉnh Đồng Nai.

Theo Đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết đô thị tỷ lệ 1/500 vừa được cơ quan chức năng phê duyệt, công viên Biên Hùng sẽ được mở rộng quy mô diện tích lên gần 9ha.