Trải nghiệm gây sốt: Lái thử A320 tại triển lãm khiến nhiều khách tham quan… toát mồ hôi

Hàng dài người xếp hàng chờ đợi chính là minh chứng. Từ sinh viên, nhân viên văn phòng cho đến những vị khách đã lên chức ông bà, tất cả đều háo hức như trẻ nhỏ chuẩn bị bước vào trò chơi cảm giác mạnh. Và rồi, giây phút bước vào buồng lái, đặt tay lên cần điều khiển… cảm giác ấy thật sự "rùng mình" như thể bạn sắp trở thành cơ trưởng.

Khách tham quan tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đặc biệt trong buồng lái mô phỏng máy bay. (Ảnh: VNA).

Trải nghiệm này không đơn giản là ấn vài nút cho vui. Bạn sẽ được "bay" thật sự cất cánh, luồn qua mây gió, thậm chí hạ cánh trong điều kiện thời tiết giả lập. Đặc biệt, luôn có phi công hướng dẫn tận tình, để bạn hiểu được phi công ngoài đời thực áp lực và trách nhiệm lớn đến mức nào.

Anh Nguyễn Tuấn Hải, phi công và giáo viên máy bay ATR 72 của Trung tâm huấn luyện bay FTC, là người trực tiếp hướng dẫn khách trong buồng lái mô phỏng tại Triển lãm. Vừa hoàn thành một lượt trải nghiệm cho nhóm khách trẻ, anh Hải chia sẻ cảm nhận của mình:

"Qua mấy ngày tại Triển lãm, tôi thấy lượng khách đến trải nghiệm buồng lái mô phỏng rất đông. Hầu như ai cũng tò mò và háo hức được thử. Nhiều bạn trẻ khi ngồi vào ghế lái rất hào hứng, giống như tìm được một trải nghiệm mới mẻ để nuôi dưỡng động lực theo đuổi ước mơ làm phi công. Với các cô chú lớn tuổi, cảm xúc lại khác. Họ không nghĩ có nhiều nút bấm đến như vậy".

Khi được hỏi về trẻ em, anh Hải cho biết hoạt động này chỉ dành cho người từ 18 tuổi trở lên vì thiết kế ghế và tay điều khiển phù hợp với người trưởng thành. Tuy nhiên, các em nhỏ vẫn có thể vào buồng lái để chụp ảnh cùng bố mẹ.

Theo anh Hải, một lượt trải nghiệm thường kéo dài 5–7 phút, nhưng với khách tham quan, đó là những phút giây rất đặc biệt. "Phần lớn mọi người chưa bao giờ tiếp xúc với buồng lái, nên khi nghe hướng dẫn cất cánh hay hạ cánh, ai cũng hơi cứng người, căng thẳng như đang điều khiển thật. Thỉnh thoảng có bạn trẻ lại rất nhanh nhạy, điều khiển khéo léo đến mức làm tôi bất ngờ. Chính sự hào hứng và tự tin ấy khiến tôi tin rằng, đâu đó trong số họ sẽ có người tiếp tục theo đuổi con đường phi công trong tương lai".

Video Cơ trưởng Nguyễn Tuấn Hải hướng dẫn khách tham quan tham gia trải nghiệm tại buồng lái mô phỏng

Điều khiến anh Hải tâm đắc nhất là sự lan tỏa mà hoạt động này mang lại. "Thông thường, khi tham gia các hội chợ hay triển lãm, khách chỉ đi ngang, ngắm nhìn mô hình hoặc sản phẩm. Nhưng với buồng lái mô phỏng, họ thực sự được nhập vai, được thử cảm giác trở thành phi công một lần trong đời. Có những bác lớn tuổi khi bước ra khỏi buồng lái mà cười rất tươi, hào hứng chẳng khác gì một đứa trẻ. Với tôi, đó chính là thành công lớn nhất, mang lại niềm vui, sự bất ngờ và cả niềm tự hào về Vietnam Airlines".

Phi công Vietnam Airlines tận tình hướng dẫn thao tác điều khiển trong buồng lái mô phỏng. (Ảnh: VNA).

Giữa hàng dài người chờ đợi, bạn Phan Mạnh Hùng, 21 tuổi đến từ Hà Nội, nổi bật với vẻ háo hức. Ngay khi bước ra khỏi buồng lái mô phỏng, Hùng vẫn còn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ xen lẫn sự phấn khích.

"Ngay từ khi mà bước chân vào sảnh này, đây là nơi đầu tiên mà em được trải nghiệm. Em đã phải xếp hàng từ rất sớm và bây giờ thì đúng thật là như kỳ vọng của em và có khi là còn hơn cả kỳ vọng nữa. Các anh chị ở đây hỗ trợ rất nhiệt tình, mặc dù là ở ngoài kia ban đầu em cảm thấy rất là run".

Hùng cho biết trước đó đã nghe giới thiệu sơ qua về những hoạt động của Vietnam Airlines tại Triển lãm, nào là ẩm thực, khoang hành khách, phòng chờ hạng thương gia… nhưng buồng lái mô phỏng mới là điều khiến cậu mong chờ nhất. "Em thật sự bất ngờ vì mọi thứ vượt xa tưởng tượng. Các anh chị hỗ trợ rất nhiệt tình từ lúc xếp hàng cho đến khi vào buồng lái, làm cho em thấy mình được quan tâm và thoải mái dù lúc đầu khá run," Hùng nói thêm.

Sự tập trung cao độ hiện rõ trên gương mặt khách khi thử cất cánh. (Ảnh: VNA).

Một số bạn trẻ còn khiến phi công hướng dẫn "ngỡ ngàng, ngơ ngác" vì thao tác điều khiển rất tự nhiên, như thể đã quen với buồng lái từ trước. Chính những khoảnh khắc bất ngờ đó đã khiến hoạt động này càng thêm thú vị.

Đưa buồng lái mô phỏng A320 đến Triển lãm, Vietnam Airlines không chỉ mang đến một trò giải trí hấp dẫn mà còn gửi gắm thông điệp khát vọng bay cao luôn ở trong tầm tay. Đây cũng là buồng lái tĩnh lớn nhất tại sự kiện, khẳng định vị thế của hãng hàng không quốc gia.

Đại tá, cựu phi công Trần Văn Nam trải nghiệm buồng lái mô phỏng của Vietnam Airlines tại triển lãm, sống lại cảm giác cầm cần lái năm xưa. (Ảnh: VNA).

Ngoài "trải nghiệm bay thử", khách tham quan còn có thể khám phá khoang hành khách, phòng chờ hạng thương gia hay thưởng thức ẩm thực hàng không. Tất cả kết hợp lại tạo nên một bức tranh đầy màu sắc về dịch vụ của Vietnam Airlines, khiến ai rời gian trưng bày cũng lưu lại trong lòng một niềm yêu mến đặc biệt.

Và biết đâu, từ khoảnh khắc ngồi trong buồng lái mô phỏng này, một bạn trẻ nào đó sẽ nuôi dưỡng ước mơ trở thành phi công để một ngày không xa, chính họ là người đưa chúng ta chạm vào bầu trời bao la, rộng lớn.