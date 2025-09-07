Việt Nam hot cỡ này!

Trong những năm trở lại đây, Việt Nam là địa điểm thu hút nhiều khách du lịch ghé thăm và đặc biệt trong số đó phải kể đến đó chính là khách du lịch đến từ Hàn Quốc. Một điều dễ nhận biết nhất đó chính là nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc chọn Việt Nam là nơi dừng chân tuyệt vời cho kỳ nghỉ. Cũng chính vì điều đó mà góp phần giúp cảnh đẹp Việt Nam được nhiều người trên thế giới biết đến hơn.

Tuy nhiên, gần đây khách du lịch Hàn Quốc đã ghé thăm nhiều địa điểm hơn so với trước kia là chỉ tập trung đông tại Đà Nẵng, Hà Nội hay TP.HCM. Thì nay, họ đã khám phá thêm nhiều nơi mới như: Côn Đảo, Phú Quốc,.... Theo tờ Travel Times của Hàn Quốc, khi khảo sát người Hàn về việc chọn các địa điểm họ muốn ghé thăm ở Việt Nam, 34% câu trả lời là "Sau khi đến Việt Nam, tôi muốn đi thăm thêm nhiều nơi khác nữa".

Biển miền Trung, đi đâu cũng gặp người Hàn là có thiệt

Những bãi biển đẹp nổi tiếng ở Việt Nam mà ngay cả những khách bản địa cũng thường xuyên ghé thăm vào dịp lễ như Nha Trang, Đà Nẵng,... Đây được xem là một trong những nơi khách Hàn thường ghé thăm nhất và thường xuyên bắt gặp khách Hàn khắp nẻo đường.

Nữ KOL youdong2 cùng bạn du lịch Nha Trang

Trong số các thành phố biển, Đà Nẵng như một thỏi nam châm đầy sức hút, trở thành điểm đến được yêu thích hàng đầu của du khách Hàn Quốc khi đến Việt Nam. Với lợi thế về đường bay thẳng, cơ sở hạ tầng hiện đại cùng sự kết hợp hoàn hảo giữa biển xanh, núi non hùng vĩ và các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp, Đà Nẵng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu về một kỳ nghỉ vừa thư giãn vừa năng động. Chính vì lẽ đó, thành phố này liên tục ghi nhận lượng khách Hàn Quốc chiếm tỷ trọng lớn.

Đà Nẵng luôn là địa điểm thu hút nhiều du khách Hàn Quốc ghé thăm. Nguồn: wonyyland

Khi đi dạo quanh các khu vực tập trung nhiều khách du lịch, không khó để bắt gặp những tấm biển hiệu, thực đơn tại các nhà hàng, quán cà phê hay tiệm spa được ghi bằng cả tiếng Việt và tiếng Hàn. Điều đó cho thấy rằng, lượng khách du lịch Hàn Quốc đến Đà Nẵng rất nhiều.

Người Hàn không bỏ sót hòn đảo xinh đẹp nào

Nếu như trước đây, nhắc đến người Hàn du lịch Việt Nam, người ta sẽ nghĩ ngay đến Đà Nẵng, thì giờ đây, cuộc chơi đã hoàn toàn thay đổi. Sức hấp dẫn của Việt Nam đã thôi thúc họ đi xa hơn, khám phá nhiều hơn.

Phú Quốc đang nổi lên như một đối thủ đáng gờm của Đà Nẵng trong việc chinh phục trái tim du khách Hàn. Đảo Ngọc thu hút họ bởi vẻ đẹp của những bãi biển đẹp nhất hành tinh như Bãi Sao, Bãi Khem với bờ cát trắng mịn như kem và làn nước trong xanh màu ngọc bích. Điều khiến người Hàn "mê mệt" Phú Quốc chính là hệ thống resort, khách sạn 5-6 sao đẳng cấp quốc tế. Những khu nghỉ dưỡng này cung cấp một không gian riêng tư, sang trọng tuyệt đối với các căn biệt thự có hồ bơi riêng, dịch vụ quản gia và tầm nhìn hướng biển ngoạn mục.

Nữ KOL @kellykimkim7 đã có một kỳ nghỉ tại resort sang trọng ở Phú Quốc

Khác với vẻ đẹp tĩnh lặng, sang trọng của Phú Quốc, Nha Trang mang đến một nguồn năng lượng dồi dào và sôi động hơn. Thành phố biển này hấp dẫn giới trẻ Hàn Quốc bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa nghỉ dưỡng và giải trí. Ban ngày, họ có thể tham gia các tour khám phá đảo, lặn biển ngắm san hô ở Hòn Mun, Hòn Một, hay trải nghiệm dịch vụ tắm bùn khoáng độc đáo hoặc tham gia hoạt động mạnh tại đồi cát.

Nhiều du khách Hàn rất thích check-in ở đồi cát. Nguồn: @easy_yun_

Khi thành phố lên đèn, Nha Trang lại khoác lên mình một chiếc áo mới đầy náo nhiệt. Các quán bar trên sân thượng, các câu lạc bộ ven biển trở thành điểm hẹn lý tưởng. Ẩm thực Nha Trang, đặc biệt là hải sản tươi sống, cũng là một thỏi nam châm cực lớn. Du khách Hàn thích thú với trải nghiệm tự tay chọn những loại hải sản còn bơi trong bể và yêu cầu chế biến tại chỗ. Các món ăn như nem nướng Nha Trang, bún sứa cũng để lại ấn tượng sâu sắc, mang đến một hành trình vị giác khó quên.

Trong khi Phú Quốc và Nha Trang đã trở nên quen thuộc, Côn Đảo lại là một điểm đến mới mẻ, hấp dẫn những du khách Hàn muốn tìm kiếm sự khác biệt và một không gian thực sự hoang sơ, yên bình. Nơi đây không có những khu phức hợp giải trí ồn ào, thay vào đó là những bãi biển đẹp đến nao lòng như Bãi Đầm Trầu, sự hùng vĩ của Vườn Quốc gia Côn Đảo và một không gian tĩnh lặng, gần như tách biệt với thế giới bên ngoài.

Côn Đảo là một điểm đến mới mẻ. Nguồn: @kjin.c

Đối với những người Hàn có gu du lịch tinh tế, Côn Đảo là một sự lựa chọn hoàn hảo. Họ đến đây để tận hưởng sự sang trọng thầm lặng tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp. Côn Đảo mang đến một câu chuyện khác về Việt Nam, một Việt Nam sâu lắng, nguyên sơ và đầy cuốn hút, là điểm check-in "độc quyền" mà không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm.

Nâng tầm resort, nâng cấp homestay

Đối với các KOL, đây chính là bối cảnh không thể tuyệt vời hơn để sản xuất những nội dung sang chảnh. Họ tận hưởng những bữa sáng nổi trên mặt hồ, tắm nắng bên bờ biển riêng và thưởng thức cocktail ngắm hoàng hôn buông xuống. Qua lăng kính của họ, một góc resort vốn đã đẹp bỗng trở nên "ảo diệu", hút hồn, khiến ai nhìn vào cũng phải thốt lên rằng mình phải đến đây một lần.

Nữ KOL tên kjin.c chọn Côn Đảo là nơi để nghỉ dưỡng, trải nghiệm tại resort

Chi phí phải chăng chính là mảnh ghép hoàn hảo giúp Việt Nam trở thành điểm đến lý tưởng. So với nhiều quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới, du lịch ở Việt Nam có một mức giá rất "dễ thở". Du khách có thể tìm thấy các lựa chọn lưu trú đa dạng, từ những nhà nghỉ bình dân, homestay xinh xắn cho đến các khách sạn, resort sang trọng với mức giá cạnh tranh.

Món ăn nào, hoạt động nào cũng muốn tham gia

Yếu tố thứ hai chính là ẩm thực, đây là linh hồn của du lịch Việt Nam. Ẩm thực Việt không chỉ ngon mà còn vô cùng phong phú và có sự cân bằng tinh tế giữa các hương vị chua, cay, mặn, ngọt. Những món ăn như Phở, Bánh Mì đã vượt ra khỏi biên giới quốc gia, trở thành "đại sứ văn hóa" được cả thế giới biết đến.

Song JiA đã có chuyến đi đến Đà Nẵng và thưởng thức các món ăn đặc sản

Nhưng điều tuyệt vời hơn cả là trải nghiệm ẩm thực đường phố. Du khách có thể dễ dàng ngồi xuống một quán nhỏ ven đường, thưởng thức một tô bún chả thơm lừng hay một đĩa bánh xèo giòn rụm với giá chỉ vài chục nghìn. Mỗi món ăn không chỉ đơn thuần là để lấp đầy chiếc bụng đói, mà nó còn kể một câu chuyện về văn hóa, về vùng miền và về thói quen sinh hoạt của người dân bản địa.

Đất nước mình trải dài từ Bắc vào Nam, mỗi vùng miền lại sở hữu một vẻ đẹp riêng không thể trộn lẫn. Nếu thủ đô Hà Nội mang trong mình nét trầm mặc, thanh lịch của một mảnh đất ngàn năm văn hiến, thì Tp.HCM lại là nơi có nhịp sống tấp nập hối hả, đại diện cho sự trẻ trung và năng động.

Nữ KOL @yunnie trải nghiệm ngồi xích lô tại Hà Nội

Nhiều khách Hàn Quốc không ngần ngại mà tham gia loạt hoạt động đặc trưng của từng vùng miền như ngồi xe xích lô dạo vòng quanh phố cổ, check-in cùng xe địa hình trên bãi cát, ngồi thuyền thúng tham quan rừng dừa,... Có thể nói, hoạt động nào họ cũng tham gia mà không bỏ sót bất kì điều gì.

Song JiA thích thú về hoạt động chèo thuyền thúng ở Đà Nẵng

Đạp xe đạo dạo quanh thành phố cũng là một trong những hoạt động độc đáo của một số du khách người Hàn. Đơn cử như influencer wonyyland, cô đã đạp xe đạp đi chợ đêm tại Đà Nẵng, Hội An. Cô chia sẻ rằng thời tiết ở Đà Nẵng khá nóng nên đạp xe toát cả mồ hôi, cuối bài viết cô còn bày tỏ “Tôi yêu Việt Nam”.

Nguồn: wonyyland

Đến cả những thứ “local” nhất

Một điểm đặc biệt khiến cho du lịch Việt Nam được nhiều du khách nước ngoài ưa chuộng đó chính là chi phí cho việc ăn uống, di chuyển và tham quan cũng rất hợp lý. Điều này cho phép du khách, đặc biệt là các bạn trẻ và những người du lịch bụi, có thể kéo dài kỳ nghỉ của mình, khám phá được nhiều nơi hơn và trải nghiệm sâu sắc hơn văn hóa địa phương mà không phải quá lo lắng về vấn đề tài chính.

Có thể nói, sức hút của Việt Nam đối với du khách Hàn Quốc đến từ sự tổng hòa của nhiều yếu tố: cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, nền ẩm thực phong phú, chi phí hợp lý và sự hiếu khách của con người nơi đây. Không chỉ dừng lại ở những bãi biển nổi tiếng như Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc, du khách Hàn còn không ngần ngại khám phá những “viên ngọc thô” như Côn Đảo, Hội An hay miền núi phía Bắc. Sự hiện diện ngày càng đông đảo của họ không chỉ phản ánh mức độ yêu thích mà còn góp phần đưa hình ảnh Việt Nam lan tỏa rộng rãi hơn trên bản đồ du lịch quốc tế.