"Ước mơ" không phải rửa bát sau khi ăn, cô gái liền trồng ngay một loại cây, dân mạng xem xong chỉ biết trầm trồ

Trong vô số công việc nhà, rửa bát luôn nằm trong "top" những việc khiến nhiều người ngán ngẩm nhất. Sau một bữa ăn ngon lành, ngồi dọn dẹp và cọ rửa từng chiếc bát, chiếc đũa đôi khi lại khiến người ta… tụt hết hứng thú. Có người còn đùa rằng, nếu được ước một điều, họ sẽ chọn "ăn xong bát tự biến mất" để khỏi phải động tay vào chậu nước rửa bát.

Thế nhưng, thay vì chỉ ước cho vui, một cô gái đã biến điều đó thành hiện thực theo cách chẳng ai ngờ tới. Với mong muốn không phải lo chuyện rửa bát, cô đã nghĩ ra ý tưởng cực kỳ lạ lùng: trồng cây. Nghe thì tưởng chẳng liên quan, nhưng khi biết được loại cây mà cô lựa chọn, dân mạng chỉ biết bật cười thán phục.

Loại cây ấy chính là đinh lăng lá chén, còn gọi là đinh lăng đĩa. Không giống những cây đinh lăng thường thấy, giống cây này sở hữu những chiếc lá to ngang chiếc bát ăn cơm. Đặc biệt, phần lá còn có hình dáng khum khum như một chiếc bát nhỏ, đủ để đựng cơm hoặc một phần thức ăn. Thế là thay vì dùng bát sứ, cô gái chỉ việc bẻ vài chiếc lá, đặt đồ ăn lên rồi… thoải mái thưởng thức. Sau bữa ăn, "bát" lá đinh lăng có thể bỏ đi, chẳng cần rửa dọn gì thêm.

Trong đoạn video được chia sẻ, hình ảnh cô gái cùng chồng ngồi ăn cơm trong chiếc "bát lá" khiến nhiều người vừa bật cười vừa tấm tắc khen ngợi. Một số dân mạng còn thích thú để lại bình luận: "Sáng tạo đỉnh cao, đúng là không ai nghĩ ra được cách này", hay "Xin ngay địa chỉ mua giống cây, mai về trồng để thử".

Dĩ nhiên, không thể phủ nhận rằng lá đinh lăng lá chén không thể thay thế hoàn toàn bát ăn cơm trong cuộc sống thường nhật, điển hình như khi ăn đồ nóng có hơi bất tiện, hay không thể đựng được nước canh. Thế nhưng quả thật ý tưởng này rất hài hước, thú vị, và sự dí dỏm đó lại khiến đoạn video trở thành "viral", thu hút đông đảo người xem.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng loại lá này có thể thay thế những chiếc bát, đĩa dùng 1 lần, rất hữu dụng trong một số trường hợp. Ngoài ra, nó có thể sử dụng để đựng đồ ăn nguội hoặc gia vị, khiến mâm cơm trở nên hấp dẫn hơn hẳn.

(Ảnh: Hoàng Long Garden)

Kết lại, từ một nỗi ám ảnh quen thuộc mang tên "rửa bát", cô gái trẻ đã khiến cộng đồng mạng có dịp vừa cười nghiêng ngả, vừa khám phá thêm một giống cây độc lạ. Có lẽ, đôi khi chỉ cần một chút sáng tạo và hài hước, những công việc nhà tưởng chừng buồn tẻ cũng có thể trở nên thú vị bất ngờ.