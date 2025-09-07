Từ hôm nay, đoàn tàu “Hà Nội 5 cửa ô” vận hành thương mại: Chi tiết lịch trình, giá vé

8h sáng 6/9 đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" sẽ chính thức vận hành thương mại, khởi hành từ ga Hà Nội. Các hành khách sẽ có cơ hội trải nghiệm không gian văn hóa trên tàu trong hành trình đến với ga Từ Sơn. Sau đó, hành khách sẽ có 1 giờ 30 để thăm quan Đền Đô và trải nghiệm các hoạt động văn hóa địa phương và 10h30 khởi hành từ ga Từ Sơn trở về ga Hà Nội.

Nhiều loại hình nghệ thuật đậm bản sắc văn hóa dân tộc được biểu diễn trên chuyến tàu Hà Nội 5 cửa ô.

Tổng công ty đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức chạy mỗi ngày 2 đôi tàu du lịch "Hà Nội 5 cửa ô" BHL1/BHL2 và BHL3/BHL4 từ ga Hà Nội đến ga Từ Sơn và ngược lại với 2 khung giờ khởi hành là 8h và 13h30. Hành trình sẽ đi qua các ga Hà Nội - Long Biên - Gia Lâm - Yên Viên - Từ Sơn. Vé tàu sẽ được bán thông qua hotline 19002695 và thời gian tới sẽ được tích hợp bán trên hệ thống bán vé của Đường sắt Việt Nam. Các mức giá vé là 550.000 đồng với các hạng ghế ở tầng 1, 650.000 đồng với các hạng ghế ở tầng 2 và 750.000 đồng với các ghế ở toa Vip.

Đoàn tàu được thiết kế 2 tầng, mỗi toa tàu được bố trí để kể những câu chuyện mang những chủ đề riêng. Nét đổi mới này sẽ đem lại cho hành khách trên toa những cảm xúc mới lạ.

"Đoàn tàu du lịch 5 cửa ô", còn được gọi là "The Hanoi Train", lấy cảm hứng từ vẻ đẹp cổ kính của kinh thành Thăng Long xưa. Mỗi toa tàu được đặt tên theo một trong 5 cửa ô nổi tiếng của Hà Nội: Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa và Ô Đống Mác. Những cái tên này không chỉ gợi nhắc về lịch sử nghìn năm văn hiến của mảnh đất kinh kỳ mà còn là biểu tượng của di sản vùng đồng bằng sông Hồng.

Đoàn tàu được thiết kế 2 tầng, mỗi toa tàu được bố trí để kể những câu chuyện mang những chủ đề riêng. Nội thất các toa xe được bố trí sang trọng, mỗi toa mang một chủ đề riêng biệt lấy cảm hứng từ văn hóa Thủ đô, với sức chứa từ 40 đến 60 chỗ ngồi. Các cửa kính trên toa xe được mở rộng tối đa, tạo không gian thoáng đãng để hành khách có thể thoải mái ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp dọc đường.

Trong suốt hành trình, du khách sẽ được đắm mình vào không gian văn hóa nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Việt Nam. Các loại hình biểu diễn như dân ca quan họ, ca trù, hát chèo, hát xẩm sẽ mang đến những trải nghiệm phong phú trong chuyến đi. Mục tiêu cao hơn là đưa đường sắt trở lại gần gũi và sinh động hơn với đời sống đô thị, góp phần quảng bá du lịch và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.