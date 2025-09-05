Chuyến tàu chạy hơn 100km, đi mất hơn 2 giờ đồng hồ: Du khách nhận xét "Rất đáng mong chờ!"

Hiện nay, sự ra đời của loạt phương tiện hiện đại đã giúp việc di chuyển giữa các điểm đến du lịch của du khách trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Tuy nhiên, không vì thế mà một loại phương tiện có phần "truyền thống" bị lãng quên. Đó là tàu hỏa.

Xét riêng ở Việt Nam, nhiều năm trở lại đây, ngành đường sắt nước ta liên tục cho ra mắt các sản phẩm mới, nâng cấp những chuyến tàu tưởng chừng đã rất quen thuộc, thậm chí hồi sinh những chuyến tàu dường như đã "đi vào lãng quên". Từ đó đem lại trải nghiệm mới lạ, thú vị hơn cho du khách. Chuyến tàu sau đây là một ví dụ như thế. Đó là tàu hơi nước Revolution Express, chạy tuyến Đà Nẵng - Huế.

Chuyến tàu đi qua một trong những cung đường đẹp nhất Việt Nam (Ảnh Đường sắt Việt Nam)

Tàu hơi nước hạng sang duy nhất ở Việt Nam

Khác với bao chuyến tàu khác, điểm đặc biệt du khách có thể thấy ngay ở Revolution Express: Đây là tàu hơi nước. Sau hơn nửa thế kỷ “ngủ quên”, hai đầu máy hơi nước số hiệu 131-428 và 131-436 – được sản xuất tại Nhật Bản từ thập niên 1960 – đã được phục hồi để đưa vào khai thác du lịch nhờ sự phối hợp của Công ty CP Dịch vụ Du lịch Đường sắt Đông Dương và nhiều đối tác quốc tế khác.

Được biết, 2 đầu máy 131-428 và 131-436 à hai đầu máy hơi nước cuối cùng còn lại của ngành đường sắt Việt Nam, từng phục vụ vận tải thời kỳ chiến tranh. Giờ đây, chúng như được "hồi sinh", trở lại với vai trò mới: mang lại trải nghiệm du lịch di sản độc đáo.

Theo báo Tuổi Trẻ, đoàn tàu dự kiến đi vào hoạt động ngay trong năm nay - 2025, không chỉ là tạo ra một sản phẩm du lịch cao cấp, mà còn mang ý nghĩa “hồi sinh di sản sống”, đưa ký ức của thế kỷ 20 trở lại trong một hình thức hoàn toàn mới.

Toa tàu hơi nước sẽ được đi vào khai thác trở lại (Ảnh Báo Đà Nẵng)

Tàu hơi nước vốn vận hành dựa trên nguyên lý sinh hơi từ nước nhờ đốt than, áp suất đẩy piston khiến bánh xe quay. Âm thanh “xình xịch” đặc trưng và những cột khói trắng từng là dấu ấn của giao thông đường sắt suốt gần một thế kỷ. Khi động cơ diesel và điện thay thế, công nghệ hơi nước dần biến mất. Việc khôi phục ở Việt Nam vì vậy được xem là bước đi táo bạo, nhằm vừa bảo tồn giá trị lịch sử, vừa tạo sản phẩm du lịch cao cấp.

Không riêng Việt Nam, nhiều quốc gia trên thế giới đã khai thác hiệu quả loại hình này. Nhật Bản hiện có tuyến SL Yamaguchi vận hành bằng đầu máy hơi nước D51, trở thành điểm hẹn của khách mê nhiếp ảnh. Anh cũng nổi tiếng với những chuyến tàu di sản như “Jacobite Steam Train”, đi qua vùng Highlands và cây cầu Glenfinnan – bối cảnh trong loạt phim Harry Potter.

Tại Thụy Sĩ, tàu hơi nước kết hợp đường ray và du thuyền đã tạo thành sản phẩm trọn gói, giúp kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Mô hình này chứng minh rằng, tàu hơi nước không chỉ là kỷ vật quá khứ mà hoàn toàn có thể trở thành “ngành kinh doanh trải nghiệm” đem lại doanh thu du lịch bền vững.

Nhiều chuyến tàu hơi nước được coi là sản phẩm du lịch đặc sắc trên thế giới (Ảnh Scottish Tour)

Thiết kế cổ điển, hành trình độc đáo và giá vé hướng đến phân khúc cao cấp

Dẫn thông tin từ tờ Thương hiệu & Công luận, mỗi ngày đoàn tàu sẽ có hai chuyến: Buổi sáng khởi hành từ ga Kim Liên (Đà Nẵng) lúc 9h, buổi chiều quay ngược từ ga Huế lúc 14h. Quãng đường khoảng 103km, đi qua đèo Hải Vân, vịnh Lăng Cô, phá Tam Giang – được coi là một trong những cung đường sắt ven biển đẹp nhất Đông Nam Á. Tổng thời gian hành trình mỗi chiều là hơn 2 giờ đồng hồ.

Để phù hợp với xu hướng du lịch cao cấp, Revolution Express không chỉ đơn thuần là toa ghế ngồi. Bên trong, toa được thiết kế theo phong cách cổ điển với ghế bọc da, gỗ ốp sáng bóng, cửa sổ rộng mở. Ngoài toa hành khách, đoàn tàu còn có toa nhà hàng, toa bar và toa ngắm cảnh, cho phép du khách vừa thưởng thức ẩm thực, vừa chiêm ngưỡng thiên nhiên.

Về giá vé, hiện nay chưa có thông tin chính thức. Tuy nhiên trên trang chủ Revolutionexpress.com, có nhiều gói lựa chọn bao gồm đầy đủ các dịch vụ cho du khách trải nghiệm, giá từ 1.400.000d/người. Nhiều công ty du lịch chia sẻ thêm, đơn vị hướng tới bán tour trọn gói kết hợp đi tàu, tham quan Lăng Cô - Huế, ăn uống và dịch vụ kèm theo, giá niêm yếu khoảng 1.900.000d/người.

Một số hình ảnh về thiết kế bên trong tàu Revolution Express (Ảnh Revolution Express)

Có thể thấy, mức giá này cao hơn so với tàu khách thông thường, nhưng hợp lý khi so với các dịch vụ du khách được trải nghiệm, cũng như sự độc đáo vốn có của chuyến tàu. Du khách L.Anh (40 tuổi, đến từ Hà Nội) nhận xét: "Đi nước ngoài tôi đã thấy tàu hơi nước chạy nhiều, nhưng ở Việt Nam thì đúng là chưa bao giờ. Thực sự rất đáng mong chờ, nhất là tuyến đường tàu chạy lại rất đẹp nữa".

Đối với du khách yêu thích sự linh hoạt, có thể kết hợp đi một chiều bằng Revolution Express và chiều còn lại bằng tàu thường hoặc ô tô. Cách này vừa tiết kiệm chi phí, vừa tạo thêm trải nghiệm khác biệt.