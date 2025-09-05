Cuộc đua 'bạo chi' của các chuỗi cà phê: Phúc Long tăng 50% cửa hàng, Highlands đầu tư nhà máy 500 tỷ, Trung Nguyên Legend xây dựng nhà máy cà phê lớn nhất Đông Nam Á

Thị trường chuỗi cà phê Việt Nam đang chứng kiến một giai đoạn bùng nổ chưa từng có. Nửa đầu năm 2025, các thương hiệu lớn không chỉ cạnh tranh bằng tốc độ mở rộng hệ thống bán lẻ, mà còn đầu tư mạnh vào hạ tầng sản xuất, cho thấy tham vọng dài hạn để giành ưu thế trên một thị trường tăng trưởng đầy tiềm năng.

Đầu tư nhà máy, mở thêm cửa hàng

Theo Mordor Intelligence, tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) của ngành cà phê Việt Nam giai đoạn 2024-2029 được dự báo đạt 8,13%. Con số này phản ánh sức hấp dẫn của thị trường và giải thích cho làn sóng mở rộng đang diễn ra quyết liệt.

Trong nhóm thương hiệu dẫn đầu, số liệu từ Vietstats.vn cho thấy Phúc Long tăng 50% số lượng cửa hàng chỉ trong 6 tháng, vượt lên trong cuộc đua phủ sóng các điểm bán lẻ. Bước đi này được đánh giá là "vũ khí" quan trọng để thương hiệu gia tăng sức cạnh tranh, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Song song với mở rộng cửa hàng, các chuỗi cà phê còn đẩy mạnh đầu tư vào sản xuất nhằm chủ động chuỗi cung ứng. Highlands Coffee đã khánh thành nhà máy rang xay cà phê trị giá 500 tỷ đồng tại Cái Mép (Bà Rịa - Vũng Tàu). Đây được coi là bước đi chiến lược, giúp thương hiệu đảm bảo chất lượng sản phẩm và gia tăng năng lực sản xuất trong dài hạn.

Không dừng lại ở đó, Trung Nguyên Legend đã động thổ dự án nhà máy cà phê lớn nhất Đông Nam Á tại Buôn Ma Thuột, khẳng định tham vọng trở thành trung tâm sản xuất cà phê của khu vực. Với quy mô được công bố là vượt trội trong ngành, dự án này hứa hẹn sẽ không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn tăng cường năng lực xuất khẩu, củng cố vị thế thương hiệu Việt trên bản đồ cà phê thế giới.

YouNet cũng nhận định sự sôi động này cho thấy ngành cà phê Việt Nam đã bước vào giai đoạn "mở rộng toàn diện", nơi các thương hiệu không chỉ cạnh tranh tại điểm bán mà còn kéo dài cuộc đua đến từng khâu trong chuỗi giá trị, từ hạt cà phê tại nhà máy cho tới sản phẩm trên tay khách hàng. Cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt, và bất kỳ thương hiệu nào chậm chân đều có nguy cơ đánh mất vị thế trong một thị trường đang tăng trưởng nóng.

Bùng nổ online, tương tác khủng trên MXH

Không chỉ đầu tư offline, các thương hiệu Chuỗi Coffee Shop như Highlands Coffee, Trung Nguyên Legend cũng xuất hiện trên kênh TMĐT. Báo cáo từ YouNet cho thấy doanh thu cà phê trên kênh online tăng 133% so với cùng kỳ 2024, trong đó TikTok Shop trở thành điểm đến sôi động với các hoạt động livestream bán hàng và ưu đãi theo dịp siêu Sale. Giá trị xuất khẩu cà phê Việt Nam cũng tăng 67,5% trong 6 tháng đầu năm.

Trên mạng xã hội, cùng với sự xuất hiện của nền tảng Threads và xu hướng Matcha, lượng thảo luận về các thương hiệu Chuỗi Coffee Shop trên MXH gấy ấn tượng với 759.988 thảo luận (+46,21%) và hơn 8 triệu tương tác (+324%) so với cùng kỳ 2024. Thảo luận tăng vọt vào các dịp cao điểm như Tết, lễ 30/4-1/5 hay mùa hè, khi các thương hiệu đồng loạt tung sản phẩm mới, ra mắt chi nhánh và triển khai các hoạt động minigame. Đây là thời điểm các thương hiệu đồng loạt tung ra sản phẩm mới, bộ sưu tập merchandise giới hạn hoặc khai trương chi nhánh để tận dụng hiệu ứng truyền thông.

Chiến lược tạo khác biệt trong trải nghiệm khách hàng cũng được đẩy mạnh, từ việc ra mắt các bộ sưu tập độc quyền đến khai trương mô hình cửa hàng mới lạ như drive-thru. Các hoạt động này nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, chủ yếu qua earned media. Tuy nhiên, thị trường cũng xuất hiện những giai đoạn thấp điểm (tháng 2, 3 và 6), buộc thương hiệu phải chủ động triển khai các nội dung tương tác nhẹ hoặc minigame để giữ "nhiệt".

Đáng chú ý, tháng 5 trở thành cao điểm truyền thông khi hầu hết các thương hiệu lớn đều tổ chức các chiến dịch quy mô. Highlands Coffee duy trì được sức nóng ổn định nhờ chuỗi hoạt động ra mắt món mới và minigame. Trong khi đó, Starbucks gây ấn tượng mạnh với người dùng khi khai trương chi nhánh mới tại Bưu điện Hà Nội, sự kiện giúp thương hiệu đạt đỉnh thảo luận trong tháng. Ngoài ra, Katinat, Phúc Long và The Coffee House cũng đồng loạt tung sản phẩm mới, góp phần tạo nên mức tăng 110% thảo luận trong tháng 5 so với giai đoạn trước.



