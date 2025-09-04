Bánh Việt lên đài Hàn Quốc: Không phải bánh mì, bánh rán, du khách nhận xét "Tôi phải gọi thêm!"

Ẩm thực Việt Nam với sự đa dạng và phong phú luôn là một trong những yếu tố hàng đầu khiến các vị khách nước ngoài, đến từ mọi quốc gia hay châu lục khác phải mê mẩn. Đặc biệt phải kể tới những món đặc sản vùng miền, tuy không thực sự nổi tiếng với bạn bè quốc tế, nhưng mang hương vị đặc biệt, gây ấn tượng mạnh khi thưởng thức.

Món ăn sau đây là một ví dụ như thế - một món bánh, không được khánh nước ngoài biết đến phổ biến như bánh mì hay bánh rán. Đó là bánh hỏi thịt nướng. 2 vị khách đến từ Hàn Quốc, ghi hình cho chương trình phát trên đài KBS có cơ hội thưởng thức món đặc sản trong chuyến du lịch phố cổ Hội An.

Ngay khi phần bánh hỏi thịt nướng được đem tới bàn ăn, 2 chàng trai đã vô cùng bất ngờ bởi hình thức của món ăn. Không đơn thuần chỉ có "1 chiếc", món ăn là sự kết hợp của nhiều nguyên liệu, khi ăn cuốn lại và chấm nước mắm. "Anh không ham ăn đâu nhưng món này thực sự ngon lắm ấy", một người nhận xét. "Nó thật sự ngon hớp hồn luôn, em nghĩ mình phải gọi thêm đấy", vị khách còn lại nói thêm.

Bánh hỏi thịt nướng - Đặc sản của "sự kết hợp đặc biệt"

Bánh hỏi thịt nướng đối với người Việt, đặc biệt là người dân khu vực miền Trung, được coi là món đặc sản dân dã nhưng tinh tế, là đặc sản được tạo nên bởi sự kết hợp, hoà quyện đặc biệt giữa các nguyên liệu. Theo nhiều tài liệu, món ăn có nguồn gốc từ tỉnh Bình Định (cũ) - nay là tỉnh Gia Lai.

Nguyên liệu chính có 2 phần chính là "bánh hỏi" và "thịt nướng". Cụ thể, bánh hỏi được làm từ gạo tẻ xay mịn, tráng thành bánh mỏng rồi ép qua khuôn để tạo thành những sợi nhỏ li ti, trắng trong, mềm mượt như tơ. Khi dọn ra, từng miếng bánh hỏi được xếp chồng, điểm xuyết mỡ hành xanh óng, thêm chút hành phi vàng ruộm và rắc đậu phộng rang giòn, vừa đẹp mắt vừa gợi hương vị thơm bùi đặc trưng.

Còn thịt nướng, là thịt heo, được chọn thường là phần ba chỉ hoặc nạc vai, có chút mỡ để khi nướng không bị khô. Thịt được thái mỏng, ướp cùng hành, tỏi, nước mắm, tiêu và mật ong hay đường nâu để tạo vị ngọt thanh và màu vàng óng sau khi nướng. Thịt được xiên que, nướng trên than hồng cho tới khi tỏa mùi thơm lừng, lớp ngoài hơi xém cạnh, bên trong vẫn mềm ngọt.

Ảnh minh họa

2 nguyên liệu tưởng chừng như trái ngược hoàn toàn, nhưng khi hoà quyện cùng nhau, giữa thịt nướng béo ngậy và bánh hỏi mềm dẻo, tạo nên trải nghiệm cân bằng, hương vị món ăn đậm đà mà không hề gây ngán.

Người ăn thường gói bánh hỏi cùng lát thịt nướng, thêm rau sống, dưa leo, khế chua hay chuối xanh, cuốn trong bánh tráng và chấm vào bát nước mắm chua ngọt pha tỏi ớt. Vị chua – cay – mặn – ngọt hòa quyện, kết hợp với độ giòn, mềm, béo của các nguyên liệu, khiến món ăn vừa đậm đà vừa tươi mới. Chính sự dung hòa này khiến bánh hỏi thịt nướng có thể ăn vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, từ bữa sáng nhẹ nhàng đến bữa tối quây quần.

Không chỉ gắn liền với Bình Định, đặc sản bánh hỏi thịt nướng dần trở nên phổ biến rộng rãi ở nhiều địa phương khác thuộc miền Trung và miền Tây Nam Bộ, tiêu biểu có Hội An, Đà Nẵng như trong video của 2 vị khách từ Hàn Quốc nói trên. Thậm chí ở Cần Thơ, món ăn còn được xem là một đặc sản của vùng "gạo trắng nước trong". Du khách có thể dễ dàng tìm thấy tại các quán nhỏ quanh bến Ninh Kiều.

Khi ăn, các nguyên liệu được cuộn lại với nhau (Ảnh minh họa)

Tại các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM, khó để có cơ hội thưởng thức bánh hỏi thịt nướng chuẩn vị hơn. Nếu so sánh, bánh hỏi thịt nướng có nhiều điểm tương đồng với các món đặc sản Việt Nam khác. Chẳng hạn, giống như bún chả Hà Nội, món ăn đều sử dụng thịt nướng trên than hồng và ăn kèm rau sống, nước mắm chua ngọt. Hay như gỏi cuốn miền Nam, cách ăn cũng theo kiểu cuốn cùng rau và chấm, tạo nên sự tươi mát, cân bằng dinh dưỡng.

Tuy nhiên, bánh hỏi mang nét đặc biệt riêng ở phần sợi bánh mỏng manh, tinh xảo – một biểu tượng của sự cầu kỳ trong chế biến từ hạt gạo, khiến món ăn vừa dân dã vừa sang trọng. Có thể nói, bánh hỏi thịt nướng là sự kết tinh của bàn tay khéo léo và gu ẩm thực tinh tế của người Việt. Một món ăn từ nguyên liệu quen thuộc nhưng qua cách chế biến, phối hợp đã trở thành đặc sản, góp phần làm phong phú bản đồ ẩm thực vùng miền và để lại ấn tượng khó quên cho thực khách trong và ngoài nước.