Bún Việt lên đài Hàn Quốc: Không phải bún chả, bún riêu, du khách nhận xét "Ăn một bát thôi là chưa đủ!"

Ẩm thực Việt Nam với sự đa dạng và phong phú luôn là một trong những yếu tố hàng đầu khiến các vị khách nước ngoài, đến từ mọi quốc gia hay châu lục khác phải mê mẩn. Đặc biệt phải kể tới những món đặc sản vùng miền, tuy không thực sự nổi tiếng với bạn bè quốc tế, nhưng mang hương vị đặc biệt, gây ấn tượng mạnh khi thưởng thức.

Món ăn sau đây là một ví dụ như thế - một món bún, không được khách nước ngoài biết đến phổ biến như bún chả, bún riêu. Đó là bún thịt nướng. 3 vị khách đến từ Hàn Quốc, ghi hình cho chương trình phát trên đài KBS Hàn Quốc có cơ hội ăn bún thịt nướng trong chuyến du lịch Nha Trang. Không chỉ bất ngờ bởi hương vị thơm ngon, họ còn đồng tình: Ăn 1 bát thôi là chưa đủ, họ có thể ăn ăn hết 1 bát trong chỉ khoảng 2-3 phút dù đã ăn sáng trước đó.

Du khách đến từ Hàn Quốc thích thú với món bún Việt (Ảnh KBS World Vietnamese)

Món bún nhiều điểm tương đồng với bún chả

Theo nhiều tài liệu, bún thịt nướng có nguồn gốc từ khu vực Nam Bộ, sau lan tỏa khắp miền Trung và Bắc. Món ăn là lựa chọn quen thuộc của người Việt trong bữa trưa, bữa xế chiều hay đôi khi là bữa tối. Một tô bún thịt nướng đầy đủ bao gồm bún tươi trắng mịn, thịt heo ướp sả, mật ong, vừng rồi nướng vàng thơm trên bếp than hồng.

Đi kèm là rau sống, giá, dưa leo, đồ chua (cà rốt, củ cải muối chua), đậu phộng rang, hành phi và không thể thiếu chén nước mắm chua ngọt. Khi ăn, người ta chan nước mắm lên bún, trộn đều để cảm nhận sự hòa quyện giữa vị ngọt, mặn, chua, cay cùng hương thơm đặc trưng của thịt nướng.

Bún thịt nướng

Và bún chả có nhiều nét tương đồng trong nguyên liệu (Ảnh minh họa)

Điểm nhấn của bún thịt nướng nằm ở phần thịt được tẩm ướp công phu. Thịt thường chọn phần nạc dăm hoặc ba chỉ thái mỏng, ướp cùng sả băm, tỏi, nước mắm, mật ong để tạo độ mềm và hương vị dậy mùi. Thịt sau đó được nướng trực tiếp trên than hoa, tạo nên lớp cháy xém nhẹ, vàng óng, vừa thơm vừa ngậy. Một số nơi còn biến tấu thêm nem rán giòn hoặc chả giò ăn kèm, tăng độ phong phú cho món ăn.

Chính sự kết hợp giữa các nguyên liệu, thành phần, khiến chính các vị khách nước ngoài liên tưởng bún thịt nướng đến bún chả. "Món này giống như phiên bản khác của bún chả vậy. Nếu như bún chả chúng ta ăn chấm, thì bún thịt nướng lại trộn tất cả các nguyên liệu với nhau ngay từ đầu, bao gồm cả nước mắm", 1 trong 3 vị khách Hàn nhận xét.

Thay vì ăn chấm, bún thịt nướng ăn theo kiểu trộn (Ảnh KBS World Vietnamese)

Cả 2 loại bún được nhắc tới đều có thịt nướng rau sống và nước mắm. Nếu bún chả đặc trưng bởi những miếng thịt hoặc viên chả ngập trong bát nước chấm nóng, ăn kèm bún và rau riêng, thì bún thịt nướng lại mang phong cách “bún trộn”. Tất cả nguyên liệu được bày chung trong một tô, chan nước mắm chua ngọt và trộn đều trước khi thưởng thức. Vị bún chả thiên về sự đậm đà, cầu kỳ của nước chấm Hà Nội, còn bún thịt nướng lại hấp dẫn bởi hương thơm nồng của sả, mật ong, vừng, cùng sự tiện lợi, nhanh gọn.

Bún thịt nướng biến tấu theo từng vùng miền

Như đã nói ở trên, dù có xuất xứ từ Nam Bộ, bún thịt nướng khi đi dọc chiều dài đất nước lại mang những biến tấu thú vị, phản ánh khẩu vị và thói quen ẩm thực từng vùng. Ở miền Nam, món ăn giữ trọn vẹn tinh thần “ngon – no – đủ” với tô bún đầy đặn, thịt ướp sả đậm đà, chan nước mắm chua ngọt và thường kèm thêm nem rán giòn rụm.

Sang đến miền Trung, đặc biệt là Đà Nẵng, Huế, bún thịt nướng lại có điểm nhấn riêng ở phần sốt đặc sánh, được chế biến từ gan heo, mè, tương đậu nành, tạo nên hương vị bùi béo và đậm chất miền Trung. Trong khi đó, ở Hội An, bún thịt nướng thường được phục vụ cùng rau sống hái ngay tại vườn Trà Quế, kết hợp với nước chấm pha cay nồng hơn, làm nổi bật khẩu vị mạnh mẽ của xứ Quảng.

Bún thịt nướng ở Hội An hay Đà Nẵng không dùng nước mắm mà có loại sốt đặc biệt (Ảnh minh họa)

Ở các địa phương miền Bắc, bún thịt nướng ít phổ biến hơn so với miền Trung, miền Nam. Món ăn sẽ được giản lược bớt gia vị, thiên về vị thanh nhẹ, để phù hợp với thói quen ăn uống của người Hà Nội vốn quen với bún chả. Chính sự đa dạng này khiến bún thịt nướng không chỉ là món ăn đường phố hấp dẫn mà còn là minh chứng cho sự sáng tạo và linh hoạt trong văn hóa ẩm thực Việt Nam, khi một món gốc có thể biến tấu tinh tế để chiều lòng thực khách ở nhiều vùng miền.