Vé máy bay Tết Bính Ngọ đã căng, Vietnam Airlines hết nhiều hạng ghế ngay khi mở bán

Mỗi dịp Tết Nguyên Đán, nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không của người dân lại tăng đột biến, tạo nên “cơn sốt” vé máy bay. Năm 2026 cũng không ngoại lệ, ngay từ đầu tháng 9, thị trường vé máy bay đã trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi hàng loạt hãng hàng không đồng loạt mở bán vé sớm và công bố kế hoạch tăng chuyến.

Theo ghi nhận, nhiều hành khách đã sớm lên kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ dài ngày này. Những chặng bay trọng điểm như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, cũng như các đường bay kết nối đến những địa phương như Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế đều được quan tâm đặc biệt. Thậm chí, một số chặng bay đã nhanh chóng rơi vào tình trạng khan hiếm vé ngay trong những ngày đầu mở bán.

Để đáp ứng nhu cầu di chuyển gia tăng mạnh mẽ trong dịp Tết, Vietnam Airlines đã công bố kế hoạch khai thác hơn 3,5 triệu ghế trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, hãng còn bổ sung thêm nhiều chuyến bay vào khung giờ sáng sớm và tối muộn nhằm tạo thêm lựa chọn cho hành khách.

Từ ngày 3/9, khách hàng có thể dễ dàng đặt mua vé Tết qua website chính thức, ứng dụng di động, hệ thống phòng vé hoặc các đại lý ủy quyền. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, chỉ sau ít ngày mở bán, nhiều chặng “nóng” như TP.HCM đi Hà Nội đã hết sạch vé phổ thông và phổ thông đặc biệt trong giai đoạn cao điểm 31/1/2026 - 16/2/2026. Hiện tại, hành khách chỉ còn thể lựa chọn hạng thương gia với mức giá khoảng 8 triệu đồng/vé, và số lượng ghế cũng chỉ còn lại dưới 10 ghế trên một số chuyến.

Trong khi đó, Vietjet Air cũng không nằm ngoài cuộc đua. Ngay từ cuối tháng 8, hãng đã tung ra 2,5 triệu vé cho giai đoạn Tết từ 3/2/2026 - 2/3/2026. Vé máy bay chặng TP.HCM đi Hà Nội được chào bán với mức thấp nhất khoảng 690.000 đồng, trong khi hạng SkyBoss có giá hơn 4 triệu đồng (chưa bao gồm thuế và phí). Các chặng bay khác như TP.HCM đến Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Ma Thuột cũng ghi nhận giá khởi điểm từ 1 triệu đồng, tạo thêm lựa chọn đa dạng cho khách hàng có nhu cầu về quê, du lịch hoặc thăm thân trong dịp lễ.

Ngoài hai hãng lớn, Bamboo Airways và Vietravel Airlines cũng ghi nhận nhu cầu đặt vé cao. Theo đó, giá vé phổ thông cho chặng TP.HCM đến Hà Nội dao động từ 2,8 triệu đồng đến 3,7 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với mức trung bình thường ngày.



Có thể thấy, tình trạng “cháy vé” vào dịp Tết năm 2026 diễn ra sớm hơn so với các năm trước, cho thấy nhu cầu di chuyển và du lịch trong dịp Tết Nguyên Đán luôn ở mức rất cao. Các hãng hàng không đang nỗ lực tăng chuyến, mở rộng khung giờ bay và đa dạng hóa hạng vé nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.