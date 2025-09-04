Lần đầu tiên: Du khách có cơ hội "bước vào" những địa điểm quan trọng nhất của quốc gia

Không khí lễ hội vẫn còn rộn ràng trong từng con phố Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 2/9. Đặc biệt, có một nơi, dòng người vẫn nườm nượp kéo về, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp chẳng khác gì những ngày hội lớn - đó chính là Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), nơi đang diễn ra triển lãm chuyên đề "80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc".

Triển lãm được ví như một "cuốn phim khổng lồ" về hành trình phát triển của đất nước trong suốt 8 thập kỷ. Từng sảnh trưng bày là một lát cắt lịch sử, nơi người xem được đi ngược dòng thời gian từ những ngày gian khó của cuộc kháng chiến dựng nước, giữ nước cho đến những thành tựu rực rỡ trong công cuộc xây dựng và hội nhập hôm nay. Không chỉ dừng lại ở hình ảnh, con số hay hiện vật, triển lãm lần này còn đặc biệt cuốn hút bởi cách kể chuyện sống động, nhiều hoạt động trải nghiệm tương tác hiện đại, giúp người xem như được "sống trong lịch sử".

Đáng chú ý, một trong những điều khiến triển lãm này trở thành tâm điểm chú ý chính là lần đầu tiên, người dân và du khách có cơ hội bước vào những không gian vốn được coi là quan trọng nhất của quốc gia. Nếu không có dịp đặc biệt này, có lẽ nhiều người sẽ chẳng bao giờ có cơ hội "đặt chân" đến.

Triển lãm "80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" trở thành tâm điểm suốt những ngày vừa qua và hiện tại vẫn được rất nhiều người quan tâm

Cụ thể, tại đây đã tái hiện không gian trưng bày của hàng loạt cơ quan trọng yếu như: Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, Ngân hàng Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước, Tòa án Nhân dân Tối cao…. Chỉ riêng việc được tận mắt chiêm ngưỡng các mô hình, tư liệu, và câu chuyện bên trong những cơ quan đầu não này đã đủ khiến nhiều du khách không ngừng trầm trồ.

Không gian Triển lãm "Văn phòng Chính phủ - 80 năm đồng hành cùng dân tộc" đã thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu và khách tham quan

Ngân hàng Việt Nam với gian trưng bày được thiết kế ấn tượng, độc đáo và giàu tính trải nghiệm mang chủ đề "Ngành ngân hàng Việt Nam - Tự hào quá khứ, vững vàng hiện tại, kiến tạo tương lai"

Gian trưng bày đặc biệt của ngành Thanh tra được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia có ý tưởng chủ đạo là "Dòng chảy thời gian và Liêm chính"

Phân khu trong nhà của Đường sắt Việt Nam với chủ đề "Tự hào made in Đường sắt" có diện tích 188m2 trưng các mô hình toa xe, giá chuyển hướng toa xe khách, mô hình giá chuyển hướng đệm lò xo không khí, thùng xử lý vệ sinh tự hoại...

Kiểm toán Nhà nước tham gia với gian trưng bày mang chủ đề: "Mạch nguồn kiên định - 80 năm dòng chảy tài chính quốc gia và vai trò của Kiểm toán nhà nước Việt Nam"

Bên cạnh đó, triển lãm còn có sự góp mặt của các Bộ, ngành như: Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Dân tộc - Tôn giáo… Không chỉ thế, triển lãm cũng dành không gian cho những doanh nghiệp, tập đoàn và cơ quan kinh tế - kỹ thuật như Đường sắt Việt Nam, Đường cao tốc Việt Nam, Cà phê Việt Nam… giúp khách tham quan hình dung rõ hơn bức tranh tổng thể về sự phát triển, không chỉ ở khía cạnh chính trị, xã hội mà cả kinh tế - thương mại.

Không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng

Không gian trưng bày của Bộ Công an

Tất cả các không gian trên được sắp đặt trong các sảnh trưng bày lớn, đặc biệt là sảnh 1 và sảnh 8, với chủ đề "Kiến tạo để phát triển" - khắc họa rõ nét vai trò của từng cơ quan trong công cuộc dựng xây đất nước.

Nhiều người dân khi đến đây đã chia sẻ cảm giác vừa tự hào vừa xúc động, bởi những nơi tưởng chừng như chỉ xuất hiện trên truyền hình nay lại hiện diện ngay trước mắt, trong một không gian mở và gần gũi. Đặc biệt, ai cũng tỏ ra hào hứng khi có thể chụp ảnh, tham gia các hoạt động trải nghiệm, để rồi mang về những kỷ niệm rất riêng cho mình.

Triển lãm đã chính thức mở cửa từ chiều ngày 28/8 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Đặc biệt, hoàn toàn miễn phí vé vào cửa, mở cửa liên tục từ 9h sáng đến 22h đêm. Ban đầu dự kiến kéo dài đến hết 5/9/2025, nhưng do sức hút quá lớn, triển lãm đã được thông báo gia hạn thêm đến hết ngày 15/9.

Với những giá trị lịch sử, văn hóa và trải nghiệm có một không hai, triển lãm tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia không chỉ là điểm đến của dịp lễ 2/9 mà còn là nơi bất kỳ ai cũng nên ghé qua trong những ngày này - để vừa tìm về lịch sử, vừa thêm niềm tự hào về hiện tại, và càng tin tưởng hơn vào hành trình tương lai của dân tộc.