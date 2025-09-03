Tin vui cho hội đang "luỵ concert quốc gia": Triển lãm dịp A80 sẽ kéo dài thêm 10 ngày nữa!

Những ngày vừa qua, hàng loạt sự kiện nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã khiến khắp nơi trở nên vô cùng sôi động. Từ lễ diễu binh, diễu hành hoành tráng, cho đến các hoạt động văn hoá - nghệ thuật, đâu đâu cũng rộn ràng không khí lễ hội. Trong đó, triển lãm chuyên đề "80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) trở thành một trong những tâm điểm lớn nhất, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Theo kế hoạch ban đầu, triển lãm chỉ diễn ra đến ngày 5/9. Tuy nhiên, trước lượng khách tham quan khổng lồ những ngày vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đồng ý quyết định kéo dài thêm 10 ngày, tức đến tận 15/9. Đây không chỉ là cơ hội vàng cho những ai chưa kịp tham dự, mà còn là dịp để nhiều người có thêm thời gian quay lại, tận hưởng trọn vẹn bức tranh 80 năm lịch sử - văn hoá 0 thành tựu của đất nước.

Triển lãm "80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" là một trong những tâm điểm của dịp 2/9

Ngay từ khi mở cửa chiều 28/8, triển lãm đã tạo nên một làn sóng quan tâm mạnh mẽ. Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, dòng người đổ về đây tấp nập, tạo nên khung cảnh vừa nhộn nhịp vừa tự hào. Thống kê từ Sở Du lịch Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ 2/9, Thủ đô đã đón hơn 2 triệu lượt khách. Trong đó, riêng triển lãm tại Đông Anh ghi nhận gần 1,2 triệu lượt khách chỉ trong 3 ngày - một con số ấn tượng, khẳng định sức hút đặc biệt của sự kiện này.

Sau ngày 2/9, khi lễ diễu binh, diễu hành đã khép lại, nhiều người vẫn chưa hết dư âm cảm xúc và gọi vui rằng mình còn đang "luỵ concert quốc gia". Và chính việc triển lãm được kéo dài đã trở thành niềm vui nối tiếp, giúp mọi người tiếp tục chìm đắm trong bầu không khí thiêng liêng nhưng cũng đầy hứng khởi của dịp A80.

Dòng người nườm nượp tham quan triển lãm nhân dịp A80

Triển lãm "80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" được thiết kế với không gian cực kỳ rộng lớn, gồm cả khu vực trong nhà lẫn ngoài trời. Mỗi phân khu giống như một lát cắt khắc họa hành trình phát triển của đất nước suốt 8 thập kỷ. Từ công nghiệp - công nghệ, đầu tư - thương mại, nông nghiệp - nông thôn, cho đến an ninh - quốc phòng, đối ngoại, y tế, giáo dục, văn hoá, thể thao và du lịch… tất cả đều được tái hiện sinh động qua hình ảnh, hiện vật, mô hình và công nghệ trình chiếu hiện đại.

Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày, triển lãm còn tạo ra nhiều trải nghiệm trực tiếp cho khách tham quan. Tại đây, bạn có thể đeo kính thực tế ảo để "bước vào" dòng chảy lịch sử, chiêm ngưỡng những màn trình diễn robot, thậm chí còn được tương tác trực tiếp với robot... Đặc biệt, khu vực mô phỏng huấn luyện bắn súng thu hút đông đảo bạn trẻ, ai cũng muốn thử một lần tự tay cầm súng, ngắm bắn và nhận kết quả phân tích ngay trên màn hình.

Rất nhiều hoạt động hấp dẫn khách tham quan

Tất cả những hoạt động ấy khiến triển lãm không chỉ đơn thuần là nơi trưng bày hiện vật, mà thực sự trở thành một sân khấu lớn, nơi lịch sử hòa cùng công nghệ, nơi lòng tự hào dân tộc gặp gỡ sự háo hức khám phá.

Có thể nói, việc triển lãm kéo dài thêm 10 ngày chính là tin vui cho mọi người. Nếu bạn chưa kịp ghé trong kỳ nghỉ lễ vừa rồi, hay vẫn còn "fomo" vì chưa trải nghiệm đủ, thì từ nay đến 15/9, hãy tranh thủ sắp xếp thời gian ghé tới triển lãm. Đây chắc chắn sẽ là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của năm, để mỗi người thêm yêu, thêm tự hào về hành trình 80 năm đầy kỳ tích của đất nước.